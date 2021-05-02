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Почему комнатные растения погибают

Комнатные цветы – символ домашнего уюта и семейного благополучия. Растения украшают подоконники, стены комнат, растут в горшках и кадках. Как и все живые организмы, они могут болеть. Поэтому требуется периодический осмотр условий их жизни на предмет наличия проблем.

1. Белокрылка


 Эта вредная бабочка любит влагу и тепло, поэтому с удовольствием селится в наших квартирах. Она прячется на внутренней стороне листьев комнатных растений и забирает из них соки. Избавиться от белокрылки поможет обычный фумигатор, используемый против мух и комаров.
Почему комнатные растения погибают

2. Грибок 


Здоровье комнатных растений зависит от чистоты почвы. Если она заражена грибком, инфекция проникнет к корням цветка, и он скоро погибнет. Первый опасный признак – появление белесого налета на поверхности земли.
Почему комнатные растения погибают

3. Корневая гниль


 Основной причиной появления этой болезни является переувлажнение почвы. Чрезмерные поливы снижают уровень кислорода, корневая система начинает гнить и отмирать.
Почему комнатные растения погибают

4. Нехватка света


Одна из основных причин гибели цветов – дефицит солнечного света. Как следствие, растение теряет декоративный вид, не цветоносит и плохо растет. Если не хватает естественного освещения, надо использовать светильники и фитолампы.

Почему комнатные растения погибают

5. Мучнистая роса


Грибковое заболевание вызывает слабое цветение, нарушение роста и истощение растений, отсутствие бутонов и опадание листьев.
При отсутствии лечения оно приводит к полной гибели комнатного цветка.

Почему комнатные растения погибают

6. Неправильный выбор растения


Ошибочный выбор при покупке цветка – частая причина его преждевременного увядания. Необходимо сначала собрать информацию, какие условия нужны для его выращивания. Затем оценить, способны ли вы дать их в полной мере.

Почему комнатные растения погибают

7. Паутинный клещ


Этот микроскопический паразит селится колониями на комнатных растениях и мешает их росту и развитию. Он питается соками цветов, разрушая хлоропласты клеток.
Почему комнатные растения погибают

8. Не своевременная пересадка 


Пересадка само себе уже сильный стресс для растений. Производить ее во время цветения или болезни может вызвать как минимум опадение бутонов и листьев, а как максимум — гибель.

Почему комнатные растения погибают

9. Резкая смена места пребывания 


 Путешествие по квартире не все комнатные растения переносят хорошо. Они могут замедлить рост, а иногда и погибнуть.
Почему комнатные растения погибают

10. Нехватка удобрения 


Недостаток удобрений вызывает нарушение обмена веществ у растения, задерживает его рост и меняет внешний вид.
Почему комнатные растения погибают

Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Все болезни цветов требуют мгновенной реакции, так как в ограниченном комнатном пространстве они могут убить одно растение и перекинуться на остальные.
А в вашем доме много комнатных растений? Расскажите в комментариях, как вам удается уберечь их.
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