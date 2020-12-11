С чего начинались IT-империи, и Кем изначально работали монстры интернета

Большие проекты часто запускаются другими большими проектами: деньги идут к деньгам. Но бывают случаи, когда человек начинает с продажи спичек и заканчивает сетью мебельных магазинов. На какие истории больше похожи пути IT-империй, судить вам.
В шесть лет в США из Москвы приехал еврейский мальчик Сергей Брин. В 1993 году он поступил в Стэнфордский университет в Калифорнии, в 1995 году – познакомился там с другим студентом, Лэрри Пейджем. Вместе они создали систему поиска по гипертекстовым страницам внутренней сети университета и написали научную работу о том, как такой поиск вообще возможен.
Изначально система получила название BackRub, массаж спины. Трудно понять, в чём логика такого названия, хотя известно, что это связано с оценкой поисковиком значимости ссылок. Но вскоре название изменилось на google. Это слово означает число, которое записывает единицей со ста нулями – точнее, это неправильная запись названия числа. Предполагалось, что название показывает, как бесконечно много может найти интересных страниц новый алгоритм.
По легенде, подписывая первый чек для инвестиции в проект, бизнесмен Энди Бехтольшейм записал слово на слух и ошибся, расставляя буквы. Поскольку чек можно было обналичить только на указанное название компании, пришлось её регистрировать как записано. Кстати, выписал Бехтольшейм чек на сумму в сто тысяч долларов. Парни, пришедшие к нему с рассказом о своей разработке, сами были ошарашены таким моментальным откликом и выделенной суммой.
Интересно, что всего через год после официальной регистрации компании Google Брин и Пейдж решили, что возня с поисковиком слишком отвлекает их от учёбы, и попытались её продать. На их счастье, им просто не удалось. В 2020 году Сергей Брин занял одиннадцатое место в списке богатейших граждан Америки.
Основатели Google в годы обучения в университете.
Самое слово Facebook в жизнь Марка Цукерберга, создателя одноимённой социальной сети, вошло, когда он учился в частной школе. Школа ежегодно выпускала для внутреннего употребления справочники с адресами и телефонами учащихся, а назывался справочник «книга лиц» - facebook, потому что возле каждого имени помещалась фотография ученика.
Позже, обучаясь в университете, Цукерберг пытался предложить создать электронный аналог того школьного справочника, но по студентам. Университет счёл эту идею нарушающей личные границы и право на конфеденциальность. Тогда Цукерберг интереса ради создал сайт для знакомств, куда залил базы данных по студентам. Где он их взял? Просто выкрал, вскрыв базы университета. В первые же несколько часов проект стал невероятно популярным, но уже через несколько дней университет его прикрыл, а Цукерберга ждали разборки.
Всё же беспокойный юный программист создал первый аналог Facebook, но в качестве закрытой, элитной социальной сети – только для учащихся и выпускников Гарварда. Через пару лет в соцсеть допускали уже студентов и других престижных ВУЗов. В 2004 году друг помогает найти Цукербергу инвесторов, и Facebook появляется уже как самостоятельная компания, а не студенческий проект.
Для своей первой социальной сети Цукерберг вскрыл базу данных университета.
PayPal
Это не самая популярная в России система электронных денежных переводов, тем не менее, активно используется во всём мире (и российских пользователей у неё немало). Название компании переводится как «приятель для платежей».
В конце девяностых компания Confinity, специализирующаяся на создании приложений для использования в телефонах и наладонниках (прообразе смартфонов), запустила проект PayPal. Фактически создали его три сотрудника: двадцатитрёхлетний уроженец Киева Макс Левчин, тридцатиоднолетний американский немец Петер Тиль и его примерный ровесник, уроженец польского Кракова Люк Носек. Изначально система платежей была нацелена на обслуживание клиентов электронных аукционов вроде eBay.
Через два года Confinity пережила слияние с финансовой компанией Илона Маска, и появился PayPal Inc – по названию самого коммерчески успешного проекта Confinity. Чуть позже корпорацию поглотил eBay, но она продолжила работать под своим названием и до сих пор чувствует себя преотлично.
Макс Левчин, один из мультиэтничной команды программистов, создавшей PayPal.
eBay
В 1967 году в семье иранских иммигрантов в Париже родился мальчик по имени Пьер. Мадам Омидьяр была лингвисткой, мсье Омидьяр – хирургов, а Пьер вырос в программиста. В девяностые он завёл себе личный сайт, а чуть позже добавил для него страничку для проведения аукционов.
Первым предметом, который он смог продать через свой аукцион, была неисправная лазерная указка. Цена, по которой её выкупили, составила тринадцать с небольшим долларов. Удивлённый, Омидьяр написал покупателю письмо, переспрашивая, понял ли он, что указка не работает. Ответом было: «Я коллекционирую нерабочие лазерные указки».
Уже к концу года через страницу на домашнем сайте Омидьяра были проданы тысячи вещей. Похоже, людям давно нужен был онлайн ауцкион. Кстати, в том же девяносто пятом году, когда была открыта страничка с аукционом, Омидьяр сформулировал три главных принципа работы проекта:
«В основном все люди добропорядочны»
«Каждый может внести свой вклад»
«В открытом общении люди проявляют свои лучшие качества»
Регистрируя компанию, Омидьяр думал о названии вроде Echo Bay Technology Group, но в конечном счёте по ряду причин остановился на сокращённой версии – eBay Enterprise.
Пьер Омидьяр начал с того, что продал нерабочую лазерную указку.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии