9 тревожных звоночков о том, что в женщине проснулась «тетка»

Женщину с синдромом «тетки» легко узнать по вечно уставшему, унылому лицу, привычке обсудить всех вокруг, погоне за скидками и акциями в магазине, а также полному отсутствию красивой, элегантной одежды в гардеробе. Novate.ru рассказывает, как не допустить появление этого синдрома у себя и пресечь его развитие на корню.
Признак 1: Нет легкости
Тетки постоянно жалуются на жизнь. / Фото: kakprosto.ru
Обычно «тетки» не умеют или не хотят радоваться мелочам, наслаждаться жизнью, они постоянно жалуются, говорят, как несправедливо с ними обошлась судьба, хотя они все делали для того, чтобы стать счастливыми. Такие женщины не понимают, что их позиция и настроение негативно отражается на семье, приводит к ссорам и конфликтам.
Мнение психолога: Главная задача любой женщины – не следить, чтобы в холодильнике была еда, а в доме – идеальный порядок. Самое важное – добиться внутренней гармонии. Девушка должна понимать, чего она хочет, посвящать время себе, своему хобби, саморазвитию. Очень грустно видеть женщин с потухшими глазами, которые выглядят как живые манекены.
Признак 2: «Баба ягодка опять!»
Некоторые тетки любят одеваться не по возрасту. / Фото: mirzenshiny.ru
«Тетки» упорно не хотят мириться со своим возрастом и продолжают убеждать всех вокруг, что им не больше 25. Они молодятся, надевают рваные джинсы, короткие юбки, яркие платья в надежде, что такая одежда поможет им скинуть лет 10-15. Но их действия приводят к абсолютно противоположному результату.
Мнение психолога: Такие женщины застряли в молодости. Они смотрят на жизнь сквозь розовые очки, а потому их возраст в паспорте не соответствует психологическому. Даже если им 50, в их голове эта цифра не укладывается, они всячески стараются избегать любого разговора о возрасте. Они будто дети, не могут корректировать свое поведение и стиль одежды. Очень часто такие последствия вызваны серьезной травмой или яркими переживаниями.
Признак 3: Беда с гардеробом
Иногда тетки добавляют в гардероб только скучные, официальные вещи
Есть и другая крайность, когда «тетки» наотрез отказываются воспринимать женственную одежду, если она, по их мнению, непрактичная. В мусор отправляются туфли на шпильке, юбки-карандаши, клатчи, рубашки и платья красивых, глубоких оттенков. А на их место приходят вещи унылых расцветок и скучных фасонов, которые не бросаются в глаза прохожим. Кроме того, несчастные панически боятся брендовой косметики и сексуального нижнего белья.
Зато скидки и акции в супермаркетах приводят «теток» в настоящий восторг. У них дома обязательно хранится пакет с пакетами, чтобы не приходилось тратиться на новые, а ради килограмма помидоров, которые стоят на 10 рублей дешевле, чем в магазине за углом, они готовы проехать полгорода на автобусе.
Мнение психолога: Немногие знают, что шопинг является не только способом доставить себе удовольствие, но также формой работы с тревогой. Если женщины сосредотачивают свое внимание исключительно на продуктовом шопинге и стараются все товары покупать только по скидке, значит, что-то не так. Я не говорю о том, что покупка одежды должны превращаться в зависимость. Но нельзя совсем лишать себя подобного удовольствия.
Признак 4: Любовь к телешоу
Тетки часто собираются за чаем и смотрят телевизор. / Фото: riabir.ru
У «тетки» не так много увлечений: готовка, вязание и вечерние телешоу. А как по-другому, ведь по телевизору сейчас показывают столько увлекательных программ, ни одну из которых нельзя пропустить. Поэтому даже не просите «тетку» пожертвовать любимым телешоу ради прогулки или похода в ресторан. Вероятнее всего, вы услышите жесткое «нет».
Мнение психолога: Основные проблемы начинаются в тот момент, когда женщина забывает о своей активной жизни и запирается в четырех стенах в компании спиц и телевизора. Большинство рейтинговых программ на современном телевиденье входят в категорию эмоционального фастфуда, который сильно загрязняет психику В результате мы оказываемся в капкане телевизионной реальности, забывая о настоящем мире за окном. Снижается уровень самооценки, пропадает желание следить за собой, покупать новую одежду, встречаться с друзьями. Вся жизнь вертится вокруг квартиры и телевизора.
