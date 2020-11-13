Асператус — самые страшные облака

Мощь природы безгранична, и она не всегда показывает ее, неся разрушения и гибель людей, иногда достаточно просто поднять голову. Undulatus asperatus, известные также как асператус, — это редкий тип облаков устрашающего вида, предложенный в качестве отдельного вида в классификации облаков в 2009 году.



Ученые заметили, что облака асператус стали часто появляться именно в начале 21 века. Несмотря на свой устрашающий вид, появление таких облаков не сопровождается грозой и ураганом, в отличие от их ближайших родственников облаков undulatus.













Дословно Undulatus asperatus переводится как шероховатые или волнующиеся волны.







Зловещие облака особенно распространены в США, наиболее часто их можно встретить в утренние и полуденные часы.







Начиная с 2009 года Британское Королевское метеорологическое общество изучает облака асператус, чтобы узнать, как они формируются и чем конкретно они отличаются от облаков undulatus.



































































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