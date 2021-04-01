12 фактов о самурайских мечах, ставших душой Японии

Исторически японские мечи называли душой самураев, а катаны - самый известный из всех видов меча. В культуре страны Восходящего солнца меч занимает особое место, а выполненный руками мастера клинок может стоить баснословных денег. В чем же секрет феномена этого оружия, ставшего своего рода фетишем?
1. Японские мечи – неотъемлемая часть традиций с древних времен
Самурай в центре держит катану. /Фото: historyhit.com
Историки проследили историю развития мечей в Японии, и наиболее древние образцы датируются периодом Кофун (300-538 гг.). Считается, что самые ранние самураи предпочитали луки, однако именно мечи стали культовым оружием страны Восходящего солнца.
2. Традиции изготовления японских мечей сохраняются по сей день
Японцы сохранили традиционное искусство создания мечей. /Фото: cdn.shopify.com
Несмотря на упразднение класса самураев (1868 г.) и указ о запрете ношения меча (1876 г.) древнее искусство изготовления мечей не кануло в лету. Часть династий мастеров-оружейников долгие годы хранила знания и технологии работы. Пережив время забвения, они возобновили штучное изготовление мечей, когда возродился интерес к культуре Востока.
Интересный факт от Novate.ru: Некоторым из мастеров мечей парламент Японии присвоил титул «Живое национальное сокровище». Такое звание имеют, например Гассан Садаити, Сэйхо Сумитани, Кокэй Оно.
3. Самурайские мечи невероятно сложны
Элементы катаны исчисляются десятками. /Фото: ryansword.com
Катана – меч, который разрешено было носить только самураям, относится к изделиям со сложносоставным строением. Для изготовления используется два вида сплава, а итоговая конструкция состоит из множества основных частей и вспомогательных элементов.
4. Чтобы стать мастером, нужно потратить годы
На то, чтобы достичь квалификации муканса – «не нуждающийся в оценке», уходят годы. /Фото: nippon.com
Стать мастером мечей очень непросто – это тяжелый труд, занимающий годы. Ученики проходят обучение не менее пяти лет, а иногда и все десять, работая подмастерьем у мастера, согласившегося передать знания. По завершении обучения ученик самостоятельно изготавливает катану, представляет ее для оценки комиссии экспертов и сдает национальный сертификационный экзамен – сложное многоступенчатое тестирование, длящееся восемь дней. Если он с честью выдерживает испытание, то получает право считаться мастером и ставить свое клеймо на изделиях. Но и это еще не конец пути – на создание репутации уважаемого производителя мечей могут уйти годы.
5. Количество мастеров меча неуклонно сокращается
Мастеров, владеющих искусством изготовления японских мечей, становится все меньше. /Фото: upload.wikimedia.org
В 1989 году Японская ассоциация кузнецов насчитывала 300 зарегистрированных мастеров меча в стране. И это число постоянно сокращается. В 2017 году было зарегистрировано всего 188 кузнецов, и их средний возраст быстро растет. Причина кроется в сложности овладения ремеслом: длящееся годами ученичество не оплачивается. Ученикам приходится рассчитывать на помощь семьи или свои сбережения и очень многие «сходят с дистанции» из-за нехватки средств. Те же, кто прошел обучение, но не справился с экзаменом, вынуждены долго ждать повторной попытки, так как сертификация проводится только раз в год. Кроме того, на открытие бизнеса по изготовлению мечей нужен стартовый капитал, который сложно собрать, работая без оплаты все годы ученичества.
6. Эфесы мечей могут быть не менее ценны, чем лезвия
Цуба с инкрустацией из золота, примерно 1750-1800 годы. /Фото: ncjsc.org
Цубы – аналог гарды у японских мечей, могут иметь не меньшую ценность для коллекционера, чем само лезвие. Изначально этот элемент имел только функциональное значение, но со временем приобрел и декоративную функцию. Кодекс самурая не поощрял ношение украшений, поэтому воины принялись декорировать гарды, чтобы продемонстрировать свой вкус и богатство. Для оформления цуб стали использовать драгоценные металлы и камни. Со временем изготовление гард стало настоящим искусством, породившим династии мастеров цубако. Цубы сами по себе могут стоить тысячи долларов и есть коллекционеры, которые охотятся именно за этой деталью.
