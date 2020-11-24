8 ресторанных блюд с курицей, которые не составит труда приготовить дома

Куриное мясо – один из самых популярных и доступных ингредиентов, которые всегда можно приобрести, чтобы приготовить что-то вкусненькое. Однако курица – не такая простая и скучная, как кажется на первый взгляд. И эти восемь рецептов, которые мы подобрали сегодня, доказывают, что готовить её можно максимально разнообразно.
1. Бёдра на гриле
Бёдра на гриле. \ Фото: bigmir.net.
Вкусные, сочные и нежные, бедрышки на гриле – отличное решение, если надоели постоянные котлеты и биточки. А благодаря морковному песто, блюдо придётся по душе даже маленьким капризулям.
Ингредиенты:
• Бёдрышки – 1 кг;
• Перец чили – 1 шт;
• Соус барбекю – 90 г;
• Соль – по вкусу;
• Растительное масло.
Для песто:
• Морковь – 500 г;
• Сыр – 65 г;
• Перец чили – пара кружочков;
• Арахис – 35 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Сок лимона – 5 г;
• Оливковое масло;
• Соль – по вкусу.
Аппетитные, сочные куриные бёдрышки, запечённые на гриле. \ Фото: chaihona.ru.
Способ приготовления:
• Морковь промыть под водой, промокнуть, чтобы не было лишней влаги;
• Сбрызнуть маслом из оливок, завернуть в фольгу и отправить в духовку;
• Печь около часа, после чего вытащить и остудить;
• Нарезать средними кусочками;
• Засыпать в блендер, добавить остальные ингредиенты для песто;
• Перебить до состояния пюре с мелкими грудочками;
• Посолить и поперчить;
• Переложить в миску и отправить остывать;
• Куриные бедра промыть, снять шкурку;
• Предварительно удалить жировую пленку и жилы;
• Засыпать основными ингредиентами, перемешать вручную;
• Накрыть пленкой и отправить в холодное место на час;
• На разогретую сковородку выложить кусочки курицы (если используется гриль – то без масла);
• Жарить несколько минут с двух сторон до желаемой степени прожарки;
• Выложить в тарелку к песто из моркови, по желанию украсить зеленью.
2. Пад-тай с курицей
Пад-тай с курицей. \ Фото: riveted-blog.com.
Ищете способ вкусно и необычно приготовить курицу, сочетая это с азиатской лапшой, пачка которой завалялась дома? Тогда берите на вооружение пикантный и оригинальный рецепт с соусом пад-тай!
Ингредиенты:
• Лапша – 350 г;
• Бёдра – 300 г;
• Яйцо – 4 шт;
• Красный лук – 70 г;
• Зеленый лук – несколько перьев;
• Шпинат – 40 г;
• Соевые ростки – 65 г;
• Кинза – по вкусу;
• Перец чили (сухой) – по вкусу;
• Арахис обжаренный – 45 г;
• Сахар – по вкусу;
• Растительное масло.
Для соуса пад-тай:
• Лимон (или другой цитрус) – 5 г;
• Лук – по вкусу;
• Паста чили – 1 ст.л;
• Соус устричный – 1 ч.л;
• Фиш-соус – 1 ч.л;
• Вода – 1 ст.л;
• Сахар – по вкусу;
• Растительное масло.
Поистине королевское блюдо. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить и нарезать кубиком;
• Обжарить на сковородке, сбрызнув соком лимона;
• Добавить пасту чили и залить устричным соусом, перемешать;
• Добавить оставшиеся ингредиенты для соуса;
• Накрыть крышкой и проварить на слабом огне около двадцати минут;
• Вылить в чашу блендера;
• Перебить до однородности;
• Куриные бедра промыть, обжарить на отдельной сковороде до готовности;
• Лапшу отварить согласно инструкции на упаковке;
• Яйца разбить на сковородку и обжарить как скрэмбл;
• Красный и зеленый лук накрошить, добавить следом;
• Перемешать и жарить около минуты;
• Шпинат промыть под прочной водой;
• Лапшу выложить на сковороду;
• Следом добавить курицу;
• Выложить яйца и листья шпината;
• Влить соус, перемешать;
• Тушить на маленьком огне пару минут;
• Разложить по тарелкам, когда соус станет густым;
• Украсить арахисом, перцем чили и соевым ростками, окунув их предварительно в кипяток.
