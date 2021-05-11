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Штрафбаты в небе: почему об этих эскадрильях так мало известно


Штрафбаты в небе: почему об этих эскадрильях так мало известно

Штрафные батальоны всегда стояли особняком в советских войсках. Тех, кто туда попадал, сравнивали практически с заключенными, не жалели в бою и старались не упоминать лишний раз. Однако именно штрафбаты нередко выполняли одни из самых сложных заданий на фронте. Особенно это казалось летчиков, ведь штрафные эскадрильи также существовали. И поэтому кажется несправедливым, что их вклад не просто недооценен, но и многими считается попросту несуществующим.

Штрафбаты взмывают в небо. /Фото: timesofisrael.com

Штрафбаты взмывают в небо. /Фото: timesofisrael.com

На самом деле, в вопросе существования и деятельность штрафных подразделений авиации и сегодня остается немало вопросов. В советский период о них предпочитали вообще не упоминать, и поэтому в какой-то момент появлялось все больше исследователей, уверенных в том, что такие эскадрильи вообще не существовали. Лишь чуть больше пятнадцати лет назад у историков появилась возможность документально подтвердить наличие в Красной армии «штрафников» среди летчиков. Оказалось, что все материалы по их деятельности были строго засекречены, и только в 2004 году с части документов гриф был снят.

Имеющаяся информация по-прежнему неполная, однако общую картину появления и деятельности штрафных эскадрилий во время Великой отечественной войны составить возможно.
Штрафники среди летчиков официально появились в 1942 году после приказа Верховной Ставки №227 от 4 августа 1942 года, который вошел в историю как: «Ни шагу назад». Как гласила директива №170549 говорилось: «Ставка усматривает здесь наличие явного саботажа, шкурничества со стороны некоторой части летного состава».
Долгие годы умалчивалось, что и среди храбрых летчиков были те, кто нарушал правила. /Фото: artchive.ru

Долгие годы умалчивалось, что и среди храбрых летчиков были те, кто нарушал правила. /Фото: artchive.ru

Под обвинения попадали, прежде всего, летчики, которые, по мнению командования, оказывались трусами. Следующими в списке становились те, кому можно было вменить халатное отношение к военной технике. Справедливости ради, следует сказать, что периодические поломки самолетов, которые на первом этапе войны были нередким явлением, были следствием не столько нерадивости летчиков, сколько общей ситуацией в состоянии техники: собирали ее быстро, но не всегда качественно, а ремонтные бригады зачастую были недостаточно оснащены запчастями. Да и сами пилоты, многие из которых прошли обучение на уровне «взлёт-посадка» имели недостаточно опыта для качественного ремонта своих машин.
В начале войны у летчиков было немало проблем. /Фото: proza.ru

В начале войны у летчиков было немало проблем. /Фото: proza.ru

Вот только командование эти проблемы волновали мало, поэтому провинившиеся среди летного состава находились практически всегда. Причем судьба их складывалась по-разному: за уклонение от боя или нарушение дисциплины чаще всего попадали в штрафные эскадрильи.

Те же, кто совершал более тяжкие проступки или они были систематическими, в буквальном смысле слова «спускались на землю»: их также отправляли в штрафбаты, но пехотные. Но такая практика осталась малораспространенной – все-таки, использовать опытных пилотов на земле в условиях крупномасштабных боевых действий было бы абсолютно нерационально.
Судьба штрафников могла быть разной. /Фото: russian7.ru

Судьба штрафников могла быть разной. /Фото: russian7.ru

Срок службы в штрафной эскадрилье также отличался. Так, если в пехотном штрафбате проводили в среднем три месяца или покидали ее после полученного ранения, то летчики задерживались в таких батальонах до совершения установленного количества вылетов.

Основной задачей штрафников в небе было сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, прикрытие пехотинцев, и, собственно, воздушные бои с немцами.
Штрафные эскадрильи воевали наравне со всеми. /Фото: poletim.net

Штрафные эскадрильи воевали наравне со всеми. /Фото: poletim.net

Учет сбитых вражеских и своих самолетов в РККА вели с особой тщательностью. Если в люфтваффе летчику достаточно было просто доложить о потерях, и эту информацию должны подтвердить свидетели, то в Красной армии этим вопросом занимались строже. Доклады пилотов и других очевидцев зачастую не учитывались вообще – требовалось подтверждении факта падения вражеского самолета с земли. Поэтому точно подсчитать число сбитой немецкой авиации штрафными эскадрильями не представляется возможным. Равно как и получить реальные цифры о потерях среди самих штрафников.
Реальный вклад летчиков-штрафников практически невозможно подсчитать. /Фото: russian7.ru

Реальный вклад летчиков-штрафников практически невозможно подсчитать. /Фото: russian7.ru

Несмотря на то, что с момента победы в Великой отечественной войне прошло практически семьдесят пять лет, многие ее страницы все еще полны белыми пятнами. Едва ли не больше всего таких пробелом в истории службы штрафных батальонов, в том числе в авиации. Ведь информацию о них стали рассекречивать сравнительно недавно и в малом объеме. А это значит, что на сегодняшний день их вклад в великую победу остается недооцененным.

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Штрафбаты в небе: почему об этих эскадрильях так мало известно

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