Почему фотографа Йенса Крауэра называют «невидимкой»: Городские снимки со смыслом

Йенс Крауэр, швейцарский фотограф, вдохновляется на городских улицах, незаметно снимая самых обычных людей. Ему нравится оставаться невидимым и документировать городскую жизнь. Мастерство фотографа позволяет ему запечатлеть неприкрытые искренние эмоции, неожиданные ситуации. Искусство реально чистого кадра и правды нашей повседневной жизни навеки заморожены на честных фотографиях Крауэра.
Йенс Крауэр (Jens Krauer) обладает воистину огромным ростом, но на улице он моментально смешивается с толпой и становится незаметным. Вот женщина оживлённо жестикулирует, беседуя с подругой по телефону. Её руки едва не задевают камеру, при этом совершенно не замечая фотографа.
Фотограф умеет оставаться незаметным в любой толпе.
Мастерство Йенса растворяться в толпе просто поражает. Крауэр заслужил прозвище ниндзя-невидимка. Самое интересное, что он даже не пытается скрывать свои действия и оборудование. Наблюдать за работой Крауэра одно удовольствие: с грацией кошки он движется по людскому морю, оставаясь незамеченным и документируя всё происходящее своей камерой.
Трудно бывает в отдалённых районах города.
Когда журналисты интересуются у Крауэра, где он взял свою шапку-невидимку, тот отвечает: «Иногда это не настолько легко, как кажется. Особенно, если район не слишком благополучный или окраина города. Ведь там нет такого людского потока. Местные жители там склонны обращать больше внимания на чужаков. Не доверяют новым лицам. Тут важно смотреть на съёмку с позиции документирования, а не с позиции наблюдения».
Фотография: Йенс Крауэр.
«Документация – это любовь, – добавляет фотограф, – а наблюдение – это контроль». Когда условия для работы становятся сложными, Крауэр меняет постановку задачи. Фотограф подходит к людям, общается с ними, рассказывает о себе, о своей работе, о своих целях. Обычно его честность и искренность вознаграждаются доверием. В данном случае, как считает Йенс — это самое важное.
«Моя работа — это актёрского мастерства и навыков психолога. Конечно, такая смесь требует не только опыта и определённой доли бесстрашия, но и глубинного понимания самого понятия улицы.» - так рассказывает фотограф о своём стиле работы в жанре стрит-фотографии.
Фотография: Йенс Крауэр.
Йенс подходит к своей работе, как пурист, не изменяя ничего вокруг, он запечатлевает жизненные моменты такими, как есть, не приукрашая и не скрывая ничего. Самое главное — это уметь раствориться в окружающем мире, не вызвав никакого интереса и задокументировать уличную сцену, заморозить её во времени.
Фотография: Йенс Крауэр.
Уличный фотограф считает, что кадр не должно портить его активное участие в происходящем, только таким образом он останется абсолютно чистым и честным. Любое взаимодействие безвозвратно разрушит чистоту картинки. «Я склонен подходить к различным ситуациям по-разному. Если вдруг я замечаю, что-то интересное, или кого-то интересного, я мгновенно адаптируюсь и меняю всю стратегию своей работы.»
Фотография: Йенс Крауэр.
У Йенса искусство смешалось с жизнью, оно сплелось с ней в неразрывной связи. Началось всё с его детства в родном городе Цюрихе. Городской пейзаж на фоне хип-хоп-культуры того времени вдохновлял Крауэра. Когда ему наскучила работа в офисе, он буквально вырвался на свободу. Чувство необыкновенной удовлетворённости от того, чем он занимался, пьянило его и давало силы. Именно в фотографировании на улице Йенс открыл в полной мере самого себя. Эта работа подарила ему возможность созидания и самовыражения.
Городская толпа даёт хорошие возможности быть незамеченным.
В 2016 году Йенс уже стал профессионалом. Крауэр стал работать инструктором Fujifilm-X и подкастером. Сейчас его мастерству фотографа покорны совершенно различные жанры, но истинной страстью остаётся стрит-фотография. Только улица, её непередаваемый ритм, бьющая через край энергия, какого-то рода вызов, влекут Йенса, притягивают, как магнит.
Работа Йенса позволила ему исколесить полмира.
Крауэр считает, что именно уличный хип-хоп научил его всему тому, что может дать улица. Только простота и чистота, только камера, объектив, удобная обувь, открытость восприятия — это всё, что требуется. Только улица смогла дать Йенсу те ключевые темы, которые нужны были ему для работы. Он обожает наблюдать как меняется время, трансформируются улицы окружающих городов. У фотографии есть возможность запоминать неповторимые моменты, передавать информацию.
Фотография: Йенс Крауэр.
«Как фотограф, я просто физически ощущаю насколько это здорово! Ведь только представьте: вы сделали снимок, ставший классикой жанра. Значит, тому кого вы запечатлели, вы подарили вечность».
Фотография: Йенс Крауэр.
Сейчас фотограф работает над долгосрочным проектом. Он снимает старую часть Цюриха. Город стремительно меняется и Йенс хочет успеть заснять жизнь, стиль, субкультуру такими, какими они есть сегодня, чтобы сохранить сам дух города. Для этого необходимы навыки и жизненный опыт. В городах очень много опасных мест. Это требует определённой доли смелости и большой осторожности. Обычно перед работой Йенс тщательно готовится: он изучает карты местности, собирает по крупицам информацию, чтобы точно знать все подробности.
Фотография: Йенс Крауэр.
Конечно, бывает, что случаются неприятности. Как-то Йенсу пришлось оказаться в компании байкеров из известного клуба. Ситуация готова была выйти из-под контроля, но фотографу помогло прекрасное знание района и общие знакомые с агрессивно настроенными байкерами. Это помогло снизить градус напряжения и выровнять ситуацию до нормального общения.
Фотография: Йенс Крауэр.
Когда Крауэр путешествовал по Стамбулу, он предварительно хорошо изучил специфику городской субкультуры и её особенности. Чудом фотографу удалось избежать проблем во время съёмок торговой части города, ведь его приняли за шпиона.
Когда дело принимает опасный оборот, Крауэр честно рассказывает кто он и чем занимается. Объясняет, что его цель не наблюдение, а документация, это помогает людям настроиться на позитив, избежать негативного настроя. Йенс всегда берёт с собой визитки. Если того требует ситуация, он демонстрирует людям свой сайт, обещает выслать снимок. Этим он стремится показать, что его мотивы открыты, положительны и он делает нужное, вполне легальное и серьёзное дело.
Фотография: Йенс Крауэр.
Очень важным и безмерно приятным в своей работе Йенс считает то, что она помогла ему увидеть мир. От Нью-Йорка до Бухареста. В пути он нашёл множество друзей и встретил массу единомышленников в своей жизненной философии, где деньги — это совсем не главное. Самое важное в жизни — это взаимопонимание.
Фотограф свято убеждён в том, что самое главное в его профессии — это не ультрасовременное оборудование и супер идеальные картинки, а тот высший уровень выразительности, творчества. Именно к этому стремится Йенс Крауэр. Фотография — это не коллекция качественных снимков, это наслаждение каждым мигом творческого процесса. «Мне хотелось бы, чтобы все жили так, как я. Ведь совершенно не нужно много денег, чтобы быть счастливым. Искусство обогащает в самом полном смысле того слова».
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