Самые крупные сорта садовой малины, яблок, слив

Все дачники предпочитают приобретать сорта высокой продуктивности и длительным сроком плодоношения. И желательно — с крупными плодами, которые не могут не радовать сердце садовода. Рассказываем о самых крупноплодных сортах садовых деревьев и кустарников. Планируйте осень!
Самые крупные сорта малины
Сорт малины «Жёлтый гигант». Очень сладкие и крупные ягоды созревают к третьей неделе июля, при должном уходе с одного куста можно собрать до 8 кг ягод. Период плодоношения продолжается до осени.
«Клеопатра». Гибрид российской селекции, которую получили благодаря сведению трех разных сортов: «Маросейка», «Барнаульская» и «Изобильная». Главное отличие сорта — крупные плоды, прекрасная устойчивость к морозу и различным видам болезней.
Малина «Исполин». Уникальный сорт среднераннего срока созревания с гигантскими ягодами. Вес отдельных ягод достигает 25 г. Плоды отличного сладкого вкуса с легкой кислинкой. Мякоть очень плотная и сочная, с выраженным ароматом лесной малины. За сезон куст может дать до 9 кг ягод.
Самые крупные сорта Дюка
Дюк «Чудо-вишня»
Дюк «Ночка»
Дюк «Краса Севера»
Дюк — это гибрид вишни и черешни.
Дюк «Ночка» — это крупные темно-красные плоды массой 6,6−7 г, округлые, умеренно плотные и транспортабельные.
Дюк «Краса Севера» — гибрид вишни и черешни сортов «Белль» и «Винклера». Один из лучших сортов дюка, с очень крупными (до 8 г) плодами округло-репчатой формы. Цвет ягод светло-розовый, мякоть сочная, плотная, с неокрашенным светлым соком и ярким ароматом вишни. Вкус яркий, сладкий, с легкой приятной кислинкой.
Дюк «Чудо-вишня» — гибридный сорт, который был получен после скрещивания вишни «Гриот Остгеймский» и черешни «Валерий Чкалов». Ягоды крупные (по 10 г!), вкусные, отлично подходят для приготовления соков, варенья и джема.
Самые крупные сорта смородины
Смородина «Голландская розовая»
Смородина «Вологда»
Смородина Голландская Розовая (красная) — зимостойкий сорт среднего срока созревания, с крупными ягодами (0,9 — 1,1 г), ярко-розовыми, сладкими, прекрасного десертного вкуса. Урожай может достигать до 9 кг с куста (неплохо правда?).
Смородина черная «Вологда» — зимостойкий сорт, устойчивый к мучнистой росе. Урожайность 3−4 кг с куста. Ягоды крупные (1,4 — 3 г), округло-овальной формы, черные, чуть ребристые, блестящие, с плотной кожицей.
Садовая брусника
Брусника садовая. Фото pixabay.comРемонтантные сорта брусники вполне могут прижиться на садовом участке, если позаботиться о благоприятном для них составе почвы (бруснике необходима влажная кислая почва, она теплолюбива и зависима от освещения: чем больше солнца, тем богаче урожай). Сортовая садовая ремонтантная брусника плодоносит дважды: летом и осенью. Кроме того, аккуратные кустики брусники — прекрасное декоративное растение. Глянцевые листья красиво выглядят даже когда на них ложится первый снег. Бруснике найдется место в вересковом саду или в альпинарии (если обеспечить надлежащий полив и «кармашек» с торфом).
Брусника «Коралл» — очень красивый голландский сорт. Ягоды имеют темно-красную окраску, на вкус — сладкие с легкой кислинкой и небольшой горчинкой. Урожай приходится на конец августа — сентябрь.
Брусника садовая «Ред Перл». Плодоносит два раза за сезон. Ягоды имеют темно-красный оттенок и приятный кисло-сладкий вкус.
Самые крупные сорта садовой рябины
Рябина «Алая крупная»
Рябина «Титан»
Рябина «Рубиновая»Красная сортовая рябина с крупными плодами подходят для приготовления компотов, варенья и великолепных наливок и настоек.
Рябина сладкоплодная красная «Невежинская». Плоды шаровидные, ярко-красные или с оранжевым оттенком до полутора сантиметров в диаметре. Горечь отсутствует совершенно! Ягоды гораздо слаще дикой рябины. Их масса составляет 1,3−1,8 грамм. Цвет ягод темно-рубиновый, вкус — кисло-сладкий, терпкий. Ягоды созревают в сентябре в большом количестве — до 120 кг с дерева.
