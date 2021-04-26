Японский лайфхак с ножом и канцелярской резинкой, который упростит нарезку продуктов

Обычная канцелярская резинка препятствует налипанию кусочков фруктов и овощей при нарезании

Японский способ нарезки очень простой и действенный, для его реализации нужен нож и резинка

Чтобы резинка прочно держалась на лезвии ножа, необходимо сделать узел с петлей

Заранее подготовленная резинка надевается на нож

С помощью такого приспособления нарезать овощи легче и быстрее