Самый длинный лимузин в мире

Американец Джей Орберг в свое время явил миру немало автомобильных монстров - чего только стоят De Lorean DMC-12 для "Назад в будущее" (1985) и интеллектуальный KITT для сериала "Рыцарь дорог" (1982). В начале же 1990-х он представил самый длинный в мире лимузин под названием "Американская мечта", длина которого составляла 30,5 метра.



Джей Орберг принадлежал к голливудской тусовке, и профессионально занимался созданием автомобильных монстров для большого экрана. Среди его ярких работ: De Lorean DMC-12 для фильма "Назад в будущее" (1985), Ford Gran Torino для "Старски и Хатч" (1975-1979), интеллектуальный KITT (Pontiac Firebird Trans Am) для сериала "Рыцарь дорог" (1982), полицейский авто для "Робокопа" (1987). Лимузин "American Dream" - менее известное творение Орберга, которое могло бы стать его хитом. Стрейч-лимузин длиной 30,5 метра "собрали" из двух старых автомобилей Cadillac. У него было 26 колес, два двигателя, а управляли им сразу два водителя. Кроме того, автомобиль сделали разъемным - в случае чего, его можно было разделить на две части, например, для удобства перевозки. Машина располагала множеством роскошных атрибутов, среди которых: водонаполненная кровать королевского размера, джакузи, вертолетная площадка, кожаные диваны, спутниковое телевидение и бар с подсветкой.

После того, как лимузином вдоволь наигрались голливудские звезды и продюсеры, он потерял былую популярность. "Американскую мечту" бросили на складе в Нью-Джерси. Кузов автомобиля сильно пострадал, стекла были разбиты, колеса отсутствовали , детали проржавели. Из-за размеров и состояния, его не брали ни частные коллекционеры, ни автомобильные музеи.Лишь в 2014 году самому длинному лимузину в мире улыбнулась удача. Авто-музей Autoseum Automotive Teaching Museum в Нью-Йорке приобрел его, чтобы использовать как учебный экспонат для будущих инженеров . Владелец пообещал параллельно рассмотреть вопрос о его реставрации. Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: