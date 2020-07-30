Как организовать работу из дома

Многие из нас сейчас находятся в вынужденной изоляции и работают дистанционно. Согласитесь, мотивировать себя на работу в домашних условиях совсем непросто даже волевому человеку. Кроме этого, вокруг всегда будет что-то отвлекающее от дел — домочадцы с разговорами, телевизор, удобный диванчик и, наконец, холодильник. Как в такой ситуации сохранить невозмутимость и свести к минимуму воздействие отвлекающих факторов?



Из-за того, что множество людей из-за карантина переместились из офисов на «удаленку», в мире появилась особая каста «пижамных работников», деятельность которых подчиняется своим законам и имеет свои преимущества и подводные камни. Такой режим может стать серьезным испытанием на профпригодность и крепость нервной системы. О том, как работать из дома максимально эффективно, сохранить нервную систему и при этом не разрушить свою семью, рассказывает психолог, магистр психологии, бизнес-коуч Элина Ландман.



Самодисциплина и социализация

«Пижамный режим» или рабочая обстановка?

Отвлекающие факторы

Как настроиться на рабочий режим

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