Почему мясо коровы принято называть говядиной

1. Древнее происхождение

Слово «говядина» используется также в отношении быков, волов, телят / Фото: pixabay.com

me В.Даль уделил много внимания слову «говядина» / artfile.me

Коров раньше не если, а держали для получения молока / Фото: photosight.ru

2. Интересный факт

Слово «говеть» не имеет ничего общего со словом говядина / Фото: voronej.bezformata.com

Говядину не рассматривают с точки зрения половой принадлежности животного / Фото: fotokto.ru

В западноевропейских странах слово «говядина» не встречается / Фото: rock-cafe.info