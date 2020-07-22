Санта-Барбара и цветущее побережье Калифорнии

Когда я первый раз попал в Америку, то по счастливой случайности выбрал то время года, когда всё побережье Калифорнии было в пике максимального цветения и пышности зелени. Весь путь из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско мы проделали по одной из самых живописных трасс США — шоссе № 1.







Вместо нормального передвижения по дороге, мы то и делали тормозили на обочине и как ошалелые выскакивали из машины, фотографируя всё вокруг. Обратите внимание на изображение цветка под названием шоссе — красноречивый символ.











Знаменитая Санта-Барбара — прибрежный городок богачей, лежит по пути в Сан-Франциско, неподалёку от Лос-Анджелеса. Мы не могли туда не заехать, хоть и были сильно ограничены во времени. Поэтому пробежались по его улицам бегло. Мне понравилось! Город похож на старо-европейский. Неизменно поражала насыщенность красок на улицах, которая в это время года была наиболее интенсивная.



















До набережной и знаменитых арок мы так и не успели добраться, отправившись дальше в путь. По пути из окон авто мне нравилось снимать непривычные русскому взгляду, но типичные для США элементы культуры…































Утром следующего дня нас ошеломил шум океанских волн и свежесть… Это было правильное решение — не нестись сломя голову по этому живописному шоссе, а остановиться на ночлег на половине пути.

К тому же, совсем неподалёку от нас оказался знаменитый пляж с морскими львами! Огромное количество львов-котиков лениво лежат на пляже . Зрелище выдающееся!Кто-то загорает на солнце. Кто-то уже начинает облазить, а кто-то посыпает себя песком, ловко орудуя короткими лапками-плавниками, вызывая восторг туристов.Под ногами бегает живность поменьше.В апреле-мае все обочины дороги покрыты зарослями яркого оранжевого цветка, похожего на разновидность мака. Но местами, как взрыв цвета, попадаются целые поляны цветов! Вы скажете «Не верю! Это Фотошоп! не может быть так ярко !» Хорошо, съездите сами и убедитесь, кто прав.Поглядите на сиреневый рефлекс на деревянном столбе конструкции — настолько велика яркость света и цвета, который даже даёт отражение на дереве! Как-будто снизу кто-то включил неоновую подсветку.Но и не считая цветочных полян, пейзажи вокруг поразительны.Счастливы люди , живущие здесь! Знаю, что эти места выбрали для жизни многие известные писатели и художники.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)