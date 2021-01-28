Как определить, когда перекупы пытаются всучить автомобиль-утопленник

Вторичный рынок полон автомобилей, которых и врагу не пожелаешь. Здесь у нас и «распилы», и «конструкторы», и машины в откровенно аварийном состоянии. Традиционно на рынке не обходится и без «утопленников» - автомобилей, которые частичное или полностью побывали в воде. Главная же проблема кроется вовсе не в том, что такие машины есть на рынке, а в том, что выявить их крайне сложно. Особенно человеку без наметанного глаза.
Опознать автомобиль-утопленник достаточно сложно. /Фото: lipetskmedia.ru.
Автомобиль, побывавший в воде, несет в себе целый комплекс проблем, которые могут проявиться не сразу, а лишь спустя некоторое время после начала эксплуатации транспортного средства. В первую очередь страдает электрика. В салоне «утопленника» гарантированно появляется плесень и характерный затхлый запах. Страдает отделка, а также различные побочные механизмы. Привести в надлежащее состояние такую машину крайне сложно, а то и вовсе невозможно. На практике с авто побывавшими в воде вообще лучше не связываться.
Состояние светотехники и шумоизоляции может указать на подмоченное прошлое. /Фото: point.md.
Выявить «утопленника» самостоятельно сложно, но все-таки не невозможно. В первую очередь следует обращать свое внимание на фары автомобиля, а также его поворотники и фонари. Влага и грязь, водяные разводы, разводы от высохшей воды – все это может указать на проблемный автомобиль. Если, конечно, продавец не оказался достаточно предусмотрительным и не почистить светотехнику перед отправкой машины на рынок.
Двигатель машины-утопленника будет в плохом состоянии. /Фото: yandex.ru.
Второй важный момент – состояние шумоизоляции. Дело в том, что шумоизоляция стремительно теряет свои свойства оказавшись в Н2О. Если в автомобиле шумно как на стройке, есть повод серьезно задуматься. Также следует не полениться и заглянуть под коврик. Если войлок под ним свалялся и потерял свою однородность, то такая машина гарантированно принимала водные процедуры и вовсе не на автомойке.
Третий важный момент при покупке – проверка работоспособности всей электроники машины. Конечно, что-то могло сломаться и без воды, однако если встречается проблема на проблеме, то ответ на вопрос: «В чем же дело?» должен быть достаточно очевиден потенциального покупателя.
Следует также проверить состояние проводки. /Фото: 1km.by.
Помимо всего перечисленного, следует заглянуть под колеса. Если на тамошней проволочной сетке имеется знатный слой ржавчины, то машина гарантированно длительное время пребывала в воде. Присмотреться стоит и к работе силового агрегата. Как не сложно догадаться, двигатель не очень любит подводные приключения, а потому малейший сбой в его работе сразу после запуска – характерный дурной знак для покупателя. Мотор, побывавший в воде, будет сбоить, троить, издавать посторонние шумы.
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