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До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

Все хорошо в меру — согласитесь, мудрое высказывание и на самом деле хорошее правило, по которому стоит жить. Особенно что касается алкоголя :)

Слишком бурные и многочисленные приемы спиртного могут привести к повышенному кровяному давлению, которое, в свою очередь, повышает риск сердечного приступа или инсульта. Еще злоупотребление влечет за собой лишний вес из-за большого количества калорий (в кружке пива около 200 калорий, а в 100 граммах водки — 230).

И когда страстный любитель выпить перестает потворствовать своей привязанности к алкоголю, его внешность поразительно меняется. Чтобы убедиться в этом, посмотрите фотографии, сделанные до и после судьбоносного решения. В подписях указано, сколько времени человек уже ведет трезвый образ жизни.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

1 год.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

8 с половиной месяцев.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

Полгода.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

Полтора года.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

2 года.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

Полтора года.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

300 дней.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

1 год.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

1 год.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

99 дней.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

7 лет.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

416 дней.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

1 год.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

1 год.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

Полгода.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

155 дней.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

1 год.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

Почти 3 с половиной года.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

1 год.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

1 год.

До и после: как меняется внешность человека, который перестает пить

7 месяцев.

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