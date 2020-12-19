Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей Алкидов16 декабря, 13:35
    Первый рецепт-абсолютная классика!!! лучше не бывает !!!Квашеная капуста
  • Мастер Нума15 декабря, 13:16
    Вот оптимальный способ сохранить фигуру https://vm.tiktok.com/ZSt2w3AX/Неожиданные прегр...
  • Дина Хасанова13 декабря, 13:47
    Великолепно!!!20 мыслей Пушкина...

20 забавных снимков, при взгляде на которые невольно впадаешь в ступор


20 забавных снимков, при взгляде на которые невольно впадаешь в ступор

Порой наше воображение рисует такое, что в увиденное сложно поверить. И ладно бы, овца, которая ведёт за собой мула – ещё полбеды, но когда у вертолёта лапки, так похожие на конечности монстров из фильма про «Годзиллу» - это уже перебор, впрочем, как и кусок колбасы вместо головы у человека с рынка…

1. По улицам осла водили


По улицам осла водили, ‎как видно напоказ — известно, что ослы в диковинку у нас... \ Фото: google.com.

По улицам осла водили, &#8206;как видно напоказ — известно, что ослы в диковинку у нас... \ Фото: google.com.

 

Согласитесь, что данный снимок напоминает больше кадр из фильма, нежели реалии современных будней. А ведь наверняка на планете Земля где-то существует такое место, где овечки и в самом деле водят за собой осла…

2. Вертзилла


Когда у вертолёта лапки как у Годзиллы. \ Фото: reddit.com.

Когда у вертолёта лапки как у Годзиллы. \ Фото: reddit.com.

 

Признавайтесь, вы ведь тоже увидели сначала «лапки», а уже после, спустя какое-то время, истинную картинку?

3. Колбасных дел мастер


Чтобы продавать колбасу, нужно стать колбасой. \ Фото: demotywatory.pl.

Чтобы продавать колбасу, нужно стать колбасой. \ Фото: demotywatory.pl.

 

А вы как думаете, хитрый маркетинговый ход, или всё-таки чистая случайность?

4. Когда птицы стали наполовину людьми


Даже вороны спешат по своим делам. \ Фото: ntv.com.tr.

Даже вороны спешат по своим делам. \ Фото: ntv.com.tr.

 

Этот снимок одновременно забавляет, пугает и настораживает. Только представьте себе на секундочку, что антропоморфные существа однажды станут неотъемлемой частью нашей реальности…

5. Сезон охоты открыт


Человек, я плыву за тобой! \ Фото: tinhte.vn.

Человек, я плыву за тобой! \ Фото: tinhte.vn.

 

Теперь вы наверняка понимаете, как чувствуют себя морские обитатели при виде людей под водой, особенно при виде тех, кто пытается их сфотографировать или поймать. Не дай бог испытать такой стресс в реале, есть все шансы не всплыть…

6. Это вам не страус


И даже не человеческая многоножка. \ Фото: thesun.co.uk.

И даже не человеческая многоножка. \ Фото: thesun.co.uk.

 

Пожалуй, данный снимок не нуждается в излишних описаниях. А ведь это всего лишь очередное занятие йогой на свежем воздухе.

7. Осторожно, собака за рулём


А вы своей собаке доверяете вести машину? \ Фото: ntv.com.tr.

А вы своей собаке доверяете вести машину? \ Фото: ntv.com.tr.

 

Только посмотрите на этого милого пса. Кто-кто, а он настолько уверенно чувствует себя за рулём, что хочется прокатиться с ним с ветерком! Признавайтесь, вы бы сели к такому водителю в машину?

8. Почти Пегас


Когда вышел в лес погулять, а там такое. Так что крылатыми бывают не только кони и качели. \ Фото: yandex.ua.

Когда вышел в лес погулять, а там такое. Так что крылатыми бывают не только кони и качели. \ Фото: yandex.
ua.

 

9. Всевидящее око


У Будды всегда всё под контролем. \ Фото: pinterest.jp.

У Будды всегда всё под контролем. \ Фото: pinterest.jp.

 

Теперь мы знаем, кто и как за нами следит двадцать четыре на семь. И дело даже не в мобильных телефонах и Гугле, а Будде.

10. Когда ангел спустился не землю


А говорят, ангелов не существует. \ Фото: vb.tgareed.org.

А говорят, ангелов не существует. \ Фото: vb.tgareed.org.

 

11. Это вам не кот-пёс


А как бы вы назвали это фото? \ Фото: twitter.com.

А как бы вы назвали это фото? \ Фото: twitter.com.

 

12. Иди, я тебя обниму


Секрет успешных снимков расскрыт. \ Фото: mambotv.wordpress.com.

Секрет успешных снимков расскрыт. \ Фото: mambotv.wordpress.com.

 

13. О боже, какой мужчина!


Джонни Депп и Брэд Питт в одном флаконе. \ Фото: pinterest.com.mx.

Джонни Депп и Брэд Питт в одном флаконе. \ Фото: pinterest.com.mx.

 

Этот кот явно знает, как покорить женское сердце. Только посмотрите на него, ай да хитрец, ай да молодец!

14. Человек-невидимка


Когда успел сделать селфи прежде, чем окончательно исчезнуть. \ Фото: google.com.

Когда успел сделать селфи прежде, чем окончательно исчезнуть. \ Фото: google.com.

 

15. Фото на долгую память


Никто из них не ожидал увидеть друг друга. \ Фото: twitter.com.

Никто из них не ожидал увидеть друг друга. \ Фото: twitter.com.

 

16. В зале ожидания


Когда присел отдохнуть. \ Фото: pinterest.com.

Когда присел отдохнуть. \ Фото: pinterest.com.

 

17. Таксист в конце смены


Или всё-таки злобный угонщик авто? \ Фото: yandex.ua.

Или всё-таки злобный угонщик авто? \ Фото: yandex.ua.

 

18. Burning Man


Почти Голодные игры: И вспыхнет пламя. \ Фото: inet.detik.com.

Почти Голодные игры: И вспыхнет пламя. \ Фото: inet.detik.com.

 

19. С приходом темноты


Она не так, кем кажется. \ Фото: onedio.com.

Она не так, кем кажется. \ Фото: onedio.com.

 

20. Кентавры существуютhttp://funhere.ru/?p=15805


Если немного перебрал... \ Фото: reddit.com.

Если немного перебрал... \ Фото: reddit.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





20 забавных снимков, при взгляде на которые невольно впадаешь в ступор

И не забудьте:
20 забавных снимков, при взгляде на которые невольно впадаешь в ступорПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
8206
Обсудить

Картина дня

наверх