Способ посадки вьющихся и ампельных цветов

Эффектным украшением участка могут стать оригинальные шары из быстро разрастающихся вьющихся или ампельных неприхотливых растений. Отлично для этих целей подойдет традесканция, получившая в народе звучное название блуждающий еврей, с успехом можно использовать для реализации идеи также комнатные лианы или плющи.

Место для висячих шаров можно выбрать в любой части участка, главное учесть особенности растений. Весь уход за подвесами сводится к своевременному поливу.





Все, что понадобится для создания «горшка» — кусок плотной садовой сетки и подходящая по составу землесмесь. К грунту можно добавить торф, кокосовую стружку, песок, перегной. Все это обеспечит полноценное питание зеленой массы. Чтобы непосредственно после высадки кашпо смотрелось эстетично лучше брать зеленую сетку. Если ячейки сетки недостаточно мелкие, между сеткой и грунтом можно простелить мешковину.





Дальше достаточно свести края сетки к середине, собрав содержимое в своеобразный шар и «запечатать» его прочным шнуром.



Для надежности будущий «горшок» обвиваем шпагатом, а затем помещаем в держатель для кашпо.



Подвесив земляной ком в нужном месте, аккуратно протыкаем его в нескольких местах, двигаясь по кругу.



Выбираем подходящие отростки.

В случае с традесканцией можно даже не укоренившиеся. Ориентировочный размер — 10 см. Традесканция хороша и тем, что отлично переносит тень и полутень.Задача просто воткнуть поглубже отростки в отверстия и обеспечить своевременный полив. Уже через неделю шар начнет покрываться быстро нарастающей зеленой массой и будет радовать своей красотой до самой осени. Удобно и то, что подвесные шары можно перемещать с одного места в другое. При желании можно создать оригинальную подвесную клумбу и даже изгородь.Больше подробностей, касающихся создания оригинальных подвесных кашпо для улицы, в видео ниже: