9 тревожных звоночков о том, что в женщине проснулась «тетка»

Признак 1: Нет легкости

Тетки постоянно жалуются на жизнь. / Фото: kakprosto.ru

Признак 2: «Баба ягодка опять!»

Некоторые тетки любят одеваться не по возрасту. / Фото: mirzenshiny.ru

Признак 3: Беда с гардеробом

Иногда тетки добавляют в гардероб только скучные, официальные вещи

Признак 4: Любовь к телешоу

Тетки часто собираются за чаем и смотрят телевизор. / Фото: riabir.ru

Признак 5: Интерес к чужой личной жизни

Тетки пристально следят за новостями в желтой прессе. / Фото: edinstvennaya.ua

Признак 6: По своему подобию

Тетки часто собираются возле подъезда, чтобы обсудить прохожих. / Фото: fotokonkurs.ru

Признак 7: Постоянное сравнение

Тетки думают, что раньше отношения были крепкими и искренними, а сейчас фальшивые

Признак 8: Призвание – обслуживать

Тетки будут заниматься делами по дому, но не перестанут «пилить» мужа. / Фото: fishki.net

Признак 9: Любовь к собраниям и очередям

В очередях тетки выплескивают агрессию. / Фото: svopi.ru