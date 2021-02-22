Знаменитости, отсидевшие в тюрьме
Трудно поверить, но многие звезды в прошлом имели проблемы с законом. И речь идет не о простых скандалах, коими грешат некоторые звезды. Речь идет о реальных тюремных сроках и достаточно серьезных преступлениях.
Марк Уолберг. В юности этот известный актер имел около 25 приводов в полицию. Его послужной список включает проблемы с наркотиками, обвинение в расизме, ограбление, нападения и драки. Несмотря на все это, в тюрьме Марк провел всего 45 дней.
Роберт Дауни-младший. Роберт Дауни имел постоянные проблемы с наркотиками, но срок он получил за незаконное проникновение в чужой дом.
Уэсли Снайпс. Уэсли отсидел три года за уклонение от уплаты налогов.
Дон Кинг. Знаменитый боксерский промоутер отсидел три с половиной года за непреднамеренное убийство.
Дон Кинг после обвинения.
Тим Аллен отсидел в тюрьме два года за хранение и продажу наркотиков.
50 Cent. Фифти был приговорен к шести месяцам лишения свободы за хранение наркотиков и оружия.
Пол Маккартни. Печальную славу солист легендарных Битлз получил после того, как был пойман с марихуаной в аэропорту Токио. Пол отсидел 10 дней.
Пэрис Хилтон провела три дня в тюрьме за нарушение испытательного срока, который она получила за превышение скорости и вождение без прав.
Рэпер Лил Вейн был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за хранение марихуаны и оружия в своем гастрольном автобусе.
Линдсей Лохан побывала в тюрьме не один раз. Ее арестовывали за употребление наркотиков, вождение в нетрезвом виде и нарушение срока реабилитации.
Марте Стюарт пришлось провести 5 месяцев в заключении за незаконное использование инсайдерской информации.
Кристиан Слейтер провел в тюрьме 59 дней за нападение в пьяном виде на свою подругу.
TI провел один год в тюрьме за хранение оружия.
Джеймс Браун. Популярный певец провел 6 лет в тюрьме за нападение с отягчающими обстоятельствами и уклонение от полиции.
Винс Нил из Motley Crue был арестован на 15 дней за аварию и вождение в состоянии наркотического опьянения.
Дэнни Трехо, известный как Мачете отсидел 11 лет за наркотики и ограбление.
Рэпер Ja Rule был приговорен к двум годам и четырем месяцам за хранение оружия и уклонение от уплаты налогов.
Майк Тайсон имел три судимости. В 1992 году боксер был приговорен за изнасилование к 6 годам тюремного заключения, из которых отсидел 3 года. В 1998 году Майка приговорили к 3,5 годам за избиение людей.
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