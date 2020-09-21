С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Ленин» из сосен и елей

Этот геоглиф расположен в Омской области, возле Тюкалинска. Он появился в 1970 году, к 100-летию со дня рождения Ленина.

«Ленин» из сосен и елей

Новосибирский фотограф Слава Степанов снял геоглиф «ЛЕНИН», который находится рядом с Тюкалинском. Надпись из сосен и елей появилась здесь в 1970 году в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина.

«Ленин» из сосен и елей

Буквы у надписи крупные, высотой 60 метров. Ширина каждой линии — 12 метров.

«Ленин» из сосен и елей

Сами линии состоят из шести рядов деревьев.

«Ленин» из сосен и елей

«Ленин» из сосен и елей

«Ленин» из сосен и елей

«Ленин» из сосен и елей

«Ленин» из сосен и елей

</div>
источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Ленин» из сосен и елей

И не забудьте:
«Ленин» из сосен и елейПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Устав
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

2
Пекин 1947 года в цвете: на изломе эпох
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Пекин 1947 года в цвете: на изломе эпох

Манижа пришла на открытие «Евровидения» в парче и оранжевом кокошнике
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Манижа пришла на открытие «Евровидения» в парче и оранжевом кокошнике

В Челябинске самый дорогой в области продуктовый набор, но доступные «однушки»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

В Челябинске самый дорогой в области продуктовый набор, но доступные «однушки»

«Нужны духовные ориентиры»: лидер КПРФ в Башкирии прокомментировал трагедию в Казани
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

«Нужны духовные ориентиры»: лидер КПРФ в Башкирии прокомментировал трагедию в Казани

Автограф-сессия с актерами фильма «Майор Гром» в ЦДМ привела к расследованию Роспотребнадзора
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness FM

Автограф-сессия с актерами фильма «Майор Гром» в ЦДМ привела к расследованию Роспотребнадзора

Согласована предельная отпускная цена на вакцину "Спутник Лайт"
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Согласована предельная отпускная цена на вакцину "Спутник Лайт"

Недвижимость Барселоны рекордно подешевела из-за пандемии
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Недвижимость Барселоны рекордно подешевела из-за пандемии

ФАС согласовала предельную стоимость вакцины «Спутник Лайт»
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

ФАС согласовала предельную стоимость вакцины «Спутник Лайт»

Старорусская икона Божией Матери (Заступница Небесная)
Материал, выбранный редакторами МиртесенДень за днем (христианская жизнь в иконах, молитвах, размышлениях...)

Старорусская икона Божией Матери (Заступница Небесная)

20+ человек, которые отвалили кругленькую сумму за то, что другие бы и бесплатно не взяли
Материал, выбранный редакторами МиртесенПроба 2

20+ человек, которые отвалили кругленькую сумму за то, что другие бы и бесплатно не взяли

Манижа объяснила, почему песню Russian Woman лучше приняли в Европе, чем в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Манижа объяснила, почему песню Russian Woman лучше приняли в Европе, чем в России

Два случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Два случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

Ночью в Карелии полыхало
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Ночью в Карелии полыхало

«Это недостойно!»: Проклова получила очередной удар после громкого секс-скандала
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

«Это недостойно!»: Проклова получила очередной удар после громкого секс-скандала

«У нее подрастает белокурый ангел»: Киркоров раскрыл правду о любимой матери-одиночке
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

«У нее подрастает белокурый ангел»: Киркоров раскрыл правду о любимой матери-одиночке

Официальный твиттер E3 2021 упомянул Elden Ring и GTA 6
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Официальный твиттер E3 2021 упомянул Elden Ring и GTA 6

Москвичей предупредили об оранжевом уровне погодной опасности из-за жары
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Москвичей предупредили об оранжевом уровне погодной опасности из-за жары

В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения с участием НАТО
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения с участием НАТО

Кристина Асмус рассказала о человеке, работающем больше Путина и Бузовой
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Кристина Асмус рассказала о человеке, работающем больше Путина и Бузовой

Взятку в полтора миллиона требует от врача прокуратура
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе новости Новосибирской области

Взятку в полтора миллиона требует от врача прокуратура

А ты сдал бы ЕГЭ? Тест по географии
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

А ты сдал бы ЕГЭ? Тест по географии

О содержании территории садоводческих товариществ.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

О содержании территории садоводческих товариществ.

Джокович поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Джокович поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP

В Кузбассе пенсионерку ограбили в очереди в кассу
Материал, выбранный редакторами МиртесенДНИ

В Кузбассе пенсионерку ограбили в очереди в кассу

Смерть на каблуках
Материал, выбранный редакторами МиртесенБаламут

Смерть на каблуках

В Украине за сутки обнаружили 2136 новых случаев коронавируса
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В Украине за сутки обнаружили 2136 новых случаев коронавируса

10 продуктов, полезных для сердца
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

10 продуктов, полезных для сердца

Во сколько обойдется отдых в Греции в мае
Материал, выбранный редакторами МиртесенladyTravel Club

Во сколько обойдется отдых в Греции в мае

Холодную воду отключат 18 мая по улице Ленина
Материал, выбранный редакторами МиртесенZab.ru

Холодную воду отключат 18 мая по улице Ленина

РФ возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией
Материал, выбранный редакторами МиртесенNovosti.best Только самые лучшие, приятные и полезные новости, статьи и обзоры.

РФ возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией

Вице-премьер Голикова предложила расширить использование маткапитала
Материал, выбранный редакторами МиртесенСибирь.Реалии

Вице-премьер Голикова предложила расширить использование маткапитала

Картина дня

наверх