Как в СССР работал экспериментальный детсад жены лейтенанта Шмидта, где детей воспитывали по Фрейду

Отто Юльевич с женой и сыном Воликом.

Садик и лаборатория

Особняк, в котором располагался садик.

В садиках СССР в двадцатые было много экспериментальных программ.

Сплошные скандалы

Василий Сталин и его приёмный брат Артём Сергеев в садике.