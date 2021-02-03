9 уловок официантов, о которых не подозревают обычные посетители

В каждой профессии существуют свои хитрости, которые помогают людям больше зарабатывать. Соответственно, простые смертные не посвящаются в эти секреты, а потому ведутся на все уловки. Особенно много приемов у официантов. Вот некоторые из них, чтобы вы больше не попадались на крючок, и тратили в ресторане ровно столько, сколько планировали.
Хитрость 1: В ресторанах есть «золотые» столики
Людей, которые хорошо выглядят, обычно сажают в центре зала или на красивых летних площадках. / Фото: mobris.ru
Даже популярные кафе, в которые невозможно пробиться субботним вечером, иногда бывают пустыми. Если вам повезло, и при входе в заведение вы обнаружили множество свободных столиков, не радуйтесь раньше времени. Скорее всего вас будут использовать в качестве приманки. Что это значит? Хостес посадит вас за самый неудобный столик, расположенный у входа, чтобы создать видимость заполненного зала.
Также владельцы некоторых ресторанов рассказывают о «золотых столиках»: посетителей, которые хорошо выглядят, хостес старается посадить в центре зала, на веранде или возле окна, чтобы у гостей остались самые приятные впечатления, и они смогли увидеть заведение во всей красе.
Хитрость 2: Табличка «Reserved» не всегда означает, что столик забронирован
За столы с табличкой «Reserved» официанты сажают большие компании. / Фото: chelife.ru
Наверняка вы обращали внимание, что во многих кафе на самых больших и удобно расположенных столиках стоит табличка «Reserved». В большинстве случаев они не заняты, а просто находятся в режиме ожидания. Официанты ждут, пока в заведение зайдет большая компания, чтобы посадить их за «крутой» столик и получить хорошую выручку. Им просто не выгодно, чтобы это места заняла какая-нибудь влюбленная пара.
Хитрость 3: Пустой стол – главная цель официанта
Официант торопиться убрать тарелки не только из любви к чистоте. / Фото: city-sochi.ru
Еще одна ситуация, которая случается сплошь и рядом: вам принесли заказанное блюдо, вы съели несколько кусочков и отошли «припудрить носик». Когда через пять минут вы возвращаетесь, то с возмущением замечаете, что официант уже убрал вашу тарелку с чуть начатым блюдом (которое вы ждали минут 30, не меньше). Зачем это делается? Главной целью официанта является поскорее убрать посуду, чтобы стол оказался неприлично пустым. Если люди пришли в кафе не просто поесть, а пообщаться, и окончание трапезы не символизирует для них окончание разговора, чувство стыда подсознательно заставит заказать хотя бы кофе, чтобы занять столик.
Хитрость 4: Правило «закрытого вопроса»http://funhere.ru/?p=16284
Официанты задают вопросы, предполагающие выбор, а не отказ. / Фото: zen.yandex.ru
Этим правилом успешно пользуются все официанты, вне зависимости от того, работают они в ресторанах с мишленовской звездой или в кафе, меню которого полностью состоит из фастфуда. Правило «закрытого вопроса» работает следующим образом: вы заказываете определенные блюда, после чего официант, не дожидаясь пока вы вспомните о напитке, спрашивает: «Вам красное вино или белое?» Даже если вы не планировали заказывать алкоголь, вам будет неудобно отказываться от предоставленного выбора. С одной стороны, хорошее вино никогда не бывает лишним. Но с другой, вы не планировали такие траты.
Хитрость 5: Бокал наполовину пуст или наполовину полон?
Официанты постоянно подливают вино, чтобы бутылка быстрее закончилась. / Фото: subscribe.ru
Как только бутылка вина приземлилась на ваш стол, официант приступает ко второй части своего хитроумного плана: не успеваете вы сделать глоток, как он тут же подливает вино. Нет, он не хочет споить вас, его цель состоит в другом: вы должны опустошить бутылку как можно быстрее, чтобы она закончилась посреди трапезы и вам пришлось заказывать еще алкоголя.
Хитрость 6: Официант плохого не посоветует. И хорошего тоже
Следует насторожиться, если официант настоятельно рекомендует заказать определенное блюдо. / Фото: zen.yandex.ru
Предположим, что вы приходите в кафе и заказываете шашлык из куриного филе. Официант начинает говорить о том, что мясо еще не мариновали и вам придется очень долго ждать его готовности. Вы соглашаетесь ждать час-полтора, однако официанта такой поворот событий не устраивает, и он старается «запугать» вас еще больше: мол, шашлык будет готов в лучшем случае часа через два, возможно, будет жестким и так далее. Взамен он предлагает заказать «вкусную и нежную перепелку практически по такой же цене» (а меню у вас уже забрали, соответственно, цену вы посмотреть не можете).
Существует несколько причин, по которым официант себя так ведет:
• ему нужно срочно сбыть перепелку, так как он перепутал заказы;
• если у ресторана контракт с некой компанией, то официант получает бонусы за каждый заказ определенной марки продукта;
• у мяса истекает срок годности или его очень много, поэтому официант старается поскорее «сбыть» продукт.
Поэтому не нужно вестись на уловки официанта, стойте на своем. Иначе не факт, что обещанное им блюд действительно будет очень вкусным и недорогим.
Хитрость 7: Бесплатный сыр только в мышеловкеhttp://funhere.ru/?p=16284
Бесплатные закуски призваны увеличить жажду или аппетит. / Фото: dlyakota.ru
Многие рестораны предлагают бесплатные закуски: мол, пока будет готовиться основной заказ, вы сможете перекусить. Однако есть один нюанс: обычно эти «комплименты от шефа» либо вызывают жажду, либо усиливают чувство голода. Как результат – вы не платите за маленькую закуску, но тратите деньги на воду, кофе, вино, которые изначально даже не думали заказывать.
Если же вам принесли десерт или коктейль за счет заведения, также не стоит обольщаться. Официант просто хочет продлить ваше пребывание в ресторане (читайте – длину вашего чека) или ждет хороших чаевых. Есть еще один вариант такого аукциона щедрости – вполне возможно, что к вам испытывает трепетные чувства повар или официант.
Хитрость 8: Музыка нас связала
Официанты не всегда выполняют просьбу сделать музыку тише. / Фото: banketof.ru
Иногда музыка в ресторане играет слишком громко, и вы просит официанта сделать чуть тише. Он исполняет вашу просьбу в одном случае из десяти, но при этом всегда говорит, что сделал все, как вы просили. А вот здесь на сцену выходит самовнушение: вам действительно будет казаться, что музыка утихла.
Интересный факт: Обычно, в кафе включают громкую танцевальную музыку, чтобы посетитель на подсознательном уровне подстраивался под ее ритм и ел быстрее.
Хитрость 9: Последнее блюдо в списке самое дорогое
Официант называет самое дорогое блюдо последним. / Фото: fb.ru
Этот трюк появился во Франции, а потом плавно перекочевал и в российские рестораны. Официант как скороговорку перечисляет названия напитков, которые есть в меню, предлагая вам выбор: «Chardonnay, sauvignon, chablis?» Если вы абсолютно не разбираетесь в вине, но стыдитесь признаться в своей неосведомленности, вам придется сделать то, чего от вас ожидают: повторить последнее слово. А вино, произнесенное в конце, в итоге оказывается самым дорогим.
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