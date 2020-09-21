«Ленин» из сосен и елей

Этот геоглиф расположен в Омской области, возле Тюкалинска. Он появился в 1970 году, к 100-летию со дня рождения Ленина.







Новосибирский фотограф Слава Степанов снял геоглиф «ЛЕНИН», который находится рядом с Тюкалинском. Надпись из сосен и елей появилась здесь в 1970 году в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина.







Буквы у надписи крупные, высотой 60 метров. Ширина каждой линии — 12 метров.







Сами линии состоят из шести рядов деревьев.























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