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Самая масштабная стройка страны в фотографиях

Пишет Александр "Russos" Попов: "Доехал я до строительства больницы. Я был поражен. Я видел множество строек, разного масштаба. Но такой концентрации строительных ресурсов я не видел еще никогда. Приведу слова Сергея из Ватфора: ««Коронавирусная» больница — сейчас стройка номер один в России. По размаху она сопоставима с Крымским мостом: семь тысяч рабочих, больше тысячи единиц техники. Квадратный километр поля на границе с Калужской областью превратился в круглосуточный муравейник. Шоссе перекрыто для сквозного проезда и запружено транспортом, относящимся к стройке. Размах работ и количество людей понятны по огромной стоянке машин, которая заняла поле напротив. Строительство начали две недели назад, 13 марта, эти фото сделаны вчера вечером. Уже на следующей неделе должны сдавать корпуса под установку оборудования. Нашу страну можно за многое ругать, но во время кризисов мы дадим фору многим. Когда происходит какая-нибудь херня типа нынешней, русские собираются в огромного трансформера и сворачивают горы. Или побеждают фашизм. Или ликвидируют атомную аварию. Или строят больницу за две недели». Я свои фото сделал в пятницу. Сергей летал там вчера вечером. Его ночные фото в конце репортажа.

Самая масштабная стройка страны в фотографиях

1. На стройке задействованы все строительные организации Москвы и подмосковья. Всем выдали определенный фронт работ — участки. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 2. Естественно, Мосметрострой, тоже строит больницу. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 3. Раньше метро строила вся страна. Теперь, когда на носу вирусная хренотень, больницу строим всей страной. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 4. Все делается максимально быстро и технологично. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 5. Корпуса растут как грибы после дождя. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 6. Более 7000 человек всего. От Метростроя около 400 примерно. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 7. На каждом квадратном метре что-то происходит. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 8. Двухэтажные корпуса из панелек. Я никогда такой концентрации кранов не видел. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 9. Муравейник. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 10. Мало это организоваьь. Надо еще спроектировать, обустроить. Рабочих накормить, снабдить водой. Организовать жилье, туалеты, транспорт, логистику. Подвести коммуникации... Самая масштабная стройка страны в фотографиях 11. Но размах стройки виден только сверху. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 12. Невероятно. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 13. На следующей неделе начнется монтаж оборудования. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 14. А пару недель назад тут было чистое поле. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 15. Корпуса из панельных секций. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 16. Корпуса из металлического каркаса. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 17. Невероятная стройка! Самая масштабная стройка страны в фотографиях 18. Которая идет круглосуточно. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 19. Общий масштаб. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 20. Нет, так лучше виден общий масштаб. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 21. А вот фото Сергея (https://www.instagram.com/poletaev.photo/). Он снимал вечером. Самая масштабная стройка страны в фотографиях 22. Это еще больше передает грандиозность стройки." Самая масштабная стройка страны в фотографияхСамая масштабная стройка страны в фотографияхСамая масштабная стройка страны в фотографиях

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Самая масштабная стройка страны в фотографиях

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