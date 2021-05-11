Штрафбаты в небе: почему об этих эскадрильях так мало известно

Штрафбаты взмывают в небо. /Фото: timesofisrael.com

Долгие годы умалчивалось, что и среди храбрых летчиков были те, кто нарушал правила. /Фото: artchive.ru

В начале войны у летчиков было немало проблем. /Фото: proza.ru

Судьба штрафников могла быть разной. /Фото: russian7.ru

Штрафные эскадрильи воевали наравне со всеми. /Фото: poletim.net

Реальный вклад летчиков-штрафников практически невозможно подсчитать. /Фото: russian7.ru