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Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории

Огромный размер страны требовал одинаково гигантских строительных проектов, будь то мосты, жилые здания или промышленные объекты.

Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории

Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 1. В 1862 году была проложена железная дорога от Москвы до Коломны, города недалеко от Москвы. С тех пор старый город Коломна, в котором есть собственный Кремль, стал промышленным центром с паровозостроительным заводом и большим мостом через Оку. Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 2. Транссибирская магистраль была одним из крупнейших строительных проектов в Российской империи. На этом фото рабочие строят мост вдоль уральского участка железнодорожной линии. Его строительство продолжалось с 1885 по 1899 год. Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 3. Беломорско-Балтийский канал был построен в рекордные сроки: 227 км менее чем за два года (1931-33). Он также стал одним из самых печально известных строительных проектов в советской истории, поскольку он унес жизни около 12 000 заключенных ГУЛАГа, которые его строили. Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 4. Одна из первых в СССР гидроэлектростанций была построена на реке Днепр. Ее строительство началось в 1927 году, и советские власти приобрели для завода некоторое зарубежное оборудование. Несколько ее подразделений были введены в эксплуатацию, но во время Второй мировой войны, когда советские войска отступали, НКВД решила взорвать электростанцию.

Она была восстановлена только после войны. Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 5. Первая линия Московского метрополитена была построена в 1930-х годах, но ее масштабное расширение осуществлялось только после войны, в 1950-х годах. Одним из самых амбициозных проектов стал мост Метро через Москву-реку, который связывал набережную Лужников и МГУ с центром города. Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 6. Знаменитые здания «Семи сестер» были основными строительными проектами Москвы 1950-х годов. Первоначальный план состоял в том, чтобы иметь девять таких зданий, но в итоге было построено только семь. На левой фотографии изображено строительство здания Котельнической набережной, а на правой — здание МГУ. Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 7. Сцена на этой фотографии похожа на строительство египетских пирамид, но на самом деле она изображает строительство Большого Ферганского канала. Канал был ключевым для орошения обширных хлопковых плантаций в узбекской, кыргызской и таджикской республиках, которые в то время были частью СССР. В 1939-40 годах на этой строительной площадке работало около 160 000 человек. Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 8. В 1950-х годах по всей стране началось строительство большого количества мощных электростанций. На этом фото показано строительство Волжской ГЭС в Волгоградской области. Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 9. На этом фото показано строительство знаменитой Братской ГЭС на реке Ангаре. Когда она была введена в эксплуатацию в 1961-66 годах, это была самая мощная гидроэлектростанция не только в СССР, но и во всем мире. Но в 1971 году на реке Енисей ее обогнала еще одна советская гидроэлектростанция — Красноярская. Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 10. В 1935 году Сталин утвердил Генеральный план реконструкции Москвы, который предусматривал строительство в массовом масштабе жилых зданий, метро, а также расширение существующих улиц и прокладку новых проспектов. Например, на Тверской улице в самом центре города даже целые здания пришлось перенести. Тогда как Калининский проспект (ныне Новый Арбат) был заложен в начале 1960-х годов, уже после смерти Сталина. Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 11. Саяно-Шушенская ГЭС на реке Енисей в настоящее время является крупнейшей в России. Его строительство началось в Саянах в 1963 году и было завершено только в 2000 году. Эта фотография ниже относится к 1972 году. Знаменитые кадры с крупных строек в российской и советской истории 12. Байкало-Амурская железная дорога на Дальнем Востоке — одна из самых длинных в мире: 4300 км. Ее строительство продолжалось с 1932 по 1984 год. На фото показан проект уже на завершающей стадии. Первоначально для строительства железной дороги был создан отдел Гулага, и около 160 000 заключенных помогли построить ее в чрезвычайно суровых погодных условиях.

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