7. По рисунку хамона можно узнать кузнечную школу
Choji Hamon с необычным хаотичным дизайном. /Фото: katanasforsale.com
Хамон – это одна из характеристик, по которой можно отличить настоящий японский меч от прочих изделий. Так называют линию на лезвии, особо ярко заметную, когда лучи солнца падают на клинок под определенным углом. Она показывает границу зонной закалки и может иметь разный рисунок с любым количеством фигур. На протяжении всей истории японские мастера отличали свою работу от других замысловатыми узорами, и по хамону можно определить кузнечную школу, которой выкован меч.
8. Изготовление катаны занимает месяцы
Катана времен Второй мировой войны. /Фото: new.uniquejapan.com
Изготовление самурайских мечей – сложный и трудоемкий процесс, причем основную часть составляет не ковка, а подготовка материала. Для начала кузнец колет уголь, затем получает сталь тамахаганэ, сплавляя уголь с железосодержащим песком сатэцу. Полученные куски металла сортируются по качеству, и отобранные осколки идут в работу. Их соединяют вместе и затем многократно раскаляют, отбивают, разрезают, складывают и снова повторяют цикл – от 5 до 20 раз. Таким образом получают основу меча, из которого затем выстукивают нужную форму клинка. Последний этап работы кузнеца – закалка лезвия, после чего к работе приступает полировщик, шлифующий и затачивающий изделие. Самая последняя стадия – создание ножен и гравировка подписи мастера. Процесс изготовления меча по традиционной технологии может занять более 18 месяцев.
9. Все японские мастера меча пользуются сталью из одной печи
Все кузнецы мечей в Японии пользуются сталью из одной печи. /Фото: i1.wp.com
По классической технологии мечи изготавливают из стали тамахаганэ, которая практически не имеет примесей. Металл выплавляют в печи татара и в Японии существует только одна такая действующая печь, восстановленная по древнему образцу в 1977 году. Она расположена в префектуре Симанэ и работает всего два месяца в году.
9. Полировщик мечей так же важен, как и кузнец
Мастерство полировки также передается из поколения в поколение. /Фото: toukentogishi.files.wordpress.com
Отношения между полировщиком и кузнецом в Японии сравнивают с отношениями композитора и музыканта. Оба мастера необходимы для создания катаны как прекрасного произведения искусства.
10. В изготовлении меча царит разделение труда
Японский меч создает не один мастер, а коллектив. /Фото: i0.wp.com
В Японии нет людей, занимающихся изготовлением меча от начала и до конца. Создание катаны – это коллективный процесс мастеров, постоянно совершенствующихся на выбранном поприще. Когда каждый из участников создания меча достигает высокого уровня мастерства в своей работе, изделие становится настоящим шедевром.
11. Выпуск мечей строго лимитирован
Катана «Фудо Мёо» работы мастера Миядзаки Кэйсинсай, вторая половина XIX века. Хранится в частной коллекции. /Фото: kasugai.ru
Японское правительство строго регулирует производство традиционных мечей. В месяц кузнецу разрешается изготовить два длинных меча или три коротких. С одной стороны эта мера способствует поддержанию качества, с другой – приток новых мастеров становится все меньше: сложно несколько лет стажироваться без оплаты труда и затем годами отрабатывать вложенные средства.
12. Существуют общества по сохранению японских мечей
Презентация мечей и аксессуаров на собрании членов Нью-Йоркского клуба Token Kai в Метрополитен-музее, 2019 г. /Фото: markussesko.files.wordpress.com
Понимая, что традиционное изготовление мечей исчезнет, если не будет предпринято никаких действий, японские энтузиасты в 1910 году основали общество по сохранению японского меча Nihon Token Hozon Kai (NTHK). В 1948 году, при поддержке правительства страны Восходящего солнца, было создано еще одно общество – Nippon Bijutsu Token Hozon Kyokai (NBTHK). Обе организации уважаемы в мире, а их сертификаты – самый престижный документ, подтверждающий подлинность меча.
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