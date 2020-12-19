20 забавных снимков, при взгляде на которые невольно впадаешь в ступор

Порой наше воображение рисует такое, что в увиденное сложно поверить. И ладно бы, овца, которая ведёт за собой мула – ещё полбеды, но когда у вертолёта лапки, так похожие на конечности монстров из фильма про «Годзиллу» - это уже перебор, впрочем, как и кусок колбасы вместо головы у человека с рынка…
1. По улицам осла водили
По улицам осла водили, ‎как видно напоказ — известно, что ослы в диковинку у нас... \ Фото: google.com.
Согласитесь, что данный снимок напоминает больше кадр из фильма, нежели реалии современных будней. А ведь наверняка на планете Земля где-то существует такое место, где овечки и в самом деле водят за собой осла…
2. Вертзилла
Когда у вертолёта лапки как у Годзиллы. \ Фото: reddit.com.
Признавайтесь, вы ведь тоже увидели сначала «лапки», а уже после, спустя какое-то время, истинную картинку?
3. Колбасных дел мастер
Чтобы продавать колбасу, нужно стать колбасой. \ Фото: demotywatory.pl.
А вы как думаете, хитрый маркетинговый ход, или всё-таки чистая случайность?
4. Когда птицы стали наполовину людьми
Даже вороны спешат по своим делам. \ Фото: ntv.com.tr.
Этот снимок одновременно забавляет, пугает и настораживает. Только представьте себе на секундочку, что антропоморфные существа однажды станут неотъемлемой частью нашей реальности…
5. Сезон охоты открыт
Человек, я плыву за тобой! \ Фото: tinhte.vn.
Теперь вы наверняка понимаете, как чувствуют себя морские обитатели при виде людей под водой, особенно при виде тех, кто пытается их сфотографировать или поймать. Не дай бог испытать такой стресс в реале, есть все шансы не всплыть…
6. Это вам не страус
И даже не человеческая многоножка. \ Фото: thesun.co.uk.
Пожалуй, данный снимок не нуждается в излишних описаниях. А ведь это всего лишь очередное занятие йогой на свежем воздухе.
7. Осторожно, собака за рулём
А вы своей собаке доверяете вести машину? \ Фото: ntv.com.tr.
Только посмотрите на этого милого пса. Кто-кто, а он настолько уверенно чувствует себя за рулём, что хочется прокатиться с ним с ветерком! Признавайтесь, вы бы сели к такому водителю в машину?
8. Почти Пегас
Когда вышел в лес погулять, а там такое. Так что крылатыми бывают не только кони и качели. \ Фото: yandex.ua.
9. Всевидящее око
У Будды всегда всё под контролем. \ Фото: pinterest.jp.
Теперь мы знаем, кто и как за нами следит двадцать четыре на семь. И дело даже не в мобильных телефонах и Гугле, а Будде.
10. Когда ангел спустился не землю
А говорят, ангелов не существует. \ Фото: vb.tgareed.org.
11. Это вам не кот-пёс
А как бы вы назвали это фото? \ Фото: twitter.com.
12. Иди, я тебя обниму
Секрет успешных снимков расскрыт. \ Фото: mambotv.wordpress.com.
13. О боже, какой мужчина!
Джонни Депп и Брэд Питт в одном флаконе. \ Фото: pinterest.com.mx.
Этот кот явно знает, как покорить женское сердце. Только посмотрите на него, ай да хитрец, ай да молодец!
14. Человек-невидимка
Когда успел сделать селфи прежде, чем окончательно исчезнуть. \ Фото: google.com.
15. Фото на долгую память
Никто из них не ожидал увидеть друг друга. \ Фото: twitter.com.
16. В зале ожидания
Когда присел отдохнуть. \ Фото: pinterest.com.
17. Таксист в конце смены
Или всё-таки злобный угонщик авто? \ Фото: yandex.ua.
18. Burning Man
Почти Голодные игры: И вспыхнет пламя. \ Фото: inet.detik.com.
19. С приходом темноты
Она не так, кем кажется. \ Фото: onedio.com.
20. Кентавры существуютhttp://funhere.ru/?p=15805
Если немного перебрал... \ Фото: reddit.com.
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