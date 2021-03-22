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Эффективный способ отбеливания без вываривания

К сожалению все белые вещи рано или поздно теряют свою первоначальную ослепительность и сменяют ее либо на желтизну, либо на серость.
Эффективный способ отбеливания без вываривания
Помочь в этой ситуации могут таблетки для чистки зубных протезов! Помимо прочих загрязнений таблетки для очистки протезов хорошо растворяют известь, а известковый налет от воды, который со временем оседает в ткани — главная причина по которой сереют вещи.
Эффективный способ отбеливания без вываривания
Пускай таблетки для чистки зубных протезов нельзя назвать копеечным средством, зато можно смело назвать супер эффективным! Кроме того использовать его можно также и на деликатных тканях, и на изделиях с какими-либо вставками, в том числе и с цветными.
Вам потребуются:

таблетки для чистки зубных протезов;
вода
Все очень просто. В таз наливаем воду, по температуре подходящую для выбранной вещи по режиму стирки. Затем растворяем в воде несколько таблеток для чистки зубных протезов, исходя из соотношения 1 таблетка на 1 л воды. В нашем случае 4 литра довольно горячей воды и 4 таблетки.
Эффективный способ отбеливания без вываривания
Благодаря таблеткам вода приобретет голубой оттенок, который в процессе замачивания исчезнет, так как средство перейдет в ткань. Оставляем вещи замачиваться примерно на 1 час, время от времени переворачивая их.
Эффективный способ отбеливания без вываривания
По истечении этого времени просто ополаскиваем вещи в проточной воде и все, у вас в руках вновь белоснежные ткани!


А ниже вы можете посмотреть подробное видео об этом эффективном способе отбеливания пожелтевших и посеревших белых вещей.


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Отбеливаниесоветы
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