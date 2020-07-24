Люди, которые стоят за обычными словами

Язык - один из немногих секретов бессмертия. Есть сотни людей, которых от забвения спас среднестатистический оратор. Они продолжают жить в словах. Слово, которое происходит от имени человека, называется эпонимом. Некоторые из тех, кто стоит за этими словами, были весьма пикантными фигурами. Вот 10 самых странных людей, чьи имена стоят за эпонимами.



10. Кандидо Джакузи

9. Джеймс Томас Браденелл

8. Чарльз Рихтер

7. Алек Хог

6. Джозеф Пилатес

5. Франц Месмер

4. Эрнесто Миранда

3. Мелвил Дьюи

2. Ганс Аспергер

1. Генри Геймлих