Нехитрые приемы, которые реально облегчают мастеровые работы

1. Как сделать, чтобы при сверлении не разлеталась металлическая стружка

Магнит удержит металлическую стружку. /Фото: youtube.com/watch?v=X3KxpSDZaJo&list=PLTA0b0BEl9GWvlzMRctbx9fdzn1-BLVoV&index=5

2. Как удалить застрявшее дерево из корончатого сверла

Вытолкнуть кружок из сверла намного проще саморезом и шуруповертом. /Фото: youtube.com/watch?v=X3KxpSDZaJo&list=PLTA0b0BEl9GWvlzMRctbx9fdzn1-BLVoV&index=5

3. Как быстро найти нужную гайку или болт, не растеряв по пути крепежные элементы

В лотке удобнее искать нужный винтик. Фото: youtube.com/watch?v=spT8CbpV2i4

4. Как с удобством обрабатывать детали без шлифмашинки

Брусок, два зажима – и шлифовать будет легче. /Фото: youtube.com/watch?v=cA1rWAz7WZE

Шлифнасадку для гравера можно легко сделать самостоятельно. /Фото: youtube.com/watch?v=Tjxu9J9fG2w

5. Как сделать подвес для деталей

Простой подвес облегчает полную покраску детали. /Фото: youtube.com/watch?v=XK1auCvWtPk

6. Как «прокачать» угольник Свенсона

Три элемента – и угольник становится еще удобнее в работе. /Фото: youtube.com/watch?v=6AIlA0_dHnI

7. Как запенить труднодоступное место

Трубочка, привязанная к обрезку трубы, дотянется до любой щели в потолке. /Фото: youtube.com/watch?v=DUt_hUNDDTE&t=210s