Как варят самое питкое пиво в мире

Бигпикча побывала на пивоваренном заводе Budweiser Budvar. Интересно, что право на владение этой торговой маркой уже более полувека является предметом спора между чешской государственной пивоваренной компанией «Будвайзер Будвар», основанной в 1895 году в городе Ческе-Будеёвице, американским пивоваренным концерном Anheuser-Busch, выпускающим пиво под таким названием начиная с 1876 года, и чешским пивоваренным заводом Samson. «Будвайзер Будвар» также является единственной государственной компанией Чехии и подчиняется Министерству сельского хозяйства.











1. «Откройте секреты пива Будвайзер» — ну что ж, попробуем :)







2. На первом этаже пивоварни расположен магазин с пивной атрибутикой, «правильными» бокалами, сувенирами и, конечно же, пивом.







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5. Дорогих гостей встречают бокалом холодного пива — очень правильное решение, я считаю :) Но блогеры на то и блогеры — прежде чем пить, надо сфотографировать.







6. Проходим на территорию завода.



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8. Когда пивоварня еще не была таких больших размеров, как сейчас, на этой площадке устраивали танцы. Приходили люди со всего города. Производство выросло, места для танцев не осталось, но деревянную музыкальную беседку сохранили как память.







9. Наше знакомство с производством начинается с первой скважины пивоварни.

Глубина скважины — 320 метров. Интересно то, что воду из нее никак не подготавливают, а сразу пускают в варочный цех.10. 11. Наш экскурсовод, которая, кстати , бывшая учительница русского языка и поэтому очень хорошо говорит по-русски, показывает нам на схеме все этапы пивоварения.12. Варочный цех с медными чанами. Нам разрешили спуститься вниз . 13. На заводе ценят и берегут традиции. Например , хмель подается в чан вручную, хотя быстрее и дешевле было бы автоматизировать этот процесс.14. Все сорта пива Budweiser Budvar варятся исключительно с использованием жатецкого шишкового хмеля. Хмель спрессован в большие бруски.15. Странно видеть топор в пивоварне :) На самом деле им разрубают бруски хмеля, прежде чем задать его в чан . 16. На заводе « Будвайзер » двухотварочный метод. На первом этапе солод смешивают с водой, отправляют в варку и получают сусло.17. А это фильтр-чан , в котором сусло фильтруется непосредственно через дробину.18. Отфильтрованное сусло . Очень горячее.19. Йржи дает нам на пробу сусло. На вкус — как хлебная водичка.20. В сусло добавляют хмель, чтобы у пива возник характерный «Будвайзеру» аромат и горечь, и теперь оно будет еще раз вариться.21. Сусло с хмелем мы тоже попробовали — появилась чуть слышная горчинка.22.23. В этих цилиндрических танках к суслу добавляют дрожжи , и начинается процесс брожения. Все пиво завода «Будвайзер Будвар» низового брожения.24. Далее мы направляемся в лагерные подвалы. По-чешски они называются «лежацкие склепы» , поэтому пиво и называется лежаком. В этих подвалах постоянно поддерживается близкая к отрицательной температура (+4). Получается очень резкий контраст после варочного цеха. А кружка нам потом пригодится :)25. В этих горизонтальных танках пиво зреет . Время вылеживания пива зависит от сорта. Это может быть и 30 дней, а может и 100.26. А «Будеевицкий Будвар Премьер Селект » зреет 200 дней, это абсолютный рекорд для лагеров.27. На черных табличках мелом пишут сорт пива и дату , когда его залили в танки. Например, пиво в этом танке было залито 29 августа.28. Мы нашли пиво , готовое к розливу.29. По правде сказать, это невероятное удовольствие — попробовать пиво прямо из лагерной бочки.30. Даже не очень страстные любители пива оценили напиток по достоинству.31. Некоторые даже отказывались уходить отсюда и устроили сидячую забастовку :)32. Еще один сорт пива , который является сезонным и попадет в Россию только зимой.33. Блогеры хотят знать, как устроена лагерная бочка изнутри.34. А это образец старинной лагерной бочки. Видите маленькую дверцу ? Через нее в бочку пролезал самый худенький работник пивоварни и мыл ее внутри.35. По заводу постоянно проводятся экскурсии. Ну а какая экскурсия по пивоварне может быть без дегустации?!36. У Budweiser Budvar есть свой поезд, который перевозит упаковку. У локомотива даже есть имя — Руженка, в честь одной из сотрудниц завода, которая сейчас уже на пенсии.37. Фасовочный цех . 38. Здесь пиво фильтруют , разливают по бутылкам и пастеризуют.39. Кстати говоря, в Чехии , как и во многих других странах, используют старые бутылки, которые сортируют и тщательно моют. Если ты, покупая пиво в магазине, приносишь пустые бутылки, пиво стоит дешевле.40 . Спасибо заводу Budweiser Budvar и Московской пивоваренной компании за организацию экскурсии и возможность попробовать уникальные сорта пиваЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: