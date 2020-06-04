Бывший глава британской разведки: коронавирус был создан людьми

Экс-руководитель МИ6 считает, что мир может потребовать от Китая компенсацию за пандемию

Экс-глава британской спецслужбы МИ-6 выступил с утверждениями о том, что коронавирус «создан человеком» и был «выпущен случайно» из китайской лаборатории. Свои выводы, как утверждается, он сделал после изучения «важного» научного доклада.

Сэр Ричард Дирлав, который возглавлял секретную разведслужбу MI6 с 1999 по 2004 год, считает, что COVID-19 создан человеком.

Бывший руководитель разведслужбы сослался на «важный» доклад профессора Ангуса Далглиша из больницы Святого Георгия при Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Соренсена, в котором утверждается, что вирус был изготовлен в лаборатории.

В своем докладе эти ученые утверждали, что идентифицировали «вставленные срезы, размещенные на поверхности иглы Sars-CoV-2», которые вирус использует для прикрепления к клеткам, и обнаружили, что они «значительно отличаются от любых исследованных нами тяжелых острых респираторных синдромов».

Сэр Ричард добавил, что результаты этого отчета позволяют заставить Китай выплатить «репарации» остальному миру из-за нанесенного вирусом ущерба.

«Я не думаю, что это началось как несчастный случай, - сказал сэр Ричард в подкасте «Planet Normal» издания The Telegraph.

– Возникает вопрос: если Китай когда-либо признает ответственность, выплатит ли он компенсацию? Думаю, это заставит каждую страну мира переосмыслить свое отношение к Китаю».

В упоминаемом экс-главой разведки исследовании утверждается, что предпринимаемые в настоящее время усилия по поиску вакцины могут оказаться безуспешными, поскольку ученые до сих пор неправильно понимают истинные свойства COVID-19.

Сэр Ричард предположил, что в то время как китайские ученые в лаборатории в Ухане могли тайно проводить эксперименты на коронавирусах летучих мышей, COVID-19 каким-то образом случайно вышел из-под контроля биобезопасности.

По словам бывшего шефа MI6, статья, на которую он ссылается, была переписана несколько раз, и более ранняя версия явно утверждала, что коронавирус можно точно назвать «уханьским вирусом».

В более ранней версии отчета, попавшей в поле зрения The Telegraph, сообщалось, что «вне всяких разумных сомнений, что вирус COVID-19 был спроектирован».

Предыдущее исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что вирус перешёл от летучих мышей к людям на открытом рынке в Ухане, где диких животных держали в клетках и забивали на мясо. Этот рынок расположен недалеко от Уханьского института вирусологии, единственной лаборатории биобезопасности четвертого уровня в Китае.

В конце прошлого месяца китайский чиновник признал, что в образцах животных вирусов не обнаружено. «Сначала мы предполагали, что на рынке морепродуктов может быть вирус, но теперь рынок больше похож на жертву», - сказал директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

Между тем Министерство иностранных дел КНР выступило с опровержением сообщений западных СМИ со ссылкой на «внутренние документы» ООН о том, что Китай придерживал передачу данных о коронавирусе.

«Я не знаю, откуда берутся эти «внутренние документы », но я могу заверить вас, что некоторые сообщения серьезно противоречили фактам», - заявил пресс-секретарь МИД Чжао Лицзянь.

Чжао напомнил, что 3 января Китай сообщил об эпидемии в ВОЗ и связанные с ней страны в то время, когда он еще не выяснил, какой возбудитель вызвал эпидемию, и назвал ее пневмонией, вызванной неизвестными причинами. А 7 января в Китае был успешно изолирован новый коронавирус, о чем ВОЗ и другие страны были пронформированы 9 января. Пекин поделился генетической последовательностью вируса с ВОЗ 12 января.