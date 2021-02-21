Как незаметно зашить дырку на одежде

Дырка на детских брючках, на женской кофточке или мужских спортивных штанах — от такой неприятности не застрахован, увы, никто. Но не стоит впадать в панику и со слезами на глазах нести вещь на помойку. Есть способ практически незаметно зашить прореху даже на трикотажной вещи.

Приём прост, и починить одежду сможет даже тот, кто с ниткой и иголкой на «вы».



Для починки вам понадобятся: скотч, нитки в тон и тонкая игла. Сначала выворачиваем вещь наизнанку. Самым тщательным образом расправляем и разглаживаем ткань в месте разрыва. Сверху, чтобы зафиксировать её в таком положении, наклеиваем кусочек скотча. После этого вновь выворачиваем вещь на лицо и ещё раз проверяем — хорошо ли расправлена ткань — чем точнее вырванный клочок будет приставлен на место, тем аккуратнее получится шов.



Вденьте в иглу нить в одно сложение и завяжите на конце небольшой узелок. Возьмите изделие в руки так, чтобы ваши пальцы на изнанке подпирали место разрыва. Выведите иглу немного выше начала дырки, протягивая узелок между скотчем и изнаночной стороной ткани.



Теперь сделайте первый стежок: кончиком иглы подхватите буквально пару ниточек по одну сторону от разрыва, а затем пару ниточек по другую сторону, снова — пару ниточек с первой стороны, затем — со второй.

Нить всё время остаётся с лицевой стороны изделия.Вначале делайте стежки совсем маленькими, затем, по мере увеличения разрыва, — немного больше, а далее они вновь идут на уменьшение. Частота стежков должна оставаться одинаковой.Сделав последний стежок и выведя иглу немного ниже уже зашитого разрыва, начинайте аккуратно тянуть за нить. Важно не спешить, чтобы нить не оборвалась.В итоге друг за другом все стежки исчезнут внутри шва, останется только вывести нить на изнанку и сделать закрепку. А вы получите аккуратно и практически незаметно зашитую дырку!Как происходит процесс зашивания дырки этим методом в подробностях, вы сможете увидеть в видео ниже.