Признак 5: Интерес к чужой личной жизни
Тетки пристально следят за новостями в желтой прессе. / Фото: edinstvennaya.ua
Кто с кем развелся, кто за кого вышел замуж, кто от кого забеременел – «тетке» интересно все. Более того, она с замиранием сердца ждет развития событий, будто серию любимого сериала. И не столь важно, чьи подробности личной жизни она смакует: Ольги Бузовой или Ленки из соседней квартиры. «Тетка» точно знает, чего они стоят и что их ждет в ближайшем будущем.
Мнение психолога: Интересуясь исключительно чужой жизнью, женщины напрочь забывают о своей собственной, будто она не настолько важна. У них нет здоровой деятельности, увлечений, вечеров, наполненных романтикой и положительными эмоциями. Они не могут пойти на свидание, в кино или на выставку. А ведь потребность в этом есть.
Признак 6: По своему подобию
Тетки часто собираются возле подъезда, чтобы обсудить прохожих. / Фото: fotokonkurs.ru
Наверное, идеальной должностью для «тетки» стал бы страж у входа в рай. Эта женщина точно знает, кто какую награду заслужил, как себя вел, правильно или неправильно жил. Будьте готовы к тому, что она завалит примерами из собственной жизни, постоянно приговаривая «я опытная, лучше знаю». У такой дамы давно сформировалось мнение обо всем: если ребенок плохо себя ведет – нужно доставать ремень, если девушка красивая – обязательно гулящая, если соседка ездит на дорогой машине – значит, любовник купил, и так далее. Всем срочно нужно меняться в лучшую сторону, беря пример с «тетки».
Мнение психолога: Такой человек испытывает острую необходимость контролировать не только свою жизнь, но и всех вокруг. Если контроль исчезает, у него возникает сильное чувство тревоги.
Признак 7: Постоянное сравнение
Тетки думают, что раньше отношения были крепкими и искренними, а сейчас фальшивые
Хлеб был вкуснее, одежда – качественнее, люди – добрее. Так «тетка» вспоминает прошлое. Ей кажется, что раньше все было намного лучше, чем сейчас, о чем она не устает повторять при каждом удобном случае.
Мнение психолога: Когда такие мысли появляются у дам 60+, это нормально. В молодости все события кажутся более запоминающимися, а эмоции – более яркими. Люди в возрасте часто грустят о былых днях, вспоминая молодость. Но если подобное поведение характерно для молодой женщины – это повод задуматься.
Признак 8: Призвание – обслуживать
Тетки будут заниматься делами по дому, но не перестанут «пилить» мужа. / Фото: fishki.net
Очень часто женщины забывают, что хранить очаг и приносить свою красоту и молодость на семейный алтарь не нужно. Возможно, раньше это поведение и было аксиомой, но теперь призвание женщины – любить не только мужа, но в первую очередь себя.
Что касается «теток», то они ненавидят гладить постельное белье, ежедневно готовить обед из трех блюд и компота, делать генеральную уборку каждую субботу, но делают это, потому что должны. Кому – большой вопрос, но кандидат обязательно найдется. И тогда ему можно будет только посочувствовать. Старательная дама обязательно напомнит, что она делает все, ради своего благоверного, а он отвечает ей черной неблагодарностью.
Мнение психолога: Наше общество склонно отводить женщине исключительно роль хозяйки и матери, а мужчине – главы семьи. Однако этот подход неправильный. Нужно уметь разделять функционал женщины и ее роль. В функционале она вполне может стирать и готовить. Но роль жены и любовницы никто не должен отменять.
Признак 9: Любовь к собраниям и очередям
В очередях тетки выплескивают агрессию. / Фото: svopi.ru
«Тетка» приходит в восторг от одной мысли, что можно постоять в очереди или принять участие в собрании. Еще бы – это прекрасная возможность высказать свое «фи» и облить грязью всех, кто попадется под руку. Не столь важно, где будет проходить триумф «тетки» - в аптеке, продуктовом магазине или на совещании – она обязательно найдет, что сказать.
Мнение психолога: Такие женщины относятся к категории правдоискателей, которые любят все контролировать. Если это дама 50+, то изменения, скорее всего, органические. Подобная коммуникация становится хорошим шансом выплеснуть агрессию и негативные эмоции.
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