Кто раздевается перед камерами вместо голливудских звезд

В наше время никого не удивишь пикантной сценой или обнаженкой в блокбастере. Поклонники кинозвезд обсуждают их формы, порой не подозревая, что на самом деле видели голые тела не знаменитостей, а заменяющих их дублеров!



Роузи Мак (Эмилия Кларк)

Лора Грэйди (Хелена Бонэм Картер)

Моника Крус (Пенелопа Крус)

Джули Стрэйн (Джина Дэвис)

Шерил Фернандес-Версини (Амель Берраба)

Кэтрин Белл (Изабелла Росселлини)

Шелли Мишель (Джулия Робертс)