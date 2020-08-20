Самые крупные сорта садовой малины, яблок, слив

Все дачники предпочитают приобретать сорта высокой продуктивности и длительным сроком плодоношения. И желательно — с крупными плодами, которые не могут не радовать сердце садовода. Рассказываем о самых крупноплодных сортах садовых деревьев и кустарников. Планируйте осень!







Самые крупные сорта малины

Самые крупные сорта Дюка

Самые крупные сорта смородины

Садовая брусника

Самые крупные сорта садовой рябины

Саме крупные сорта яблок

Самые крупные сорта крыжовника

Сорт малины «Жёлтый гигант». Очень сладкие и крупные ягоды созревают к третьей неделе июля, при должном уходе с одного куста можно собрать до 8 кг ягод. Период плодоношения продолжается до осени.«Клеопатра». Гибрид российской селекции, которую получили благодаря сведению трех разных сортов: «Маросейка», «Барнаульская» и «Изобильная». Главное отличие сорта — крупные плоды, прекрасная устойчивость к морозу и различным видам болезней.Малина «Исполин». Уникальный сорт среднераннего срока созревания с гигантскими ягодами. Вес отдельных ягод достигает 25 г. Плоды отличного сладкого вкуса с легкой кислинкой. Мякоть очень плотная и сочная, с выраженным ароматом лесной малины. За сезон куст может дать до 9 кг ягод.Дюк «Чудо-вишня»Дюк «Ночка»Дюк «Краса Севера»Дюк — это гибрид вишни и черешни.Дюк «Ночка» — это крупные темно-красные плоды массой 6,6−7 г, округлые, умеренно плотные и транспортабельные.Дюк «Краса Севера» — гибрид вишни и черешни сортов «Белль» и «Винклера». Один из лучших сортов дюка, с очень крупными (до 8 г) плодами округло-репчатой формы. Цвет ягод светло-розовый, мякоть сочная, плотная, с неокрашенным светлым соком и ярким ароматом вишни. Вкус яркий, сладкий, с легкой приятной кислинкой.Дюк «Чудо-вишня» — гибридный сорт, который был получен после скрещивания вишни «Гриот Остгеймский» и черешни «Валерий Чкалов». Ягоды крупные (по 10 г!), вкусные, отлично подходят для приготовления соков, варенья и джема.Смородина «Голландская розовая»Смородина «Вологда»Смородина Голландская Розовая (красная) — зимостойкий сорт среднего срока созревания, с крупными ягодами (0,9 — 1,1 г), ярко-розовыми, сладкими, прекрасного десертного вкуса. Урожай может достигать до 9 кг с куста (неплохо правда?).Смородина черная «Вологда» — зимостойкий сорт, устойчивый к мучнистой росе. Урожайность 3−4 кг с куста. Ягоды крупные (1,4 — 3 г), округло-овальной формы, черные, чуть ребристые, блестящие, с плотной кожицей.Брусника садовая. Фото pixabay.comРемонтантные сорта брусники вполне могут прижиться на садовом участке, если позаботиться о благоприятном для них составе почвы (бруснике необходима влажная кислая почва, она теплолюбива и зависима от освещения: чем больше солнца, тем богаче урожай). Сортовая садовая ремонтантная брусника плодоносит дважды: летом и осенью. Кроме того, аккуратные кустики брусники — прекрасное декоративное растение. Глянцевые листья красиво выглядят даже когда на них ложится первый снег. Бруснике найдется место в вересковом саду или в альпинарии (если обеспечить надлежащий полив и «кармашек» с торфом).Брусника «Коралл» — очень красивый голландский сорт. Ягоды имеют темно-красную окраску, на вкус — сладкие с легкой кислинкой и небольшой горчинкой. Урожай приходится на конец августа — сентябрь.Брусника садовая «Ред Перл». Плодоносит два раза за сезон. Ягоды имеют темно-красный оттенок и приятный кисло-сладкий вкус.Рябина «Алая крупная»Рябина «Титан»Рябина «Рубиновая»Красная сортовая рябина с крупными плодами подходят для приготовления компотов, варенья и великолепных наливок и настоек.