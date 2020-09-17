Как производят варенье, джемы и конфитюр

Наверное многие из вас в детстве наблюдали, как бабушки и мамы варили варенья из различных фруктов и ягод на зиму, заготавливали их десятками банок, чтобы хватило не только на холодное время года, но и до следующего момента, когда надо будет варить варенье на следующий год. Я помню такие моменты – огромный эмалированный тазик на медленном огне, а в нем абрикосовое варенье с пенкой. С нетерпением ждал, когда его снимут с плиты и можно будет продегустировать этот деликатес. Сейчас уже мало кто варит дома варенье, ведь его можно свободно купить в любом супермаркете.







Завод «Ягоды Карелии» совсем молодой, он был основан в 2011г. Площадь производства 7100 кв.м.. На предприятии работает всего 90 человек. Вид со второго этажа на один из цехов завода.







Но перед тем как идти смотреть на производство мы дегустируем вкусную продукцию. Я впервые попробовал варенье из морошки. В лесу довольно ее встречается мало, поэтому морошка подороже, чем черника, брусника и другие ягоды. Очень вкусная.







С ассортиментом можно ознакомится тут же. Кроме варенья и джемов есть конфитюр, морс, и даже мороженое, которое мы к сожалению не смогли попробовать. Всего на данный момент существует порядка 1000 наименований ассортимента, который может предложить завод.

По объему же – до 20тыс. тонн в год.Продукция завода завоевала много различных наград, и это не удивительно – варенье очень вкусное.Идем на производство. Все, что запрещено другим, блогерам разрешено , и это радует.Как принято на солидных производствах, одеваем халаты, бахилы и дезинфицируем руки, если этого не сделать, то турникет не пропустит далее.Наш экскурсовод, а по совместительству технолог досконально рассказывает все этапы производства. В этом складе хранится готовая продукция, но о нем расскажем потом.Ягоды в первую очередь попадают на склад-холодильник. Их привозят оптовые поставщики, которые скупают ягоды у населения. Если к примеру кто-то собрал небольшое количество ягод и решил самостоятельно продать его заводу, то ничего не получится, здесь принимают крупным оптом.Почему сразу в холодильник, а не в свежем виде на конвейер? Дело в том, что каждая партия ждет своей очереди для переработки, и ягоды нужно обязательно заморозить, чтобы можно было вручную отобрать хорошие ягоды, выявить испорченные. С замороженными ягодами это сделать намного проще, в таком случае они не будут раздавлены и смешаны с грязью, листочками и прочим до того, как попадут на переработкуЭто черноплодная рябина, в свежем виде она кислая и не особо сладкая, из нее будут варить морс или джемы и варенья. В таком виде она гораздо вкуснее.В этих огромных емкостях варенье поставляется на другие заводы, например молокозавод или хлебопекарный завод, чтобы добавить в молоко/йогурт или в пирожок. Затем они отправляются обратно на наш ягодный завод, где моются и опять применяются таким же образом.Далее мы отправляемся в лабораторию, где сладкая продукция исследуется на предмет содержания различных полезных веществ.Кроме того, варенья, конфитюры и джемы должны пройти контроль соответствия различным нормам. Каждая продукция должна иметь нжную консистенцию, определенный цвет ну и конечно же запах и вкус.Все эти ведерка со вкусностями отправятся не в желудок, а в в мензурки, колбы и пробирки.В этой лаборатории также производятся и испытываются новые виды продукции.А теперь отправимся в цеха, где ягоды превращаются в варенья. На этом конвейере ягоды перебираются, как я и говорил в замороженном виде.Готовый к дальнейшему этапу продукт.Важнейшая составная часть сладкой продукции – сахар, которая занимает как мы помним из детства, более половины варенья. Сахар подается таким инструментом в емкость, где и перетирается с ягодами и варится. Тут все выглядит намного скучнее, чем на кухне, нет тазиков с кипящей малиной и сладкой пенкой.После того, как варенье готово, оно попадает на следующий этап – заливается в банки.Перед тем, как варенье, конфитюр, джем или морс попадет в тару, она проверяется специальным дефектоскопом, который выявляет трещины и сколы, бракованные банки тут же убираются. Затем банки попадают в стерилизационную камеру, где горячий пар убивает всякие микробы.Тут варенье попадает в банки.Оно довольно горячее. Девушка проверяет, чтобы в банке было столько варенья, сколько требуется по норме.Затем на банку накручивается крышка.И тут тоже есть контроль за тем, насколько плотно крышка прикручена к банке.Ну и последний этап – наклейка этикетки. Здесь тоже все происходит автоматически.Но бывает, что и автомат ошибается, наклеивает этикетку неправильно, потому за ним тоже следят.Последнее действие – выкладка банок с ленты производства в коробки, для дальнейшей транспортировки.Девушка упаковывает порционные варенья в коробочки.Наверняка вы пользовались такими же в поездах или кафе.После всего этого, продукция попадает на склад-холодильник, где дожидается грузовиков, которые отвезут ее в магазиныили же на хлебозаводы в таких ведерках, где варенье станет начинкой.Ну вот, теперь и вы знаете, как на заводах делаются варенья, джемы и конфитюры. спасибо, что дочитали!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)