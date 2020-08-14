Как русская армия спасла Париж в 1914 году

Вступили в бой

Три человека – эрцгерцог Франц Фердинанд, его жена София Хотек и их убийца серб Гаврило Принцип - сыграли роковую роль в истории. Формально именно эти события спровоцировали начало войны. Хотя мир был уже готов вспыхнуть от любой искры. К этой войне Россия и Европа шли давно: 20 лет росли противоречия между странами.

После убийства эрцгерцога в Сербии Россия не могла остаться в стороне. Практически сразу было принято решение об объявлении войны. Российские войска были подготовлены блестяще. Экономика находилась на самой высокой точке своего развития. Ничего не мешало правительству обеспечить армию новейшими боеприпасами.