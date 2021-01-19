Как стирать маслом, чтобы кухонные полотенца стали чистыми

Интересно, приходилось ли тебе что-то об этом слышать раньше? Если да, тогда есть смысл проверить свои знания, а если нет, тогда получить новый опыт! Мы и сами были обескуражены этой информацией. Ну в самом деле, какая еще стирка маслом? Однако усердные хозяйки заявляют — это работает!

Мы нашли парочку интересных методов как это делается, собираемся проверить в самое ближайшее время. Зачем вообще нужно стирать маслом? Как раз для того, чтобы убрать те самые масляные пятна, которые ну никак не удается вывести. Этого не может быть, справедливо удивишься ты! Так давай проверим.







СТИРКА МАСЛОМ

Классический способ отбеливания

Для большого количества белья

Для подготовленных вещей

Стирка маслом

И правда, в этом методе можно усомниться. Если добавить в белье еще растительного масла, то оно загрязнится еще больше. Однако матерые хозяйки именно на этом и делают акцент. Как раз масло, которое является одним из компонентов предлагаемого средства, размягчает старый жир. Ума не приложим как это происходит. Однако вот несколько способов, как можно отбелить свои полотенца.Как оказалось, есть и такой, поскольку с его помощью наши мамы и бабушки давным-давно выводят пятна с полотенец и скатертей. Удивительно, как они до этого додумались? Вот что для этого нужно, записывай.5-6 литров кипятка3 ст. л. уксуса1 стакан любого стирального порошка2 ст. л. сухого отбеливателяНаверное из-за кипятка это похоже на вываривание белья, однако это не совсем так. Мы готовим раствор, в который будем погружать наши полотенца. Итак, вода закипела; добавь сначала порошок и отбеливатель, перемешай, затем добавь чистое рафинированное растительное масло.Погрузи в горячий раствор полотенца или другие вещи (сверься с биркой, можно ли это делать!) не менее, чем на три часа.Переложи белье в стиральную машину и включай режим быстрой стирки. Можешь добавить немного кондиционера. Готово! Осталось высушить вещи и убедиться в том, что все пятна исчезли!Например, после грандиозного приема гостей, когда и скатерть, и салфетки, кажется, уже не поддаются никакой чистке. Тем не менее попробовать стоит. Поэтому запасись большой емкостью, чтобы все поместилось. Рецепт похож на предыдущий, но пропорции другие плюс еще один ингредиент.15 литров кипящей воды3 ст. л. растительного масла1 стакан любого стирального порошка3 ст. л. сухого отбеливателяДа, в этом ведре можно отбелить целый пуховик. Можешь попробовать, но мы ни за что не ручаемся. Итак, вода закипела. Добавляй в нее все ингредиенты и залей раствором полотенца, салфетки и скатерть.В этом случае оставляй белье на всю ночь. Важно, чтобы раствор оставался горячим как можно дольше, поэтому накрой емкость крышкой и замотай чем-то теплым.Утром перекладывай любимый текстиль в стиральную машину, ставь обычную стирку и двойное полоскание. Как и в первом случае, можно добавить кондиционер. Осталось проверить, как отстирались пятна. Удивляет, не так ли?Здесь немного иной принцип, поскольку полотенца, которые нужно отбелить, стирают. Это можно сделать в стиральной машине, включив обычный режим. Белье должно быть почти сухим. Воду можно не кипятить, однако она должна быть довольно горячей.12 литров горячей воды2 ст. л. растительного масла2 стакана любого стирального порошка2 ст. л. сухого отбеливателяТут всё просто. Приготовь раствор и просто положи в него вещи, которые достанешь из стиральной машины. Оставь до полного остывания.Белье нужно хорошо выполоскать. Это можно сделать всё в той же стиральной машине, просто включив режим полоскания.Рекомендуем оставлять вещи в растворе на ночь, чтобы эффект был гарантированным. Готово! Посмотри или остались пятна.Такое отбеливание и выведение пятен годится не только для полотенец и скатертей. Попробуй выстирать нижнее белье, детские пеленки, постельное. Этот метод можно использовать и с цветными вещами, однако здесь потребуется здоровая осторожность, ведь можно «покрасить» всё остальное.Если нет сухого отбеливателя, его спокойно можно заменить содой, однако это нельзя делать с рецептом, в котором есть уксус. Бурная реакция даст слишком много пены, поэтому лучше обойтись вовсе без соды. Говорят, что раствор из отбеливателя, порошка и масла на самом деле творит чудеса.