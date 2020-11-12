Нехитрые приемы, которые реально облегчают мастеровые работы

Выполнение многих, даже самых несложных ремонтных работ можно упростить, используя различные способы. Причем большая часть подобных трюков поразительно бесхитростна, но при этом помогает добиться результатов быстрее, проще и безопаснее. Novate.ru делится подборкой таких незатейливых приемов, которые приходят с опытом работы и будут полезны начинающим мастерам.
1. Как сделать, чтобы при сверлении не разлеталась металлическая стружка
Магнит удержит металлическую стружку. /Фото: youtube.com/watch?v=X3KxpSDZaJo&list=PLTA0b0BEl9GWvlzMRctbx9fdzn1-BLVoV&index=5
При сверлении металла стружка обычно разлетается во все стороны. Самый практичный и безопасный способ ее собрать – это обернуть магнит целлофановым пакетом. После того, как стружка применится, пакет просто выворачивают и выбрасывают в мусорник. Но можно подойти к процессу по-другому, сделав так, чтобы стружка не разлеталась изначально. Для этого понадобится магнит со свободной центральной частью. Заготовку готовят к работе как обычно: кернят и капают каплю масла. Затем прикладывают магнит так, чтобы размеченная точка оказалась в центре и сверлят отверстие. При этом вся стружка останется внутри магнита и не понадобится ее собирать после работы.
2. Как удалить застрявшее дерево из корончатого сверла
Вытолкнуть кружок из сверла намного проще саморезом и шуруповертом. /Фото: youtube.com/watch?v=X3KxpSDZaJo&list=PLTA0b0BEl9GWvlzMRctbx9fdzn1-BLVoV&index=5
При сверлении корончатым сверлом деревянной заготовки внутри насадки остается выпиленный кусок материала. Для его удаления предусмотрены специальные отверстия, однако застревает кружок довольно плотно, так что при выбивании придется приложить определенные усилия. Нехитрый прием поможет гораздо проще и быстрее освободить сверло. Понадобится саморез достаточной длины, превышающей глубину корончатого сверла. Саморез вкручивают в кружок материала при помощи шуруповерта сначала с одной стороны, потом с другой. При сверлении крепежный элемент упирается в стенку насадки и «выталкивает» застрявший кусок из сверла.
Полезный совет от Novate.ru: Прежде чем приступить к удалению застрявшего кружка материала, необходимо убедиться, что дрель выключена из розетки. Вообще, при выполнении любых работ очень важно соблюдать технику безопасности. Всегда необходимо проверять исправность инструмента, надежность фиксации насадок и обрабатываемых деталей. Также следует позаботиться о защите зрения и приобрести очки, закрывающие глаза от разлетающейся стружки.
3. Как быстро найти нужную гайку или болт, не растеряв по пути крепежные элементы
В лотке удобнее искать нужный винтик. Фото: youtube.com/watch?v=spT8CbpV2i4
У каждого мастера есть какая-то емкость, в которой хранятся различные болты, гайки, винты, шурупы и прочие крепежные элементы. По раздельности такую мелочевку хранить непрактично, слишком много понадобится небольших контейнеров или банок. Но и искать нужный элемент тоже неудобно – приходится все вытряхивать на стол, перебирать в поисках нужного гвоздя, потом ссыпать все обратно в емкость. При этом мелочевка раскатывается и может упасть со стола. Для таких случаев удобно использовать сортировочный лоток. Его очень легко сделать из ненужной пластиковой канистры небольших размеров. Емкость распиливают пополам и в углу просверливают достаточно широкое отверстие. С помощью такого лотка будет проще и быстрее найти нужный винтик, через отверстие ссыпая в банку просмотренные элементы.
4. Как с удобством обрабатывать детали без шлифмашинки
Брусок, два зажима – и шлифовать будет легче. /Фото: youtube.com/watch?v=cA1rWAz7WZE
Покупать специально ленточную шлифмашинку, когда обработка деталей требуется время от времени, нецелесообразно. Но и работать с листом наждачной бумаги не очень удобно. Для таких случаев можно сделать нехитрое приспособление из бруска и двух канцелярских зажимов. Биндеры закрепляют на концах бруска при помощи саморезов, затем отрезают кусок наждачной бумаги подходящего размера и фиксируют в зажимах. Все, приспособление готово. Конечно, наждачную бумагу можно просто приклеить или закрепить гвоздями, но использование биндеров сподручнее тем, что стершуюся полосу шлифовальной бумаги можно заменить на новую.
Шлифнасадку для гравера можно легко сделать самостоятельно. /Фото: youtube.com/watch?v=Tjxu9J9fG2w
Для обработки небольших деталей будет удобнее использовать шлифовальные насадки для дрели, которые тоже можно сделать своими руками. Для этого в деревянную заготовку цилиндрической формы ввинчивают металлический стержень. Брусок оборачивают наждачной бумагой и закрепляют, вставив концы в боковой пропил и зафиксировав деревянным клином.
5. Как сделать подвес для деталей
Простой подвес облегчает полную покраску детали. /Фото: youtube.com/watch?v=XK1auCvWtPk
Обрабатывать заготовки, нанося пропитку или краски удобно, когда они подвешены в воздухе. Это дает полный доступ к детали со всех сторон и не нужно ждать, пока одна часть высохнет, чтобы перевернуть и красить другую сторону. Подвес делается очень просто: четыре самореза вкручивают рядом так, чтобы между двумя элементами было небольшое расстояние, достаточное для того, что внутрь пролезла шляпка еще одного самореза. В торец детали закручивают крепежный элемент и подвешивают заготовку.
6. Как «прокачать» угольник Свенсона
Три элемента – и угольник становится еще удобнее в работе. /Фото: youtube.com/watch?v=6AIlA0_dHnI
Угольник Свенсона отличный помощник для точной разметки деталей под различными углами. А если немного его «прокачать», работать станет еще проще. Всего-то и понадобятся три элемента: винт, шайба и гайка. Если их закрепить в заданной точке, можно будет повторять одну и ту же разметку на множестве деталей, не определяя каждый раз нужный угол.
7. Как запенить труднодоступное место
Трубочка, привязанная к обрезку трубы, дотянется до любой щели в потолке. /Фото: youtube.com/watch?v=DUt_hUNDDTE&t=210s
Запенить отверстие под потолком нелегкая задача, так как с перевернутым баллоном туда не подлезешь. Точно также тяжело бывает обработать и другие труднодоступные места, если не дотягивается носик тубуса. Проблему решает трубочка подходящего диаметра и требуемой длины. Один конец надевают на носик баллона, а второй подводят к отверстию или щели, которую нужно запенить. Если же расстояние большое, то длинная трубочка будет скручиваться. В таком случае ее можно прикрепить к какому-то длинному и твердому предмету, например рейке или отрезку пластиковой трубы, которые будут играть руль ручки.
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