Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.







Ягненок, у которого шерсть окрашена в цвета радуги, чтобы таким образом поддержать Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства. (Фото Visionhaus):







Чем можно заняться сода на самоизоляции, если есть львица-подросток. (Фото Nariman El-Moft):







Чтобы слона не заразить, Нанта, Франция, 6 мая 2020. (Фото Loic Venance):







Доминик Бозель, немецкий профессиональный боксер занимается дома со своими собаками. (Фото Ronny Hartmann):







Парк Яркон в Тель-Авиве — «зеленые легкие» города, любимое место отдыха горожан, принимает ежегодно до 16 млн. посетителей. А еще тут живет около 100 шакалов. Обычно эти животные стесняются и ютятся диких частях парка, но сегодня, когда Тель-Авив заблокирован из-за вспышки коронавируса, они осмелели и заполонили беговые дорожки и все открытые пространства парка в поисках еды. (Фото Oded Balilty):







Олени в пригороде Лондона, Англия. (Фото Leon Neal):







Серьезные хрюхи в штате Иллинойс. (Фото Scott Olson):







Лос-Анджелес, 5 апреля 2020. (Фото Chris Delmas):







Пустой Пашупатинатх — крупный храмовый комплекс индуизма, расположенный по обе стороны реки Багмати на восточной окраине Катманду, столицы Непала. Ну не совсем пустой, конечно же.

(Фото Niranjan Shrestha):Учет дней , проведенных на карантине около Лиона, Франция, 5 мая 2020. (Фото Jean-Philippe Ksiazek):Попугайчики , Лондон, Великобритания. (Фото John Sibley):Смотритель за носорогами им надоел, приходится спасаться бегством в парке дикой природы Уганды. (Фото Abubaker Lubowa):Павлины идут по пустой улице в Ронде в Испании . (Фото Jorge Guerrero):Пеликаны в Лондоне, Великобритания. (Фото John Sibley):Олени вместо людей на улицах в Закопане, южная Польша. (Фото Grzegorz Momot):Надоели со своими вирусами. Раздраженная слониха в Западной Бенгалии, Индия. (Фото Souvik Basu):Доставка пива во время коронавируса , Нью-Йорк... (Фото Al Bello):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: