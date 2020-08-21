Самая масштабная стройка страны в фотографиях

Пишет Александр "Russos" Попов: "Доехал я до строительства больницы. Я был поражен. Я видел множество строек, разного масштаба. Но такой концентрации строительных ресурсов я не видел еще никогда. Приведу слова Сергея из Ватфора: ««Коронавирусная» больница — сейчас стройка номер один в России. По размаху она сопоставима с Крымским мостом: семь тысяч рабочих, больше тысячи единиц техники. Квадратный километр поля на границе с Калужской областью превратился в круглосуточный муравейник. Шоссе перекрыто для сквозного проезда и запружено транспортом, относящимся к стройке. Размах работ и количество людей понятны по огромной стоянке машин, которая заняла поле напротив. Строительство начали две недели назад, 13 марта, эти фото сделаны вчера вечером. Уже на следующей неделе должны сдавать корпуса под установку оборудования. Нашу страну можно за многое ругать, но во время кризисов мы дадим фору многим. Когда происходит какая-нибудь херня типа нынешней, русские собираются в огромного трансформера и сворачивают горы. Или побеждают фашизм. Или ликвидируют атомную аварию. Или строят больницу за две недели». Я свои фото сделал в пятницу. Сергей летал там вчера вечером. Его ночные фото в конце репортажа.

1. На стройке задействованы все строительные организации Москвы и подмосковья. Всем выдали определенный фронт работ — участки. 2. Естественно, Мосметрострой, тоже строит больницу. 3. Раньше метро строила вся страна. Теперь, когда на носу вирусная хренотень, больницу строим всей страной. 4. Все делается максимально быстро и технологично . 5. Корпуса растут как грибы после дождя. 6. Более 7000 человек всего. От Метростроя около 400 примерно. 7. На каждом квадратном метре что-то происходит. 8. Двухэтажные корпуса из панелек. Я никогда такой концентрации кранов не видел.9. Муравейник 10. Мало это организоваьь. Надо еще спроектировать, обустроить. Рабочих накормить, снабдить водой. Организовать жилье, туалеты, транспорт, логистику . Подвести коммуникации... 11. Но размах стройки виден только сверху.12. Невероятно 13. На следующей неделе начнется монтаж оборудования . 14. А пару недель назад тут было чистое поле.15. Корпуса из панельных секций. 16. Корпуса из металлического каркаса. 17. Невероятная стройка! 18. Которая идет круглосуточно. 19. Общий масштаб. 20. Нет, так лучше виден общий масштаб.21. А вот фото Сергея ( https://www.instagram.com/poletaev.photo/ ). Он снимал вечером. 22. Это еще больше передает грандиозность стройки."Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: