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Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

Животные в фотографиях

Ягненок, у которого шерсть окрашена в цвета радуги, чтобы таким образом поддержать Национальную службу здравоохранения Соединенного Королевства. (Фото Visionhaus):

Животные в фотографиях

Чем можно заняться сода на самоизоляции, если есть львица-подросток. (Фото Nariman El-Moft):

Животные в фотографиях

Чтобы слона не заразить, Нанта, Франция, 6 мая 2020. (Фото Loic Venance):

Животные в фотографиях

Доминик Бозель, немецкий профессиональный боксер занимается дома со своими собаками. (Фото Ronny Hartmann):

Животные в фотографиях

Парк Яркон в Тель-Авиве — «зеленые легкие» города, любимое место отдыха горожан, принимает ежегодно до 16 млн. посетителей. А еще тут живет около 100 шакалов. Обычно эти животные стесняются и ютятся диких частях парка, но сегодня, когда Тель-Авив заблокирован из-за вспышки коронавируса, они осмелели и заполонили беговые дорожки и все открытые пространства парка в поисках еды. (Фото Oded Balilty):

Животные в фотографиях

Олени в пригороде Лондона, Англия. (Фото Leon Neal):

Животные в фотографиях

Серьезные хрюхи в штате Иллинойс. (Фото Scott Olson):

Животные в фотографиях

Лос-Анджелес, 5 апреля 2020. (Фото Chris Delmas):

Животные в фотографиях

Пустой Пашупатинатх — крупный храмовый комплекс индуизма, расположенный по обе стороны реки Багмати на восточной окраине Катманду, столицы Непала. Ну не совсем пустой, конечно же.

(Фото Niranjan Shrestha):

Животные в фотографиях

Учет дней, проведенных на карантине около Лиона, Франция, 5 мая 2020. (Фото Jean-Philippe Ksiazek):

Животные в фотографиях

Попугайчики, Лондон, Великобритания. (Фото John Sibley):

Животные в фотографиях

Смотритель за носорогами им надоел, приходится спасаться бегством в парке дикой природы Уганды. (Фото Abubaker Lubowa):

Животные в фотографиях

Павлины идут по пустой улице в Ронде в Испании. (Фото Jorge Guerrero):

Животные в фотографиях

Пеликаны в Лондоне, Великобритания. (Фото John Sibley):

Животные в фотографиях

Олени вместо людей на улицах в Закопане, южная Польша. (Фото Grzegorz Momot):

Животные в фотографиях

Надоели со своими вирусами. Раздраженная слониха в Западной Бенгалии, Индия. (Фото Souvik Basu):

Животные в фотографиях

Доставка пива во время коронавируса, Нью-Йорк... (Фото Al Bello):

Животные в фотографиях

 

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