3. Цыпленок по-итальянски
Цыпленок по-итальянски. \ Фото: bigmir.net.
Нежное мясо молодого цыпленка – то, что обязательно стоит попробовать приготовить хотя бы раз в жизни. А чтобы эксперимент удался – воспользуйтесь этим итальянским рецептом, который обязательно вас удивит.
Ингредиенты:
• Молодой цыпленок – 1 шт;
• Перец чили – 1 шт;
• Розмарин – несколько листочков;
• Чеснок – пара зубочков;
• Оливки – 2 ст.л;
• Лимон (цедра) – 1 ч.л;
• Смесь перцев;
• Растительное масло.
Для соуса:
• Лук – 1 шт;
• Вода – 150 мл;
• Томаты в соку – 500 г;
• Чеснок измельченный – 4 г;
• Перец чили – 1 шт;
• Сахар и соль – по вкусу.
Просто невозможно устоять. \ Фото: yummly.com.
Способ приготовления:
• Очистить чеснок и перец чили, нарезать произвольными кусочками;
• Смешать с оливковым маслом, всыпать цедру лимона;
• Добавить оливки, вытащив из них косточку;
• Перебить блендером до густого состояния;
• Цыпленка вымыть и разрезать на половинки, включая крылья;
• Листочки розмарина промыть, натереть им тушку;
• Полученной ранее смесью также натереть кожицу цыпленка внутри и снаружи;
• Накрыть пленкой и отправить в холодное место на полдня;
• Лук накрошить и обжарить на масле до готовности;
• Всыпать томаты и залить воду;
• Довести до кипения и тушить до мягкости;
• Добавить специи и немного чеснока, перемешать;
• Покрошить перец чили и добавить следом;
• Перемешать, дать закипеть и выключить, доводя до остывания;
• Цыпленка вытащить из холода, обжарить на гриле с двух сторон до корочки;
• Подавать на большом блюде вместе с готовым соусом.
4. Сациви
Сациви. \ Фото: eda.ru.
Классическое сациви – блюдо, которое занимает минимум времени на приготовление, однако при этом удивляет разнообразием вкусов. А также после него, определенно, захочется добавки.
Ингредиенты:
• Филе (варёное) – 130 г;
• Орехи грецкие – 170 г;
• Вода – 70 мл;
• Специи – по вкусу.
Ну как тут устоять? \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Куриное филе промыть и отварить в несоленой воде до готовности;
• Орехи перебить в ступке до однородной крошки, добавить воду и специи, перемешать;
• Дать грудке остыть;
• Затем окунуть в соус;
• По желанию перед подачей можно добавить немного паприки.
5. Курица с овощами
Курочка с овощами. \ Фото: google.com.ua.
Хочется сочетать в своём рационе не только мясо, но и овощи? Тогда воспользуйтесь этим рецептом, что прибыл к нам из далёкого Сингапура, а потому удивляет своей простотой и экзотичностью.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 130 г;
• Брокколи – 55 г;
• Капуста (китайская) – 55 г;
• Лук – 1 шт;
• Кешью – горстка;
• Паприка (свежая) – 2 шт;
• Соус терияки – 110 мл.
Кусочки куриного филе с овощами на шпажках. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Куриное филе промыть и обжарить на сковороде;
• Добавить овощи и мелко накрошенный лук;
• Измельчить орехи и добавить следом;
• Перемешать;
• Влить соус;
• Тушить около пяти минут;
• Готовую курицу подавать в глубоком блюде, по желанию украсить кинзой или перцем.
6. Крылья в сыреhttp://navote.ru/?p=21404
Куриные крылышки. \ Фото: agropererobka.com.ua.
Нравятся куриные крылышки из фастфуда, но при этом их цена ощутимо кусается? Тогда приготовьте их дома, ведь этот рецепт позволит сделать это быстро, легко и при минимуме ингредиентов.
Ингредиенты:
• Крылышки – 320 г;
• Соус соевый – 3 ст.л;
• Палки кукурузные – 1 уп;
• Чеснок – несколько зубочков;
• Кумин, кориандр и паприка – по 2 г;
• Крахмал – опционально.