«Алая крупная». Плодовый сорт ВНИИГиСПР им. И. В. Мичурина. Дерево высотой 5−6 м. Плоды очень крупные, диаметром 1,5−2 см, алые, сочные, кисловато-сладкие.
Рябина «Гранатная». Плодовый сорт, полученный И. В. Мичуриным от скрещивания рябины обыкновенной с боярышником кроваво-красным. Дерево до 4 м высотой. Плоды крупные (1,0−1,6 г), кислосладкие, с сочной желтой мякотью. Зимостойкий, высокоурожайный сорт.
Самые крупные сорта слив
Урожай слив. Фото: pixabay.comСлива «Богатырская». Название сорта полностью отражает его суть. Плоды крупные (30 — 40 г), темно-фиолетовые, с восковым налетом, созревают во второй половине августа. Мякоть зеленовато-желтая, нежная, сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса.
«Стенлей» — урожайный слабозимостойкий зарубежный сорт. Вкусные темно-фиолетовые, очень крупные (более 40 г).
«Ренклод советский» — крупные плоды (до 40 г) с сочной мякотью желтого цвета. Зимостойкий высокоурожайный сорт.
Саме крупные сорта яблок
Яблоко сорта «Орлик»
Яблоко сорта «Богатырь»
Яблоко сорта «Антоновка десертная»Сорт «Орлик». Яблоня зимне-осеннего срока созревания, но кушать яблоки можно прямо с веток. Сорт средней зимостойкости, высокоурожайный. Плоды 100−120г, кожица средней плотности, со слабым восковым налётом. Яблоки обладают сильным ароматом, кисло-сладкие, очень долго хранятся.
Сорт «Яблочный Спас». Но если хотите, чтобы к 19 августа — к празднику Преображения у вас каждый год была корзина сочных крупных яблок, выбирайте сорт «Яблочный Спас»! Это настоящая гордость современной селекции. Сорт универсален, легко адаптируется в любой почве и климатическим условиям, яблоки крупнее обычных сортов, плоды весят весит 200—215 г. На вкус яблоки сочные, не мягкие и не твердые.
Сорт «Богатырь» — зимний сорт яблонь Всероссийского научно-исследовательского института генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина. Получен от скрещивания «Антоновки» с «Ренетом Ландсбергским». За скороплодность и высокую стабильную урожайность сорт ежегодно увеличивает ареал распространения и используется в селекции. Плоды крупные и средней величины, уплощенно-округлой формы с небольшим конусом. Продолжительность хранения более 250 дней.
Сорт «Антоновка десертная». Средне-зимний сорт, который сформировался при скрещивании «Антоновки Обыкновенной» с «Пепином Шафранным». Плоды (150−200 г) округлые, с небольшим конусом к вершине зеленовато-кремового цвета, с легким красным румянцем. К достоинствам сорта можно отнести хорошую зимостойкость, лежкость, устойчивость к парше. «Антоновка десертная» прекрасно подходит для Подмосковья.
Самые крупные сорта крыжовника
Крыжовник сорт «Русский желтый»
Крыжовник сорт «Колобок»
Крыжовник сорт «Уральский изумруд»
Крыжовник «Колобок» — куст среднего размера, очень густой, что даже мешает дозреванию и собиранию ягод, поэтому его необходимо постоянно обрезать. Ветви тонкие, шипы редкие. Ягоды крупные, массой до 8 грамм, круглые, с плотной кожурой, покрытой естественным налетом. Урожайность — от 2,8 до 5,4 кг с кустарника. Сорту не страшны заморозки, но он плохо переносит температурные скачки. Не поражается насекомыми и стоек к болезням, особенно к мучнистой росе.
Крыжовник «Русский Желтый». Сорт среднего срока созревания, получен во ВНИИ садоводства им. И.В.Мичурина. Ягоды крупные (4,2−5,8 г), овальные, желтые, с восковым налетом.
Крыжовник «Уральский изумруд» очень неприхотлив к условиям выращивания и обладает рядом преимуществ: при его выведении сорта была поставлена задача получить сорт, устойчивый к суровым условиям. Ягоды кисло-сладкие, ярко-зеленого цвета, слегка вытянутые. Масса ягод — от 3,5 до 7,5 г. Урожайность — от двух до пяти кг с одного куста.
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