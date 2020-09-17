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Как производят варенье, джемы и конфитюр

Наверное многие из вас в детстве наблюдали, как бабушки и мамы варили варенья из различных фруктов и ягод на зиму, заготавливали их десятками банок, чтобы хватило не только на холодное время года, но и до следующего момента, когда надо будет варить варенье на следующий год. Я помню такие моменты – огромный эмалированный тазик на медленном огне, а в нем абрикосовое варенье с пенкой. С нетерпением ждал, когда его снимут с плиты и можно будет продегустировать этот деликатес. Сейчас уже мало кто варит дома варенье, ведь его можно свободно купить в любом супермаркете.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Завод «Ягоды Карелии» совсем молодой, он был основан в 2011г. Площадь производства 7100 кв.м.. На предприятии работает всего 90 человек. Вид со второго этажа на один из цехов завода.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Но перед тем как идти смотреть на производство мы дегустируем вкусную продукцию. Я впервые попробовал варенье из морошки. В лесу довольно ее встречается мало, поэтому морошка подороже, чем черника, брусника и другие ягоды. Очень вкусная.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

С ассортиментом можно ознакомится тут же. Кроме варенья и джемов есть конфитюр, морс, и даже мороженое, которое мы к сожалению не смогли попробовать. Всего на данный момент существует порядка 1000 наименований ассортимента, который может предложить завод.

По объему же – до 20тыс. тонн в год.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Продукция завода завоевала много различных наград, и это не удивительно – варенье очень вкусное.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Идем на производство. Все, что запрещено другим, блогерам разрешено, и это радует.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Как принято на солидных производствах, одеваем халаты, бахилы и дезинфицируем руки, если этого не сделать, то турникет не пропустит далее.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Наш экскурсовод, а по совместительству технолог досконально рассказывает все этапы производства. В этом складе хранится готовая продукция, но о нем расскажем потом.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Ягоды в первую очередь попадают на склад-холодильник. Их привозят оптовые поставщики, которые скупают ягоды у населения. Если к примеру кто-то собрал небольшое количество ягод и решил самостоятельно продать его заводу, то ничего не получится, здесь принимают крупным оптом.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Почему сразу в холодильник, а не в свежем виде на конвейер? Дело в том, что каждая партия ждет своей очереди для переработки, и ягоды нужно обязательно заморозить, чтобы можно было вручную отобрать хорошие ягоды, выявить испорченные. С замороженными ягодами это сделать намного проще, в таком случае они не будут раздавлены и смешаны с грязью, листочками и прочим до того, как попадут на переработку

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Это черноплодная рябина, в свежем виде она кислая и не особо сладкая, из нее будут варить морс или джемы и варенья. В таком виде она гораздо вкуснее.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

В этих огромных емкостях варенье поставляется на другие заводы, например молокозавод или хлебопекарный завод, чтобы добавить в молоко/йогурт или в пирожок. Затем они отправляются обратно на наш ягодный завод, где моются и опять применяются таким же образом.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Далее мы отправляемся в лабораторию, где сладкая продукция исследуется на предмет содержания различных полезных веществ.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Кроме того, варенья, конфитюры и джемы должны пройти контроль соответствия различным нормам. Каждая продукция должна иметь нжную консистенцию, определенный цвет ну и конечно же запах и вкус.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Все эти ведерка со вкусностями отправятся не в желудок, а в в мензурки, колбы и пробирки.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

В этой лаборатории также производятся и испытываются новые виды продукции.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

А теперь отправимся в цеха, где ягоды превращаются в варенья. На этом конвейере ягоды перебираются, как я и говорил в замороженном виде.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Готовый к дальнейшему этапу продукт.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Важнейшая составная часть сладкой продукции – сахар, которая занимает как мы помним из детства, более половины варенья. Сахар подается таким инструментом в емкость, где и перетирается с ягодами и варится. Тут все выглядит намного скучнее, чем на кухне, нет тазиков с кипящей малиной и сладкой пенкой.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

После того, как варенье готово, оно попадает на следующий этап – заливается в банки.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Перед тем, как варенье, конфитюр, джем или морс попадет в тару, она проверяется специальным дефектоскопом, который выявляет трещины и сколы, бракованные банки тут же убираются. Затем банки попадают в стерилизационную камеру, где горячий пар убивает всякие микробы.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Тут варенье попадает в банки.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Оно довольно горячее. Девушка проверяет, чтобы в банке было столько варенья, сколько требуется по норме.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Затем на банку накручивается крышка.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

И тут тоже есть контроль за тем, насколько плотно крышка прикручена к банке.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Ну и последний этап – наклейка этикетки. Здесь тоже все происходит автоматически.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Но бывает, что и автомат ошибается, наклеивает этикетку неправильно, потому за ним тоже следят.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Последнее действие – выкладка банок с ленты производства в коробки, для дальнейшей транспортировки.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Девушка упаковывает порционные варенья в коробочки.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Наверняка вы пользовались такими же в поездах или кафе.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

После всего этого, продукция попадает на склад-холодильник, где дожидается грузовиков, которые отвезут ее в магазины

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Как производят варенье, джемы и конфитюр

или же на хлебозаводы в таких ведерках, где варенье станет начинкой.

Как производят варенье, джемы и конфитюр

Ну вот, теперь и вы знаете, как на заводах делаются варенья, джемы и конфитюры. спасибо, что дочитали!

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