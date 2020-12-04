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Как варят самое питкое пиво в мире

Бигпикча побывала на пивоваренном заводе Budweiser Budvar. Интересно, что право на владение этой торговой маркой уже более полувека является предметом спора между чешской государственной пивоваренной компанией «Будвайзер Будвар», основанной в 1895 году в городе Ческе-Будеёвице, американским пивоваренным концерном Anheuser-Busch, выпускающим пиво под таким названием начиная с 1876 года, и чешским пивоваренным заводом Samson. «Будвайзер Будвар» также является единственной государственной компанией Чехии и подчиняется Министерству сельского хозяйства.

Как варят самое питкое пиво в мире

Как варят самое питкое пиво в мире

1. «Откройте секреты пива Будвайзер» — ну что ж, попробуем :)

Как варят самое питкое пиво в мире

2. На первом этаже пивоварни расположен магазин с пивной атрибутикой, «правильными» бокалами, сувенирами и, конечно же, пивом.

Как варят самое питкое пиво в мире

3. Как варят самое питкое пиво в мире

4. Как варят самое питкое пиво в мире

5. Дорогих гостей встречают бокалом холодного пива — очень правильное решение, я считаю :) Но блогеры на то и блогеры — прежде чем пить, надо сфотографировать.

Как варят самое питкое пиво в мире

6. Проходим на территорию завода. Как варят самое питкое пиво в мире

7. Как варят самое питкое пиво в мире

8. Когда пивоварня еще не была таких больших размеров, как сейчас, на этой площадке устраивали танцы. Приходили люди со всего города. Производство выросло, места для танцев не осталось, но деревянную музыкальную беседку сохранили как память.

Как варят самое питкое пиво в мире

9. Наше знакомство с производством начинается с первой скважины пивоварни.

Глубина скважины — 320 метров. Интересно то, что воду из нее никак не подготавливают, а сразу пускают в варочный цех.

Как варят самое питкое пиво в мире

10. Как варят самое питкое пиво в мире

11. Наш экскурсовод, которая, кстати, бывшая учительница русского языка и поэтому очень хорошо говорит по-русски, показывает нам на схеме все этапы пивоварения.

Как варят самое питкое пиво в мире

12. Варочный цех с медными чанами. Нам разрешили спуститься вниз.

Как варят самое питкое пиво в мире

13. На заводе ценят и берегут традиции. Например, хмель подается в чан вручную, хотя быстрее и дешевле было бы автоматизировать этот процесс.

Как варят самое питкое пиво в мире

14. Все сорта пива Budweiser Budvar варятся исключительно с использованием жатецкого шишкового хмеля. Хмель спрессован в большие бруски.

Как варят самое питкое пиво в мире

15. Странно видеть топор в пивоварне :) На самом деле им разрубают бруски хмеля, прежде чем задать его в чан.

Как варят самое питкое пиво в мире

16. На заводе «Будвайзер» двухотварочный метод. На первом этапе солод смешивают с водой, отправляют в варку и получают сусло.

Как варят самое питкое пиво в мире

17. А это фильтр-чан, в котором сусло фильтруется непосредственно через дробину.

Как варят самое питкое пиво в мире

18. Отфильтрованное сусло. Очень горячее.

Как варят самое питкое пиво в мире

19. Йржи дает нам на пробу сусло. На вкус — как хлебная водичка.

Как варят самое питкое пиво в мире

20. В сусло добавляют хмель, чтобы у пива возник характерный «Будвайзеру» аромат и горечь, и теперь оно будет еще раз вариться.

Как варят самое питкое пиво в мире

21. Сусло с хмелем мы тоже попробовали — появилась чуть слышная горчинка.

Как варят самое питкое пиво в мире

22.

Как варят самое питкое пиво в мире

23. В этих цилиндрических танках к суслу добавляют дрожжи, и начинается процесс брожения. Все пиво завода «Будвайзер Будвар» низового брожения.

Как варят самое питкое пиво в мире

24. Далее мы направляемся в лагерные подвалы. По-чешски они называются «лежацкие склепы», поэтому пиво и называется лежаком. В этих подвалах постоянно поддерживается близкая к отрицательной температура (+4). Получается очень резкий контраст после варочного цеха. А кружка нам потом пригодится :)

http://vs-t.ru/kak-varyat-samoe-pitkoe-pivo-v-mireКак варят самое питкое пиво в мире

25. В этих горизонтальных танках пиво зреет. Время вылеживания пива зависит от сорта. Это может быть и 30 дней, а может и 100.

Как варят самое питкое пиво в мире

26. А «Будеевицкий Будвар Премьер Селект» зреет 200 дней, это абсолютный рекорд для лагеров.

Как варят самое питкое пиво в мире

27. На черных табличках мелом пишут сорт пива и дату, когда его залили в танки. Например, пиво в этом танке было залито 29 августа.

Как варят самое питкое пиво в мире

28. Мы нашли пиво, готовое к розливу.

Как варят самое питкое пиво в мире

29. По правде сказать, это невероятное удовольствие — попробовать пиво прямо из лагерной бочки.

Как варят самое питкое пиво в мире

30. Даже не очень страстные любители пива оценили напиток по достоинству.

Как варят самое питкое пиво в мире

31. Некоторые даже отказывались уходить отсюда и устроили сидячую забастовку :)

Как варят самое питкое пиво в мире

32. Еще один сорт пива, который является сезонным и попадет в Россию только зимой.

Как варят самое питкое пиво в мире

33. Блогеры хотят знать, как устроена лагерная бочка изнутри.

Как варят самое питкое пиво в мире

34. А это образец старинной лагерной бочки. Видите маленькую дверцу? Через нее в бочку пролезал самый худенький работник пивоварни и мыл ее внутри.

Как варят самое питкое пиво в мире

35. По заводу постоянно проводятся экскурсии. Ну а какая экскурсия по пивоварне может быть без дегустации?!

Как варят самое питкое пиво в мире

36. У Budweiser Budvar есть свой поезд, который перевозит упаковку. У локомотива даже есть имя — Руженка, в честь одной из сотрудниц завода, которая сейчас уже на пенсии.

Как варят самое питкое пиво в мире

37. Фасовочный цех.

Как варят самое питкое пиво в мире

38. Здесь пиво фильтруют, разливают по бутылкам и пастеризуют.

Как варят самое питкое пиво в мире

39. Кстати говоря, в Чехии, как и во многих других странах, используют старые бутылки, которые сортируют и тщательно моют. Если ты, покупая пиво в магазине, приносишь пустые бутылки, пиво стоит дешевле.

Как варят самое питкое пиво в мире

40. Спасибо заводу Budweiser Budvar и Московской пивоваренной компании за организацию экскурсии и возможность попробовать уникальные сорта пива

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Как варят самое питкое пиво в мире

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