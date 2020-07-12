Как и вязание, вышивание для некоторых людей — это релаксация, возможность снять стресс, отдохнуть, подумать о своём. Впрочем, как для многих вязание оказывается, наоборот, самым нервным занятием из всех известных, вышивка для некоторых тоже представляет непреодолимые трудности. Чего нельзя сказать про авторов этих впечатляющих работ, фотографиями которых они с удовольствием делятся с Интернет-сообществом. От живописных пейзажей до воссоздания фотографий — только взгляните на эти вышитые шедевры рукодельного искусства!
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Вышитые шедевры рукодельного искусства
Как и вязание, вышивание для некоторых людей — это релаксация, возможность снять стресс, отдохнуть, подумать о своём. Впрочем, как для многих вязание оказывается, наоборот, самым нервным занятием из всех известных, вышивка для некоторых тоже представляет непреодолимые трудности. Чего нельзя сказать про авторов этих впечатляющих работ, фотографиями которых они с удовольствием делятся с Интернет-сообществом. От живописных пейзажей до воссоздания фотографий — только взгляните на эти вышитые шедевры рукодельного искусства!
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