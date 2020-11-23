Почему в замках и дворцах Европы массово применялись камины, а не печи

Они не так плохи, как кажется. /Фото: fi.pinterest.com.

Камин греет не хуже печи, просто иначе это делает. /Фото: yandex.by.

В первую очередь греет воздух, а не стены. /Фото: yandex.by.

На самом деле вещь исключительно практичная. /Фото: medieval.eu.

А еще это очень красиво. /Фото: pinterest.ru.