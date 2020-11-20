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Волны как горы

Сотни лет художники «сражаются» с грубой, величественной силой моря, однако австралиец Рей Коллинс является одним из немногих, кто делает это действительно правильно.Эпические снимки волн кажутся замороженными и захватывающими всю мощь стихии.

Как говорит сам Коллинс, он чувствует себя дома, плавая в море, как нигде на суше, и это видно по его работам. Он совместил сёрфинг и фотографии воедино и представил море, как живой объект с бурным нравом.

Волны как горы

Волны как горы

Волны как горы

Волны как горы

Волны как горы

Волны как горы

Волны как горы

Волны как горы

Волны как горы

Волны как горы

Волны как горы

Волны как горы

Волны как горы


 

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