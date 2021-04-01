12 фактов о самурайских мечах, ставших душой Японии

1. Японские мечи – неотъемлемая часть традиций с древних времен

Самурай в центре держит катану. /Фото: historyhit.com

2. Традиции изготовления японских мечей сохраняются по сей день

Японцы сохранили традиционное искусство создания мечей. /Фото: cdn.shopify.com

3. Самурайские мечи невероятно сложны

Элементы катаны исчисляются десятками. /Фото: ryansword.com

4. Чтобы стать мастером, нужно потратить годы

На то, чтобы достичь квалификации муканса – «не нуждающийся в оценке», уходят годы. /Фото: nippon.com

5. Количество мастеров меча неуклонно сокращается

Мастеров, владеющих искусством изготовления японских мечей, становится все меньше. /Фото: upload.wikimedia.org

6. Эфесы мечей могут быть не менее ценны, чем лезвия

Цуба с инкрустацией из золота, примерно 1750-1800 годы. /Фото: ncjsc.org

7. По рисунку хамона можно узнать кузнечную школу

Choji Hamon с необычным хаотичным дизайном. /Фото: katanasforsale.com

8. Изготовление катаны занимает месяцы

Катана времен Второй мировой войны. /Фото: new.uniquejapan.com

9. Все японские мастера меча пользуются сталью из одной печи

Все кузнецы мечей в Японии пользуются сталью из одной печи. /Фото: i1.wp.com

9. Полировщик мечей так же важен, как и кузнец

Мастерство полировки также передается из поколения в поколение. /Фото: toukentogishi.files.wordpress.com

10. В изготовлении меча царит разделение труда

Японский меч создает не один мастер, а коллектив. /Фото: i0.wp.com

11. Выпуск мечей строго лимитирован

Катана «Фудо Мёо» работы мастера Миядзаки Кэйсинсай, вторая половина XIX века. Хранится в частной коллекции. /Фото: kasugai.ru

12. Существуют общества по сохранению японских мечей

Презентация мечей и аксессуаров на собрании членов Нью-Йоркского клуба Token Kai в Метрополитен-музее, 2019 г. /Фото: markussesko.files.wordpress.com