Рябина сладкоплодная красная «Невежинская». Плоды шаровидные, ярко-красные или с оранжевым оттенком до полутора сантиметров в диаметре. Горечь отсутствует совершенно! Ягоды гораздо слаще дикой рябины. Их масса составляет 1,3−1,8 грамм. Цвет ягод темно-рубиновый, вкус — кисло-сладкий, терпкий. Ягоды созревают в сентябре в большом количестве — до 120 кг с дерева.«Алая крупная». Плодовый сорт ВНИИГиСПР им. И. В. Мичурина. Дерево высотой 5−6 м. Плоды очень крупные, диаметром 1,5−2 см, алые, сочные, кисловато-сладкие.Рябина «Гранатная». Плодовый сорт, полученный И. В. Мичуриным от скрещивания рябины обыкновенной с боярышником кроваво-красным. Дерево до 4 м высотой. Плоды крупные (1,0−1,6 г), кислосладкие, с сочной желтой мякотью. Зимостойкий, высокоурожайный сорт.Самые крупные сорта сливУрожай слив. Фото: pixabay.comСлива «Богатырская». Название сорта полностью отражает его суть. Плоды крупные (30 — 40 г), темно-фиолетовые, с восковым налетом, созревают во второй половине августа. Мякоть зеленовато-желтая, нежная, сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса.«Стенлей» — урожайный слабозимостойкий зарубежный сорт. Вкусные темно-фиолетовые, очень крупные (более 40 г).«Ренклод советский» — крупные плоды (до 40 г) с сочной мякотью желтого цвета. Зимостойкий высокоурожайный сорт.Яблоко сорта «Орлик»Яблоко сорта «Богатырь»Яблоко сорта «Антоновка десертная»Сорт «Орлик». Яблоня зимне-осеннего срока созревания, но кушать яблоки можно прямо с веток. Сорт средней зимостойкости, высокоурожайный. Плоды 100−120г, кожица средней плотности, со слабым восковым налётом. Яблоки обладают сильным ароматом, кисло-сладкие, очень долго хранятся.Сорт «Яблочный Спас». Но если хотите, чтобы к 19 августа — к празднику Преображения у вас каждый год была корзина сочных крупных яблок, выбирайте сорт «Яблочный Спас»! Это настоящая гордость современной селекции. Сорт универсален, легко адаптируется в любой почве и климатическим условиям, яблоки крупнее обычных сортов, плоды весят весит 200—215 г. На вкус яблоки сочные, не мягкие и не твердые.Сорт «Богатырь» — зимний сорт яблонь Всероссийского научно-исследовательского института генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина. Получен от скрещивания «Антоновки» с «Ренетом Ландсбергским». За скороплодность и высокую стабильную урожайность сорт ежегодно увеличивает ареал распространения и используется в селекции. Плоды крупные и средней величины, уплощенно-округлой формы с небольшим конусом. Продолжительность хранения более 250 дней.Сорт «Антоновка десертная». Средне-зимний сорт, который сформировался при скрещивании «Антоновки Обыкновенной» с «Пепином Шафранным». Плоды (150−200 г) округлые, с небольшим конусом к вершине зеленовато-кремового цвета, с легким красным румянцем. К достоинствам сорта можно отнести хорошую зимостойкость, лежкость, устойчивость к парше. «Антоновка десертная» прекрасно подходит для Подмосковья.Крыжовник сорт «Русский желтый»Крыжовник сорт «Колобок»Крыжовник сорт «Уральский изумруд»Крыжовник «Колобок» — куст среднего размера, очень густой, что даже мешает дозреванию и собиранию ягод, поэтому его необходимо постоянно обрезать. Ветви тонкие, шипы редкие. Ягоды крупные, массой до 8 грамм, круглые, с плотной кожурой, покрытой естественным налетом. Урожайность — от 2,8 до 5,4 кг с кустарника. Сорту не страшны заморозки, но он плохо переносит температурные скачки. Не поражается насекомыми и стоек к болезням, особенно к мучнистой росе.Крыжовник «Русский Желтый». Сорт среднего срока созревания, получен во ВНИИ садоводства им. И.В.Мичурина. Ягоды крупные (4,2−5,8 г), овальные, желтые, с восковым налетом.Крыжовник «Уральский изумруд» очень неприхотлив к условиям выращивания и обладает рядом преимуществ: при его выведении сорта была поставлена задача получить сорт, устойчивый к суровым условиям. Ягоды кисло-сладкие, ярко-зеленого цвета, слегка вытянутые. Масса ягод — от 3,5 до 7,5 г. Урожайность — от двух до пяти кг с одного куста.