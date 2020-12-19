20 забавных снимков, при взгляде на которые невольно впадаешь в ступор

1. По улицам осла водили

По улицам осла водили, & #8206 ;как видно напоказ — известно, что ослы в диковинку у нас... \ Фото: google.com.

2. Вертзилла

Когда у вертолёта лапки как у Годзиллы. \ Фото: reddit.com.

3. Колбасных дел мастер

Чтобы продавать колбасу, нужно стать колбасой. \ Фото: demotywatory.pl.

4. Когда птицы стали наполовину людьми

Даже вороны спешат по своим делам. \ Фото: ntv.com.tr.

5. Сезон охоты открыт

Человек, я плыву за тобой! \ Фото: tinhte.vn.

6. Это вам не страус

И даже не человеческая многоножка. \ Фото: thesun.co.uk.

7. Осторожно, собака за рулём

А вы своей собаке доверяете вести машину? \ Фото: ntv.com.tr.

8. Почти Пегас

ua. Когда вышел в лес погулять, а там такое. Так что крылатыми бывают не только кони и качели. \ Фото: yandex.ua.

9. Всевидящее око

У Будды всегда всё под контролем. \ Фото: pinterest.jp.

10. Когда ангел спустился не землю

А говорят, ангелов не существует. \ Фото: vb.tgareed.org.

11. Это вам не кот-пёс

А как бы вы назвали это фото? \ Фото: twitter.com.

12. Иди, я тебя обниму

Секрет успешных снимков расскрыт. \ Фото: mambotv.wordpress.com.

13. О боже, какой мужчина!

Джонни Депп и Брэд Питт в одном флаконе. \ Фото: pinterest.com.mx.

14. Человек-невидимка

Когда успел сделать селфи прежде, чем окончательно исчезнуть. \ Фото: google.com.

15. Фото на долгую память

Никто из них не ожидал увидеть друг друга. \ Фото: twitter.com.

16. В зале ожидания

Когда присел отдохнуть. \ Фото: pinterest.com.

17. Таксист в конце смены

18. Burning Man

Почти Голодные игры: И вспыхнет пламя. \ Фото: inet.detik.com.

19. С приходом темноты

Она не так, кем кажется. \ Фото: onedio.com.

20. Кентавры существуютhttp://funhere.ru/?p=15805

Если немного перебрал... \ Фото: reddit.com.