Почему настоящего наследника британского престола с детства скрывали от людей: Потерянный принц Джон

Недавно старинную фотографию британского принца Джона, которого называют «потерянным», выставили на аукцион. Этот портрет, снятый в 1909 году, напоминает миру об одном трагическом эпизоде из истории королевской семьи. Несчастный мальчик, которому было отведено столь мало лет и так много горя. Почему же юный принц столь рано покинул этот мир и зачем его скрывали от людей?
Джон Великобританский (Prince John of the United Kingdom) родился 12 июля 1905 года и получил имя Джон Чарльз Фрэнсис (John Charles Francis). Он был младшим сыном короля Георга V и королевы Марии. До четырёх лет ничего необычного родители мальчика не замечали, но когда ему исполнилось четыре года, как гром среди ясного неба — принц перенёс своё первый эпилептический припадок.
Британский монарх, отец принца Джона, Георг V.
Надо сказать, что сейчас эпилепсия не является столь шокирующим и неизученным заболеванием. Люди с таким диагнозом могут вести вполне полноценную жизнь и ничем особенным среди остальных не выделяться. Но в начале 20 века к этому было кардинально другое отношение. Особенно показательно в этом отношении выглядит обнаруженное в 2015 году письмо брата Джона, Эдварда, будущего монарха. О смерти принца Джона Эдвард говорит следующее: «Его смерть - величайшее облегчение, о котором мы только могли мечтать, или о чём мы всегда молились. Этот бедный мальчик стал больше животным, чем человеком, и был нам всего лишь братом во плоти и ничем иным».
Невозможность лечения в то время сделала Джона изгоем не только в обществе, но и в собственной семье. Королевская чета спрятала мальчика и родные редко посещали его. Родители долго надеялись, что мальчик сможет выздороветь, как один их родственник, герцог Олбани, который страдал таким же недугом. Но этого не произошло.
Королева Мария, принцесса Мария и принц Джон, 1910 год.
Принц проводил своё детство в Сандрингеме. Там он жил вместе с братьями и сестрой Марией. За детьми присматривала няня по имени Шарлотта Билл. Дети называли её Лалла. Родители их частенько навещали. Джон слыл улыбчивым и забавным ребёнком. Всё резко изменилось после его первого припадка. Он стал часто болеть и не мог осваивать науки, доступные братьям и сёстрам. Возможно, в этом виноват аутизм, который развился у мальчика.
Принц отсутствовал на коронации родителей 22 июня 1911 года. Они посчитали это опасным для его слабого здоровья. Пресса того времени писала, что королевская семья просто хотела отгородиться от возможных скандалов. Несмотря на то, что теперь участие Джона в жизни семьи было минимальным, родители его любили. Чувствовал ли ребёнок это? Этого никто тогда не знал, вся информация о мальчике тщательно скрывалась. Вплоть до его смерти никаких официальных заявлений о нём в газетах не было.
Королевская семья.
В 1916 году приступы у Джона становятся всё чаще и тяжелее. Родители отправили его в Вуд Ферм, небольшой колледж. Его сопровождала неизменная няня Лалла. Мальчик проявлял интерес к окружающему, но прогресса в обучении всё не было. Со временем наставник мальчика был уволен и учёбы больше не было. Бабушка принца, королева Александра, специально для своего больного внука разбила прекрасный сад в Сандрингеме. Мальчик очень любил там гулять — это стало огромным утешением для него. Принц очень скучал по своим родным.
Его Королевское Высочество принц Джон, 1919 год.
Безусловно, отношение к мальчику у британской королевской четы не было таким же, как к другим свои детям. Было ли это связано с жестокостью? Вряд ли. Возможно это проистекало от того, что и отношение друг к другу у супругов было весьма холодным. Возможно, такая эмоциональная отстранённость — это взаимная черта их характера или гены.
К сожалению, принц Джон скончался в возрасте 13 лет после особенно сильного припадка. Как отреагировала семья? Король Георг полностью отстранился от происходящего. Впоследствии имя принца даже было удалено с родословных, таково было ощутимое влияние на имидж королевской семьи.
В 2003 году Стивен Полякофф снял для BBC драму «Потерянный принц». Фильм рассказал о грубом короле Георге V, его холодной жене Марии и их пятом сыне. В картине довольно подробно описана классическая трагедия счастливого детства Джона, его забвения в юности и смерти.
Полякофф говорил о том, что исследование биографии мальчика было чрезвычайно трудным. «Не было ни одной книги о принце Джоне». Удалось отыскать информацию о том, что мальчик любил подшучивать над домочадцами — мог подложить булавку на стул или намазать ручку двери клеем. Также он мог проявить сочувствие и поухаживать за теми, кто нуждался в помощи.
Принц Джон, не был заброшенным с самого рождения, в течение многих лет он был полноправным членом королевской семьи. Мальчик появлялся на публике со своими братьями и сестрой. Сохранились общие семейные фотографии. Последние его годы прошли в полной изоляции из-за ухудшения состояния здоровья.
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