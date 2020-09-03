Что хотел сделать Николай I, когда начал Крымскую войну

В середине XIX века российский император Николай I намеренно обострил отношения с Турцией. Предлогом к этому послужила передача турецким правительством юрисдикции над некоторыми христианскими храмами в Иерусалиме католической миссии, находившейся под покровительством Франции. Для Николая это было нарушением давней традиции, согласно которой Турция признавала в российском самодержце покровителя всех христиан на её территории, а православное исповедание пользовалось там преимуществом перед прочими христианскими конфессиями.

Политика Николая I по отношению к Турции неоднократно менялась. В 1827 году русская эскадра совместно с англо-французской разгромила турецкий флот в Наваринской бухте под предлогом защиты восставших греков. Это событие послужило для Турции поводом для объявления России войны (1828-1829), оказавшейся в очередной раз успешной для русского оружия. По её итогам Греция получила независимость, а Сербия автономию. Но Николай I опасался распада Турции и в 1833 году пригрозил войной египетскому паше Мухаммеду-Али, если тот не прекратит движение своей армии на Стамбул. Благодаря этому Николай I сумел заключить с Турцией выгодный договор (в Ускяр-Инкелесси) о свободном плавании русских кораблей, включая военные, через Босфор и Дарданеллы.