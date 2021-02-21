Как незаметно зашить дырку на одежде

Дырка на детских брючках, на женской кофточке или мужских спортивных штанах — от такой неприятности не застрахован, увы, никто. Но не стоит впадать в панику и со слезами на глазах нести вещь на помойку. Есть способ практически незаметно зашить прореху даже на трикотажной вещи.
Приём прост, и починить одежду сможет даже тот, кто с ниткой и иголкой на «вы».
Для починки вам понадобятся: скотч, нитки в тон и тонкая игла. Сначала выворачиваем вещь наизнанку. Самым тщательным образом расправляем и разглаживаем ткань в месте разрыва. Сверху, чтобы зафиксировать её в таком положении, наклеиваем кусочек скотча. После этого вновь выворачиваем вещь на лицо и ещё раз проверяем — хорошо ли расправлена ткань — чем точнее вырванный клочок будет приставлен на место, тем аккуратнее получится шов.
Вденьте в иглу нить в одно сложение и завяжите на конце небольшой узелок. Возьмите изделие в руки так, чтобы ваши пальцы на изнанке подпирали место разрыва. Выведите иглу немного выше начала дырки, протягивая узелок между скотчем и изнаночной стороной ткани.
Теперь сделайте первый стежок: кончиком иглы подхватите буквально пару ниточек по одну сторону от разрыва, а затем пару ниточек по другую сторону, снова — пару ниточек с первой стороны, затем — со второй.
Вначале делайте стежки совсем маленькими, затем, по мере увеличения разрыва, — немного больше, а далее они вновь идут на уменьшение. Частота стежков должна оставаться одинаковой.
Сделав последний стежок и выведя иглу немного ниже уже зашитого разрыва, начинайте аккуратно тянуть за нить. Важно не спешить, чтобы нить не оборвалась.
В итоге друг за другом все стежки исчезнут внутри шва, останется только вывести нить на изнанку и сделать закрепку. А вы получите аккуратно и практически незаметно зашитую дырку!
Как происходит процесс зашивания дырки этим методом в подробностях, вы сможете увидеть в видео ниже.
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