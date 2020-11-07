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Скрытый чужой мир у нас под ногами

Они могут выглядеть как инопланетные существа с другой планеты, как диковинные организмы, но на самом деле это красочные, микроскопические формы жизни в наших лесах. Странные слизнеобразные формы, известные как миксомицеты или грибковые животные, были сфотографированы геологом Валерием Зверевым. Он провел несколько месяцев, запечатлевая невиданные формы жизни, которые находятся у нас под ногами. Невероятно, но организмы могут двигаться и охотиться на другие микроскопические формы жизни. Зверев сам родом из Москвы и в своей работе использует специальный макро-объектив. Это помогает ему заснять яркие микроскопические организмы  крупным планом. Благодаря этому мы теперь можем любоваться этой неземной красотой.

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