Эффективный способ отбеливания без вываривания

К сожалению все белые вещи рано или поздно теряют свою первоначальную ослепительность и сменяют ее либо на желтизну, либо на серость.



Помочь в этой ситуации могут таблетки для чистки зубных протезов! Помимо прочих загрязнений таблетки для очистки протезов хорошо растворяют известь, а известковый налет от воды, который со временем оседает в ткани — главная причина по которой сереют вещи.



Пускай таблетки для чистки зубных протезов нельзя назвать копеечным средством, зато можно смело назвать супер эффективным! Кроме того использовать его можно также и на деликатных тканях, и на изделиях с какими-либо вставками, в том числе и с цветными.

Вам потребуются:



таблетки для чистки зубных протезов;

вода

Все очень просто. В таз наливаем воду, по температуре подходящую для выбранной вещи по режиму стирки. Затем растворяем в воде несколько таблеток для чистки зубных протезов, исходя из соотношения 1 таблетка на 1 л воды. В нашем случае 4 литра довольно горячей воды и 4 таблетки.



Благодаря таблеткам вода приобретет голубой оттенок, который в процессе замачивания исчезнет, так как средство перейдет в ткань. Оставляем вещи замачиваться примерно на 1 час, время от времени переворачивая их.



По истечении этого времени просто ополаскиваем вещи в проточной воде и все, у вас в руках вновь белоснежные ткани!

А ниже вы можете посмотреть подробное видео об этом эффективном способе отбеливания пожелтевших и посеревших белых вещей.