Для соуса:
• Сливки – 155 мл;
• Сыр плавленый – 55 г.
Вкусные куриные крылья. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Основные ингредиенты (кроме палок), перемешать между собой;
• Крылья промыть и окунуть в маринад;
• Смешать ингредиенты для соуса;
• Палочки перетереть на хлопья;
• Крылья вытащить из маринада, макнуть в крахмал, затем в соус и палочки;
• Жарить до готовности во фритюрнице;
• Подавать с соусом из сыра горячими.
7. Кисло-сладкая курица с рисом
Куриные бёдра с рисом. \ Фото: chpt.ru.
В жаркую пору нет блюда лучше, чем курочка, политая кисло-сладким соусом и поданная с нежным, рассыпчатым рисом, ведь такое блюдо отлично подходит как для завтрака, так и для вполне себе сытного обеда.
Ингредиенты:
• Бедро – 410 г;
• Перец сладкий – 2 шт;
• Шпинат – 45 г;
• Рис – 95 г;
• Арахис – 45 г;
• Кунжут – опционально;
• Крахмал – 45 г;
• Соус острый – по вкусу;
• Кинза – опционально;
• Растительное масло;
• Соль – по вкусу.
Для соуса:
• Томатный соус – 1 ст.л;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Перец (сладкий) – 1 шт;
• Бульон (куриный) – 250 мл;
• Имбирь – 1 шт;
• Специи, соль и сахар – по вкусу;
• Растительное масло.
Кисло-сладкие куриные бёдра с рисом. \ Фото: russianfood.com.
Способ приготовления:
• Куриное бедро промыть, удалить жир, кожицу и жилы;
• Срезать мясо, разделив его на небольшие кусочки;
• Сдобрить солью;
• Обжарить во фритюре, предварительно обвалив в крахмале;
• Овощи для соуса промыть, очистить и накрошить;
• Обжарить до готовности на растительном масле;
• Добавить к ним томатную пасту и нарезанные кусочки имбиря;
• Влить бульон, всыпать специи и перемешать;
• Тушить около часа, посолить и поперчить;
• Выключив огонь, профильтровать соус через сито;
• Перец болгарский накрошить кубиком;
• Обжарить на масле;
• Влить соус, следом добавить курицу;
• Измельчить арахис и добавить следом, перемешать;
• Тушить около пяти минут, затем снять с огня;
• Рис отварить до готовности;
• После обжарить на масле, добавить соль по вкусу;
• Выложить рис в тарелку, следом – курицу, политую соусом;
• Посыпать кунжутом и добавить свежую кинзу и шпинат.
8. Грудка под соусом сальсаhttp://navote.ru/?p=21404
Грудка с соусом сальса. \ Фото: wikicook.net.
А тем, кто придерживается правильного и сбалансированного питания, подойдёт этот рецепт куриного филе, что идеально сочетается с овощами, а также вкусным, оригинальным соусом сальса-верде.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 150 г;
• Мука – 1 ст.л;
• Масло сливочное – 12 г;
• Помидоры – 2 шт;
• Огурцы – 2 шт;
• Киноа – 55 г;
• Каперсы – по вкусу;
• Чеснок – несколько зубочков;
• Зелень (петрушка, базилик и мята) – пучок;
• Сок лимона – ½ ч.л;
• Уксус и оливковое масло.
Курочка под соусом сальса. \ Фото: photorecept.ru.
Способ приготовления:
• Филе промыть, удалить шкурку;
• Отбить молоточком и вывалять в муке;
• Масло сливочное и оливковое влить на сковороду;
• Обжарить на них кусочки курицы;
• Киноа отварить до готовности;
• Овощи нарезать небольшими кусочками и выложить в общую миску к киноа (помидоры можно предварительно обдать кипятком);
• Сбрызнуть соком лимона и уксусом, полить оливковым маслом;
• Добавить соль и перец, перемешать;
• Зелень обобрать на листики;
• Выложить в чашу блендера;
• Добавить чеснок, каперсы и масло оливок;
• Перебить, посолить;
• Грудку разрезать и подавать с овощами, полив охлажденным соусом.
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