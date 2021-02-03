9 уловок официантов, о которых не подозревают обычные посетители

Хитрость 1: В ресторанах есть «золотые» столики

Людей, которые хорошо выглядят, обычно сажают в центре зала или на красивых летних площадках. / Фото: mobris.ru

Хитрость 2: Табличка «Reserved» не всегда означает, что столик забронирован

/ Фото: chelife.ru За столы с табличкой «Reserved» официанты сажают большие компании./ Фото: chelife.ru

Хитрость 3: Пустой стол – главная цель официанта

Официант торопиться убрать тарелки не только из любви к чистоте. / Фото: city-sochi.ru

Хитрость 4: Правило «закрытого вопроса»http://funhere.ru/?p=16284

Официанты задают вопросы, предполагающие выбор, а не отказ. / Фото: zen.yandex.ru

Хитрость 5: Бокал наполовину пуст или наполовину полон?

Официанты постоянно подливают вино, чтобы бутылка быстрее закончилась. / Фото: subscribe.ru

Хитрость 6: Официант плохого не посоветует. И хорошего тоже

Следует насторожиться, если официант настоятельно рекомендует заказать определенное блюдо. / Фото: zen.yandex.ru

Хитрость 7: Бесплатный сыр только в мышеловкеhttp://funhere.ru/?p=16284

Бесплатные закуски призваны увеличить жажду или аппетит. / Фото: dlyakota.ru

Хитрость 8: Музыка нас связала

Официанты не всегда выполняют просьбу сделать музыку тише. / Фото: banketof.ru

Хитрость 9: Последнее блюдо в списке самое дорогое

Официант называет самое дорогое блюдо последним. / Фото: fb.ru