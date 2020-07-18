Как его сохранить запах парфюма в первоначальном виде

Казалось бы, в использовании духов нет никаких сложностей. Немного наносишь на шею, еще немного на руку — и приятный, но ненавязчивый запах парфюма обеспечен. Так ли это? Специалисты считают, что по незнанию мы допускаем ошибки, которые мешают нам сполна использовать хороший аромат.

В чём же проблема?





ЗАПАХ ПАРФЮМА

Правильно используй

Как хранить парфюм

Когда речь идет о дорогущих духах, то не хочется растрачивать их понапрасну. Ведь при неправильном использовании парфюма мы попросту сорим деньгами. Как же этого избежать и извлечь максимум из флакона?Неправильное использование заключается, например, в привычке многих людей растирать кожу после того, как они нанесли парфюм. Дело в том, что трение нагревает кожные покровы, в результате чего верхние и средние нотки аромата разрушаются, остается лишь базовый запах. И если верхней ноткой была цветочная (чаще всего так и есть), то общий аромат потеряет свою свежесть.Чтобы сохранить аромат целостным (в первоначальном виде) и надолго, нанеси духи на кожу и дай впитаться. Лучше всего наносить на правильные точки: задняя часть шеи, волосы, задняя часть колена, внутренняя часть локтя или запястье.Оптимальная температура для хранения духов — от 16 до 22 градусов.Более высокая температура нарушает химические связи в ароматизаторах. Низкая тоже портит изначальный аромат.Поэтому нельзя хранить парфюм в месте, где постоянно происходят колебания температуры. Например, ванная комната не подходит для этой цели. Также не стоит ставить флакончик в месте, где много света. Лучше всего выбирать духи в темной либо непрозрачной упаковке, чтобы ограничить попадание солнечных лучей.Аромат долго не продержится на сухих кожных покровах. И это еще один аргумент в пользу того, что такую кожу нужно увлажнять. Можно использовать увлажняющие лосьоны или кремы без запаха. Лучше брать средства той же марки, что и духи.Если флакон постоянно трясется в сумочке, его содержимое подвергается воздействию воздуха. В результате первоначальный аромат теряется. Если уж так нужно постоянно носить парфюм с собой, стоит обзавестись, например, духами-роллерами.Для регулярных путешествий в дамской сумке можно найти место и портативным мини-флаконам для духов многоразового использования. Теперь любимый аромат всегда будет с тобой, а ты не будешь переживать, что он испортится.Кажется, что, приобретая большую бутылку духов, можно хорошо сэкономить. Но это так лишь в том случае, если ты не боишься изменения аромата. Ведь чем меньше парфюма будет оставаться во флаконе, тем больше там будет воздуха. А это будет всё быстрее разрушать молекулы ароматизатора.Если же любимый аромат можно купить только в большой емкости, то лучше перелить жидкость в небольшие флакончики и хранить их в прохладном месте. Так нужный запах будет сохраняться дольше.Надеемся, что эти рекомендации помогут избежать ошибок при использовании духов, а любимый запах парфюма всегда будет радовать и тебя, и окружающих. Ведь иначе какой в нём смысл?