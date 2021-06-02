Смертельное и прекрасное оружие из арсенала ниндзя

В феодальной Японии 15-го века тайные наемники были шпионами, разведчиками и убийцами. Их называли ниндзя, и им нужно было особое оружие для защиты (а иногда и нападения). И вот каким был их арсенал.











Катана

Фукия

Кусари-фундо

Кусаригама

Текко-каги

Сюрикэн

Кунай

Макибиши

Мэцубуси

Какутэ