Как сталинградские фронтовики обыграли московских футбольных чемпионов

Матч на сталинградских развалинах. /Фото: js-studio.ru
Всего спустя три месяца после завершения кровопролитных столкновений за Сталинград, аккурат к майским праздникам, состоялся удивительный матч. На футбольном поле встретились сталинградское "Динамо" и московский "Спартак". Это событие произвело фурор в истерзанном немцами городе. Игра завершилась с неожиданным результатом и попала в летописи футбола под названием "матч на руинах". А западные журналисты уловили в состоявшемся дерби пророческий смысл.
Донецкий матч под бомбежками и воскресший Сталинград
Футболисты-фронтовики. /Фото: rfso-spartak.ru
Уже перед самой войной футбол был в Сталинграде на пике популярности. Футбольный бум обеспечивала по большей части местная команда «Трактор», состоящая из работников городского тракторного завода. На сталинградском стадионе, вмещавшем от силы 6 тыс. человек, в дни матчей собиралось вдвое больше зрителей. Часть фанатов устраивались на пригорках. В чемпионате-1941 сталинградский «Трактор» занимал почетное 4-е место. Игры продолжались даже с приближением немцев к Минску и с захватом гитлеровцами нескольких крупных украинских городов. Когда в Донецке шел, как потом оказалось, последний предвоенный матч, трибуны уже пустовали. А самые отчаянные болельщики, явившиеся на игру, то и дело отвлекались на пролетавшие вдалеке вражеские бомбардировщики. На следующий день «Трактор» получил команду из Москвы отправляться в Сталинград – вся команда автоматически считалась мобилизованной. Кто-то из команды отправился на фронт, а остальные готовились к долгим сражениям за родной город.
К третьему году Великой Отечественной планы Гитлера были разрушены. Немцы потерпели поражение под Москвой, Красная армия разбила Паулюса на Волге, Сталинград был освобожден и советские войска по всем фронтам перешли в наступление. Военный перелом сопровождался небывалым подъемом у выживших в сталинградской мясорубке горожан. Разрушенный до фундамента Сталинград, еще недавно красивейший город на Волге, титаническими усилиями собственных жителей и граждан всего Союза оживал. Шла весна…
Футбол в разгар войны и футболисты-фронтовики
Афиши наспех развесили по уцелевшим городским стенам. /Фото: i.pinimg.com
К 1943-му ни один европейский город так стремительно не воскресал после столь жестокой битвы. И футбольный матч на городских руинах, по задумке, должен был продемонстрировать силу городского духа и рекордную скорость возвращения Сталинграда к привычной жизни. Идея проведения игры была с готовностью поддержана сталинградским обкомом, руководством городского НКВД, представителями комсомола. С началом войны большинство футболистов трех имеющихся в Сталинграде команд оказались на фронте или в эвакуации. Но некоторые игроки, непосредственные участники обороны Сталинграда, находились в городе. Решено было сформировать из всех дееспособных спортсменов одну команду «Динамо».
Проблематично было также определиться с местом проведения матча: после месяцев тяжелейших боев стадионы оказались разбитыми. Единственное частично уцелевшее поле нашлось в пригородной зоне – в Бекетовке. Первым делом на стадион запустили сапёров, обследовавших каждый сантиметр земли. После уже приступили к наведению порядка коммунальщики и все добровольцы. Повсюду зияли воронки от бомб и снарядов, которые просто засыпались землёй. Деревянные трибуны на 3 тысячи зрителей возводились с нуля.
Так как к началу мая 1943-го Сталинград по-прежнему оставался досягаем для немецкой авиации, из Москвы команда-соперник летела в сопровождении нескольких боевых истребителей. Изначально матч был запланирован на Первомай, но вылет отложили из-за информации о готовящемся авианалёте на Сталинград. К месту игры московские футболисты прибыли на следующий день – 2 мая.
Неделя на подготовку и экстремальный тренировочный режим
Заметка о легендарном матче фронтовиков. /Фото: riac34.ru
Что касается принимающей стороны, то сталинградские футболисты подошли к делу более чем серьезно. Конечно же, все были готовы к преимуществу московского титулованного клуба. Понятно было и то, что в такие сжатые сроки оптимально подготовиться к сложной игре нереально. Физическая форма игроков, прошедших все тяготы осажденного города и своими руками отбрасывавших врага от родных домов, оставляла желать лучшего. Но все решил сталинградский характер, который еще недавно помогал громить врага поле боя. Отменная физподготовка не раз выручала воинов-футболистов в минуты опасности в боях, и теперь закаленная воля в считанные тренировки помогла вернуть былые спортивные навыки.
Усиленно тренироваться на военном пайке оказалось тяжело, поэтому распоряжением городского руководства футболисты "Динамо" получили усиленное питание. Для удобства их поселили около стадиона - в пригородных землянках и блиндажах, которые только-только покинули зенитчики. А у единственного на всю столовую обеденного стола приходилось обедать в несколько смен.
Ажиотаж на стадионе и сухие ворота сталинградцев
Динамовцы сыграли по-сталинградски. /Фото: pbs.twimg.com
По всему Сталинграду, на уцелевших фрагментах стен, виднелись на скорую руку оформленные афиши: 2 мая. Футбол. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Сталинград)». В назначенный день, как вспоминали очевидцы игры, стадион атаковало небывалое число зрителей. Такого наплыва людей никто не ожидал. Уставшие от военных перипетий люди жаждали праздника. В первую очередь любопытно было увидеть на загородном стадионе именитых столичных гостей, но и своих игроков-любимцев не терпелось поприветствовать на поле. Как признавались после игры москвичи, они и подумать не могли, что эти истощенные динамовцы смогут оказать какое-то сопротивление титулованному сопернику.
В газетных отчетах о том событии спортивные комментаторы докладывали, что всю игру спартаковцы прессинговали, забыв об обороне. За это и были наказаны сталинградским клубом на 39-й минуте матча. Опытный вратарь «Спартака» Анатолий Акимов был застигнут врасплох неотразимым ударом «в девятку» после серии мастерских передач. Сходу москвичи бросились отыгрываться, но фронтовик Ермасов, защищавший хозяйские ворота, не дал гостям ни единого шанса. Сыграли по-сталинградски, победив столичный «Спартак» со счетом 1:0. Финальный свисток - и слезы радости в вернувшихся к жизни тысячах глаз.
А британские журналисты, проинформированные о ходе этой исторической игры, сделали тогда пророческое заключение: «Если русские из Сталинграда играют в футбол, значит фашизм будет побежден».
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