20 вещей, которые вернут вас в детство

Если ваше детство пришлось на 80-90-е годы, вам точно есть что вспомнить о тех далеких временах. Эпохи менялись так быстро, что мы как будто успели прожить несколько разных жизней.
Наше детство было прекрасным и по-своему сумасшедшим. Окунувшись в воспоминания, мы решили составить небольшую подборку окружавших нас атрибутов тех лет.
Умывальник нашего детства
Я настолько стар, что умывался из этого.
Петушки
Радовал не только вкус, но и сам процесс приготовления.
Жевательная резинка «Гудрон»
«Зубы черные будут», — говорили нам, но это нас не останавливало.
Заморские сладости
М-м-м, этот вкус невозможно забыть.
Winamp
Я помню, как слушал музыку на этом плеере.
Первый автосимулятор
Ходили в гости друг к другу, только чтобы поиграть в эту штуку.
Занавески из скрепок
Помните как всей семьей делали такие штуки из скрепок и разноцветных бумажек? А потом шелестели этими занавесками, проходя в дверные проемы.
Дискотеки
Школьные дискотеки традиционно устраивали в спортзалах.
Радуга
Помню, как по полдня ее распутывал.
Неведомая штука
С этой штуковиной во дворах хоть раз сталкивался каждый.
А вы помните этот вкус?
Вы знали, почему именно такая форма у этой жвачки? Так это же следы от шин!
Вавилонская башня
Сколько пальцев пострадало в попытках собрать эту головоломку.
Игровые приставки
Помните, как втихаря от родителей играли на цветном телевизоре, рискуя «посадить трубку»?
Петух или курица?
Начало главной летней дискуссии.
Капор из ангоры
В помещении для пущего шика следовало стянуть головной убор с головы и оставить болтаться на шее.
Первые мыши
Мы чистили их как могли.
Значки с приколами
Круглыми пластмассовыми значками увешивали всю внешнюю поверхность куртки и рюкзака. И чем ярче — тем лучше.
Домашнее лото
Весело играли всей семьей.
Компьютерные клубы
Компьютер был роскошью, поэтому мальчишки собирались в таких заведениях, которые были повсюду.
Часы Montana
Каждый считал своим долгом выйти во двор с подвернутым чуть сильнее обычного рукавом, чтобы все видели богатство.
От одного взгляда на все эти вещи в голове всплывают теплые воспоминания, и хочется хоть на денек вернуться в беззаботное детство.
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