Как организовать работу из дома

Многие из нас сейчас находятся в вынужденной изоляции и работают дистанционно. Согласитесь, мотивировать себя на работу в домашних условиях совсем непросто даже волевому человеку. Кроме этого, вокруг всегда будет что-то отвлекающее от дел — домочадцы с разговорами, телевизор, удобный диванчик и, наконец, холодильник. Как в такой ситуации сохранить невозмутимость и свести к минимуму воздействие отвлекающих факторов?
Из-за того, что множество людей из-за карантина переместились из офисов на «удаленку», в мире появилась особая каста «пижамных работников», деятельность которых подчиняется своим законам и имеет свои преимущества и подводные камни. Такой режим может стать серьезным испытанием на профпригодность и крепость нервной системы. О том, как работать из дома максимально эффективно, сохранить нервную систему и при этом не разрушить свою семью, рассказывает психолог, магистр психологии, бизнес-коуч Элина Ландман.
Самодисциплина и социализация
В удаленной работе сложнее всего смириться с тем, что устоявшийся за долгие годы формат «дом-работа» теряет актуальность и привычные нам границы между личным и общественным оказываются размыты. Профессиональные процессы нуждаются в пересмотре — вы не знаете, как себя мотивировать и оценивать свою производительность, а вдобавок к этому близкие не понимают, что вы все-таки на работе, хоть и сидите дома. Чтобы не нагнетать и без того напряженную обстановку, правильнее всего собрать домашний совет и провести своеобразный «круглый стол». На повестку дня нужно вынести два основных вопроса: - Определить ваше рабочее место; - Четко выделить промежуток времени, в который вы для всех заняты. Это будут внешние границы, касающиеся всех, кто находится рядом с вами. Но помимо них есть еще и внутренние границы, касающиеся непосредственно вас. При переходе на удаленную работу из дома вам следует обратить внимание на мотивацию (самодисциплину) и социализацию, то есть контакты с окружающим вас миром. Как это ни странно звучит, но в офисе все было проще, так как обеспечивалось независящими от вас внешними условиями. К ним относятся распорядок дня, расстановка задач и приоритетов, а также внешний вид, соответствующий неким принятым в компании стандартам. Теперь все это — исключительно ваша забота и про это стоит помнить всегда.
«Пижамный режим» или рабочая обстановка?
Если вы настроены серьезно и планируете трудиться с полной отдачей, то начало рабочего дня в пижаме и с бокалом шампанского явно не для вас. Вам нужны ярлыки, указывающие на рабочий режим и, в первую очередь, правильный антураж. Хорошо подумайте — что для вас может считаться символом рабочей обстановки, кроме компьютера и телефона. Вам придется создать свои особые «якоря», настраивающие на продуктивный труд и это может быть открытый еженедельник, чашка кофе перед компьютером, стопка из документов на краю стола. Также придется строго определить временные границы начала и завершения рабочего дня, перерыва на обед и пауз для кофе.
Отвлекающие факторы
Если вы живете не одни, то вас неизбежно будут отвлекать и с этим придется мириться. Главный фактор, отвлекающий от работы — это кухня. Если вы выходите пообедать или сделать себе кофе, то вас могут втянуть в беседу и даже дискуссию. Вы можете свести к минимуму ущерб от таких встреч, заранее оговорив тему «Меня не отвлекать — я на работе». Все вокруг должны привыкнуть, что заводить с вами разговор можно только в крайних случаях или в экстренных ситуациях, например, при ухудшении самочувствия. Вопрос приготовления пищи также должен вас беспокоить. Вы не можете, работая из дома, отвлекаться на готовку, поэтому нужно заранее обсудить с домашними, кто из них сможет вам помочь. Да, питание должно быть своевременным и было бы неплохо, чтобы трапеза проходила совместно с близкими людьми.
Как настроиться на рабочий режим
Чтобы ваш рабочий день проходил плодотворно, важно соблюдать несколько правил, касающихся планирования вашего времени. Обязательным моментом должно стать составление списка основных и второстепенных задач на грядущий день. Нужно обеспечить себе утренний подъем в одно и то же время и придерживаться режима сна. Не забывайте о мотивации. Если вы запланировали выполнение каких-то задач сегодня и успешно справились с ними, похвалите себя и на завтра запланируйте на две задачи больше. Не забывайте читать на досуге статьи и сайты, относящиеся к вашей специальности — это будет ваш небольшой вклад в саморазвитие.
Контакты с внешним миром
Так называемый «пижамный режим» имеет еще одно важное свойство, к которому нужно привыкнуть — социализация. Работая из дома, вы получаете возможность контактировать с внешним миром вне профессиональных каналов. Проблема этого момента заключается в самом компьютере, который одновременно и рабочий инструменту, и атрибут досуга. Вам придется немного поломать голову, чтобы придумать себе досуг, не связанный с компьютером. Это могут быть кулинарные эксперименты, настольные игры, рукоделие или актуальное во все времена чтение. Вы должны получать новые положительные эмоции и знания, чтобы ваша жизнь не превратилась в серую рутину.
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