Cтарообрядцы: чему они будут учить спецназ

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной, полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы», — отметил он.
По его словам, они могут «и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить». Шойгу уточнил, что старообрядцы уже обучают военных навыкам жизни в сложных климатических условиях.
Так кто такие старообрядцы
Само старообрядческое движение возникло очень давно, аж в XVII столетии в результате раскола в Русской православной церкви. Поводом разделения явился процесс редактирования религиозных текстов. Патриарх Никон выступил с инициативой сверки священных писаний не по славянским спискам, а греческим оригиналам, с которых изначально делались переводы.
Как пишет профессор Вячеслав Столбов в своей статье «Социология религии. Раскол в Русской православной церкви: история, отношение в обществе», данная мера послужила началом проведения церковной реформы, вызвавшей недовольство многих верующих, которые считали ее началом «гибели Церкви».Они собственно и стали именоваться старообрядцами.
Уже с 1667 года власти начали подвергать старообрядцев гонениям, что вынудило последних бежать в леса Урала и Сибири. По этой причине многие староверы проживают сегодня в этих регионах, и сейчас, за 350-летнюю историю существования в суровых климатических условиях старообрядцы накопили большой опыт выживания, который и пригодился российским военнослужащим.
Старообрядцы в ВОВ
Староверы, как и приверженцы иных религий и верований, вставали на защиту Родины, когда это было необходимо. Так, в годы Великой Отечественной войны староверы внесли свой вклад в Победу над нацистской Германией.
Уже с самых первых дней ВОВ иерархи Старообрядческой Церкви обратились к своим единоверцам с призывом дать фашистам. Об этом пишет профессор Михаил Шкаровский в своей статье «Старообрядцы СССР в годы Великой Отечественной войны».
«Помогайте партизанам, вступайте в их ряды, будьте достойны своих предков, бившихся за свою святую Русь... Освобождение нашей матери-родины от исконного врага и губителя русского народа — немца — всенародное святое дело», — говорится в воззвании архиепископа Иринарха.
Многие старообрядцы откликнулись на призыв духовенства и отправились на фронт. А по окончанию ВОВ многие старообрядцы воевали и на восточном фронте против Японии.
Опыт староверов
В современной истории староверы обучают российских военнослужащих с 2016 года. Об этом в интервью ТАСС в феврале 2017 года сообщил командующий войсками Центрального военного округа Владимир Зарудницкий.
«Подготовка военнослужащих проводилась с применением знаний и навыков коренных жителей региона из числа староверов", — рассказал он.
По словам Зарудницкого, в рейдах военные осваивали навыки ориентирования и передвижения по местности, преодоления водных преград, ущелий и скал, разведению огня и добыванию пищи.
Спецназ Сил спецопераций РФ считается одним из элитных родов войск, в котором к сотрудникам предъявляются серьезные требования. Помимо всего прочего, спецназовцы должны уметь выживать в любых климатических условиях. В этом сегменте очень сложно найти лучших «учителей», чем старообрядцы, которые живут в таких условиях уже несколько столетий и всецело освоили навыки выживания в тайге. Обучение, как правило, проводится на территории Тувы, где обособлено проживают местные староверы.
Альмир Хабибуллин
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