Как и вязание, вышивание для некоторых людей — это релаксация, возможность снять стресс, отдохнуть, подумать о своём. Впрочем, как для многих вязание оказывается, наоборот, самым нервным занятием из всех известных, вышивка для некоторых тоже представляет непреодолимые трудности. Чего нельзя сказать про авторов этих впечатляющих работ, фотографиями которых они с удовольствием делятся с Интернет-сообществом. От живописных пейзажей до воссоздания фотографий — только взгляните на эти вышитые шедевры рукодельного искусства!











































































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