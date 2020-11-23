Почему в замках и дворцах Европы массово применялись камины, а не печи

Большинство людей, смотревших фильмы про Средневековье или Новое время, наверняка должны были обратить внимание на то, что в замках и дворцах тех времен массово использовались камины. Не исключено, что многим даже посчастливилось побывать в своей жизни в каком-нибудь европейском замке и убедиться в это факте еще и в живую. Огромный камины кажутся вещью исключительно непрактичной и не способной протопить огромным помещения. Но так ли это на самом деле?
Они не так плохи, как кажется. /Фото: fi.pinterest.com.
Первое впечатление о каминах обманчиво. На самом деле они прекрасно отапливают помещение. Более того, камин все еще остается печью, строго говоря – одной из ее разновидностей. Само собой, система каминного отопления в доме отличается от системы отопления с классической деревенской печью. Так, печь в первую очередь создает и поддерживает приемлемый для человека микроклимат в помещении за счет нагрева каменных стен.
Камин греет не хуже печи, просто иначе это делает. /Фото: yandex.by.
Камины же работают несколько иначе. Они греют воздух не столько от стен, сколько непосредственно от огня и исходящего от него света. Значительная часть каминного тепла идет вместе с инфракрасным излучением, исходящим от пламени. В замках и дворцах камины используются не просто так. Все потому, что протопить такие огромные помещения через стены – физически невозможно. А потому камины используются для протапливания отдельных жилых помещений, обогревая буквально лишь то, что находится перед ними.
В первую очередь греет воздух, а не стены. /Фото: yandex.by.
Значительная часть теплого воздуха, создаваемого камином, также расходится по отдельным помещениям замка или дворца через систему вентиляции. Необходимо это не столько для отопления вторичных комнат и коридоров, сколько для борьбы с сыростью в них и предотвращения образования плесени.
На самом деле вещь исключительно практичная. /Фото: medieval.eu.
Помимо этого, следует учитывать еще два важных нюанса, относительно проживания в средневековом замке. Зимы в западной Европе целом короче и мягче, чем в восточной ее части. Кроме того, в замках активно практиковалось использование кроватей с тяжелыми шторами или даже спальных мест заключенных во что-то вроде ящика с дверцей. И то, и другое помогало сохранять теплый воздух вокруг человека на протяжении всей ночи.
А еще это очень красиво. /Фото: pinterest.ru.
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