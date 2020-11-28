Почему у отечественных Су-34 желтые стекла, и действительно ли в них есть золото





Если посмотреть на отечественные самолеты Су-34, то на некоторых из них можно увидеть крайне странный фонарь кабины пилота желтого цвета. Отсюда возникает ряд вопросов. Первый и главный: почему стекло у боевой машины вообще имеет такой цвет? Второй: для чего это делается и не доставляет ли подобное конструкторское решение каких-либо неудобств экипажам самолетов? Если посмотреть на отечественные самолеты Су-34, то на некоторых из них можно увидеть крайне странный фонарь кабины пилота желтого цвета. Отсюда возникает ряд вопросов. Первый и главный: почему стекло у боевой машины вообще имеет такой цвет? Второй: для чего это делается и не доставляет ли подобное конструкторское решение каких-либо неудобств экипажам самолетов?







Видно желтое покрытие не под любым углом. |Фото: airplane-pictures.net.





Разработан многофункциональный боевой самолет Су-34 был еще в Советском Союзе. Первый испытательный полет прошел в 1990 году. Развал страны и последовавшие за ним 1990-е годы надолго отсрочили выход 34-го в серию. К 2008 году в самолете наконец были полностью устранены недочеты, выявленные еще в начале 1990-х годов, после чего началось его производство. Официально на вооружение ВКС России истребитель-бомбардировщик был поставлен в 21 марта 2014 года. На сегодняшний день произведено 112 таких самолетов.



Интересный факт: в классификации НАТО Су-34 обозначают словом «Fullback» - «Защитник». Смысловой нагрузки у словесных кодов НАТО для военной техники нет никакой, просто все истребители (а американцы считают Су-34 именно истребителем) должны начинается на слова с латинской буквы «F».





При ярком освещении выглядит как обычное стекло. |Фото: news.myseldon.com.





Если посмотреть на некоторые удачные фотоснимки Су-34, то можно заметить, что остекление самолета отдает желтоватым бликом. При правильном падении света становится понятно, что фонарь кабины Су-34 и вовсе почти желтый. На просторах сети даже ходит легенда о том, что в стекло Су добавляют золотое напыление. Скорее всего подобное является именно «легендой», впрочем, проверить все равно не получится.





У Су-34 очень широкая кабина из-за того, что оба пилота сидят рядом, а не друг за другом. |Фото: voennoedelo.com.





Дело в том, что характеристики стекла для боевых самолетов (как и характеристики абсолютного большинства других деталей) строго засекречены, являются военной и государственной тайной за разглашение которой знающим людям грозит суровое наказание. Тем не менее, желтоватый оттенок у стекла вещь не сложная. По сути, это то же самое, что желтые солдатские очки (которые так любят американские солдаты). Это всего лишь антибликовое покрытие, которое при случает должно улучшать прямую видимость.



