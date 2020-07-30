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Как организовать работу из дома

Многие из нас сейчас находятся в вынужденной изоляции и работают дистанционно. Согласитесь, мотивировать себя на работу в домашних условиях совсем непросто даже волевому человеку. Кроме этого, вокруг всегда будет что-то отвлекающее от дел — домочадцы с разговорами, телевизор, удобный диванчик и, наконец, холодильник. Как в такой ситуации сохранить невозмутимость и свести к минимуму воздействие отвлекающих факторов? Как организовать работу из дома

Из-за того, что множество людей из-за карантина переместились из офисов на «удаленку», в мире появилась особая каста «пижамных работников», деятельность которых подчиняется своим законам и имеет свои преимущества и подводные камни. Такой режим может стать серьезным испытанием на профпригодность и крепость нервной системы. О том, как работать из дома максимально эффективно, сохранить нервную систему и при этом не разрушить свою семью, рассказывает психолог, магистр психологии, бизнес-коуч Элина Ландман.

Самодисциплина и социализация


Как организовать работу из дома В удаленной работе сложнее всего смириться с тем, что устоявшийся за долгие годы формат «дом-работа» теряет актуальность и привычные нам границы между личным и общественным оказываются размыты. Профессиональные процессы нуждаются в пересмотре — вы не знаете, как себя мотивировать и оценивать свою производительность, а вдобавок к этому близкие не понимают, что вы все-таки на работе, хоть и сидите дома.
Чтобы не нагнетать и без того напряженную обстановку, правильнее всего собрать домашний совет и провести своеобразный «круглый стол». На повестку дня нужно вынести два основных вопроса: - Определить ваше рабочее место; - Четко выделить промежуток времени, в который вы для всех заняты. Это будут внешние границы, касающиеся всех, кто находится рядом с вами. Но помимо них есть еще и внутренние границы, касающиеся непосредственно вас. При переходе на удаленную работу из дома вам следует обратить внимание на мотивацию (самодисциплину) и социализацию, то есть контакты с окружающим вас миром. Как это ни странно звучит, но в офисе все было проще, так как обеспечивалось независящими от вас внешними условиями. К ним относятся распорядок дня, расстановка задач и приоритетов, а также внешний вид, соответствующий неким принятым в компании стандартам. Теперь все это — исключительно ваша забота и про это стоит помнить всегда.

«Пижамный режим» или рабочая обстановка?


Как организовать работу из дома Если вы настроены серьезно и планируете трудиться с полной отдачей, то начало рабочего дня в пижаме и с бокалом шампанского явно не для вас. Вам нужны ярлыки, указывающие на рабочий режим и, в первую очередь, правильный антураж. Хорошо подумайте — что для вас может считаться символом рабочей обстановки, кроме компьютера и телефона. Вам придется создать свои особые «якоря», настраивающие на продуктивный труд и это может быть открытый еженедельник, чашка кофе перед компьютером, стопка из документов на краю стола. Также придется строго определить временные границы начала и завершения рабочего дня, перерыва на обед и пауз для кофе.

Отвлекающие факторы


Как организовать работу из дома Если вы живете не одни, то вас неизбежно будут отвлекать и с этим придется мириться. Главный фактор, отвлекающий от работы — это кухня. Если вы выходите пообедать или сделать себе кофе, то вас могут втянуть в беседу и даже дискуссию. Вы можете свести к минимуму ущерб от таких встреч, заранее оговорив тему «Меня не отвлекать — я на работе». Все вокруг должны привыкнуть, что заводить с вами разговор можно только в крайних случаях или в экстренных ситуациях, например, при ухудшении самочувствия. Вопрос приготовления пищи также должен вас беспокоить. Вы не можете, работая из дома, отвлекаться на готовку, поэтому нужно заранее обсудить с домашними, кто из них сможет вам помочь. Да, питание должно быть своевременным и было бы неплохо, чтобы трапеза проходила совместно с близкими людьми.

Как настроиться на рабочий режим


Как организовать работу из дома

Чтобы ваш рабочий день проходил плодотворно, важно соблюдать несколько правил, касающихся планирования вашего времени. Обязательным моментом должно стать составление списка основных и второстепенных задач на грядущий день. Нужно обеспечить себе утренний подъем в одно и то же время и придерживаться режима сна. Не забывайте о мотивации. Если вы запланировали выполнение каких-то задач сегодня и успешно справились с ними, похвалите себя и на завтра запланируйте на две задачи больше. Не забывайте читать на досуге статьи и сайты, относящиеся к вашей специальности — это будет ваш небольшой вклад в саморазвитие.

Контакты с внешним миром


Как организовать работу из дома Так называемый «пижамный режим» имеет еще одно важное свойство, к которому нужно привыкнуть — социализация. Работая из дома, вы получаете возможность контактировать с внешним миром вне профессиональных каналов. Проблема этого момента заключается в самом компьютере, который одновременно и рабочий инструменту, и атрибут досуга. Вам придется немного поломать голову, чтобы придумать себе досуг, не связанный с компьютером. Это могут быть кулинарные эксперименты, настольные игры, рукоделие или актуальное во все времена чтение. Вы должны получать новые положительные эмоции и знания, чтобы ваша жизнь не превратилась в серую рутину.

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