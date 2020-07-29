Водка убивает коронавирус за полминуты



Глава Роспотребнадзора отметила, что правила дезинфекции позволяют избавиться от вируса в течение нескольких секунд



Коронавирус «не столь устойчив», поэтому при правильной дезинфекции от коронавирусной инфекции можно избавиться в течение нескольких секунд, среди эффективных дезинфицирующих средств находится и водка. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд», - сообщила глава Роспотребнадзора в ходе совещания, на котором обсуждали санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, а также профилактика и лечение респираторно-вирусных инфекций и вопрос готовности российской системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

Как писал сайт kp.ru, на совещании Попова рассказала, что коронавирус не размножается ни в морской ни в пресной воде, а также он не устойчив к воздействию температур и кипячение его убивает. Однако главный санитарный врач России предупредила, что по оценкам ученых коронавирус сохраняется на поверхностях до 48 часов.