Cтар и млад

В 1984 году фотограф Питер Фелдстайн сфотографировал почти всех 673 жителей городка Оксфорд в штате Айова. Вернувшись в 2005-м, он снова сделал потреты тех, кто не уехал и не умер, и попросил их рассказать, что случилось за последние 20 лет.



Хантер Тэнди

Брайанна Лекнесс

Майк Хеннес

Вайолет Рейхман

Джим Хойт

Минди Портвуд

Айова Хонн

Пэт Хенкельман

Дон Сэкстон

Бен Стокер

Кэлвин Колони