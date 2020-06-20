Как правильно пасынковать помидоры

Процесс пасынкования помидоров довольно прост, хотя у него есть свои тонкости. Главная задача дачника –понять, какие помидоры нужно пасынковать, а какие обойдутся и без этого. Определиться с этим можно на практике, а можно и тщательно изучив теорию.



Что же такое пасынкование? Это удаление боковых побегов, образующихся в пазухах листьев. В естественной среде «обитания» томаты – это многолетние растения, и первые 3-4 месяца они тратят на наращивание зеленой массы и корневой системы и лишь потом приступают к цветению. В запасе у них долгий теплый период, а на каждом побеге постепенно вырастают завязи, поэтому пасынковать их нет необходимости.

В условиях нашего короткого лета позволить кустикам помидоров такую роскошь мы просто не имеем права – они будут пышными, зелеными и, в лучшем случае, едва успеют зацвести до холодов, а уж о спелых плодах не стоит и мечтать. Поэтому в ход идет формирование куста с помощью пасынкования и прищипывания.



Как правильно удалять пасынки

Пасынкование помидоров в открытом грунте

Пасынкование помидоров в теплице

Пасынкование штамбовых томатов

Пасынкование крупноплодных томатов

Казалось бы, в вырезании или выламывании пасынков нет ничего сложного, однако многие огородники не могут справиться с этой задачей и год от года терпят поражение в «зеленой войне». Главное правило борца с пасынками заключается в том, что делать это нужно вовремя, то есть не позже, чем они станут больше 4-5 см в длину.В этот момент они еще тонкие, не тянут силы из материнского растения и их легко удалить руками или с помощью ножниц.Первое пасынкование проводят через две недели после высадки рассады в грунт, а затем повторяют регулярно, каждые 10-14 дней. Это позволяет своевременно отслеживать нарастающие пасынки и предотвращать загущение куста.Не выламывайте пасынок целиком, оставляйте «пенек» высотой 2 см – в этом случае новый отросток на этом месте не появится гораздо дольше.В зависимости от сорта, томаты ветвятся и формируются по-разному. Сильнее всего разрастанию подвержены кусты индетерминантных (высокорослых) сортов – без пасынкования они способны превратиться в настоящее дерево, плодов с которого вы, увы, не дождетесь. Такие томаты нужно не только пасынковать, но и прищипывать, то есть ограничивать рост центрального стебля.Чтобы пасынкование прошло максимально легко для вас и для куста, с вечера полейте помидоры, а утром, до того как прямые солнечные лучи попадут на листья, приступайте к удалению лишней зелени.Для выращивания в открытом грунте большинство дачников выбирает низкорослые сорта томатов, ведь их проще формировать и подвязывать. Такие сорта нельзя лишать полностью всех пасынков – это приведет к остановке роста куста.Таким томатам оставляют побег продолжения – стебель, вырастающий под первой цветочной кистью. Причем оставляют его не единожды, а многократно, позволяя пасынкам заменять друг друга и плодоносить.Если вы выращиваете в открытом грунте помидоры-черри, то забывать о формировании кустов также нельзя. Даже маленьких плодов на них бывает столько, что истощенный пасынками стебель может запросто сломаться. Индетерминантные сорта черри необходимо пасынковать, формировать в 1-2 стебля и прищипывать. Детерминантные можно только прищипывать, а полудетерминантные можно формировать компактно, в 2-3 стебля, но пасынковать и прищипывать все же нужно.Индетерминантные томаты – это растения с неограниченным ростом, высота которых без прищипывания верхушек может достигать 2 м и более. У детерминантных томатов на верхушках побегов формируются бутоны, поэтому они прекращают рост после завязывания определенного количества соцветий (высота кустов у таких растений обычно не превышает 110 см).Теплица отлично подойдет для выращивания индетерминантных сортов томатов. Лето в ней искусственно продлено, поэтому у куста больше времени на рост и плодоношение. Впрочем, и детерминантные сорта в тепличных условиях вырастают больше и активно наращивают зеленую массу, поэтому пасынковать придется их все, если, конечно, вы не хотите организовать на своих 6 сотках небольшие джунгли.Индетерминантные сорта чаще выращивают в один стебель с 5-10 кистями, растущими прямо на главном побеге. Все боковые ответвления и лишние листья, затеняющие завязи, подлежат удалению.Схема формирования кустов помидоров в один, два и три стебляДетерминантные сорта в теплице при правильном уходе вполне могут «прокормить» 2-3 стебля. Конечно, на верхних кистях плоды будут уже не столь крупными и могут не успеть вызреть, но это не слишком существенная проблема. Для формирования второго стебля выбирают сильный пасынок, расположенный под первой кистью на основном стволе, максимально близко к ней. Его оставляют, а все остальные отростки, которые со временем появляются в том числе и на нем, удаляют.В теплице кусты томатов растут активнее, чем в открытом грунте, поэтому пасынкование нужно проводить чаще – раз в 7-10 дней.Зачастую продавцы семян или рассады стремятся заманить покупателя сортами, которые якобы не надо пасынковать. Штамбовые сорта томатов (а речь идет именно о них) действительно не пасынкуют в привычном нам смысле, ведь растение формируется в несколько стеблей, причем на каждом из них зреет полноценный урожай.Если вы ищете сорта помидоров, которые не надо пасынковать, то обратите внимания на Акварель, Аляску, Арбузный, Красный клык, Краковяк, Витязь, Лорд, Белый налив 241, Бетту, Бони ММ, Гаврош, Ракету, Невский, Гном, Дубок, Подснежник, Красную шапочку, Буян, Дамские пальчики, Ямал.И все же, пасынки есть и на них, хоть и появляются они существенно позже, чем цветоносы, и не так конкурируют в борьбе за питание. Первоначально на таком кусте оставляют все нижние пасынки (4-5 штук), что делает куст круглым и плотным, а вот те, что появляются выше и загущают крону, безжалостно удаляют еще в состоянии зародышей (3-4 см).Крупноплодные сорта помидоров редко поражают урожаем, но при правильном формировании куста могут вызвать восхищение вашей семьи или уважение соседей. Известно, что самые крупные плоды, обладающие сортовыми характеристиками, вырастают на первых кистях, а выше мельчают. То же самое касается плодов на боковых стеблях – они не крупнее куриного яйца и вызревают редко.Самые крупные плоды формируются на нижних завязяхПоэтому пасынкование крупноплодных томатов – необходимая процедура. Особое внимание нужно уделять тем отросткам, которые появляются чуть ниже кистей – они оттягивают все питание и мешают плодам развиваться и созревать. В процессе пасынкования можно удалять и верхние кисти, оставляя на кусте не больше 5-7 штук. Это сократит число полученных помидоров, но повысит их качество.Как видите, в большинстве случаев пасынкование помидоров не прихоть дачников, а агротехническая необходимость. Занимайтесь пасынкованием своевременно, и томаты непременно отблагодарят вас обильным урожаем.